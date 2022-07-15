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«Яндекс.Еда» организует корпоративное питание

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис доставки еды и продуктов «Яндекс.Еда» вышел на рынок организации корпоративного питания. Сотрудники компаний смогут с помощью программы или приложения оплачивать через корпоративный счет еду в ресторанах, столовых и вендинговых автоматах.

«Яндекс.Еда» организует корпоративное питание

Инвестиции в запуск проекта не раскрываются, но общий оборот направления будет сопоставим с сегментом доставки из магазинов «Яндекс.Еды», пишут «Ведомости».

В прошлом году этот показатель составил 10,4 млрд рублей. По словам представителя сервиса, за счет работодателей в России ежедневно оформляется 1,9 млн заказов еды.

Первым партнером проекта «Яндекс.Еды» стал Ozon, который организовал оплату питания для своих сотрудников в микромаркетах в московском офисе: у них есть временной интервал для траты средств и суточный лимит расходов. Количество сотрудников, которые могут пользоваться сервисом, не уточняется.

Крупных конкурентов у «Яндекс.Еды» на том направлении пока нет, но, по словам экспертов, «Сбер» или ВТБ, немного понаблюдав за сервисом, начнут его повторять.

В июле производитель готовых рационов питания Performance Group начал доставлять обеды сотрудникам столичных компаний. Блюда привозят ежедневно с понедельника по пятницу по Москве и области. На первом этапе планируется доставлять порядка 1 тыс. порций каждый день.

Фото на обложке: Tremendous Shots / Unsplash

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