«Яндекс» обновил поиск для экономии времени пользователей

«Яндекс» представил обновление поиска, его главной темой стала экономия времени. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и начал давать больше быстрых ответов, в том числе добавил новый формат, который помогает изучить тему запроса подробнее. В обновлении Y1 «Яндекс» впервые применил генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и уже сейчас помогают давать ответы поиску и «Алисе».

Главная страница теперь будет выглядеть так. Посмотреть главную страницу в новом дизайне можно по ссылке.

Поиск фрагмента видео

Теперь по определенному запросу «Яндекс» будет предлагать пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть. Чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставит смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой.

Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций. Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютерах в ближайшее время.

Быстрые ответы

В поиске появилось больше быстрых ответов, и они стали разнообразнее. Теперь пользователи могут получить ответ прямо в результатах поиска. Также появился новый тип быстрых ответов, которые позволяют подробнее изучить тему запроса, показывая вопросы других пользователей по этой теме и ответы на них.

Сейчас поиск «Яндекса» показывает более 130 млн уникальных быстрых ответов в месяц.

Умная камера

Для запросов, которые лучше задавать изображением, в приложении «Яндекс» работает умная камера. Она умеет находить и распознавать объекты, уточнять, сколько они стоят и где их можно купить, делать переводы с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов.

Отзывы об организациях

Для того чтобы пользователи могли быстрее принять решение, «Яндекс» начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Например, если задать запрос о каком-нибудь ресторане, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

Определитель номера и блокировка спам-звонков

Пользователи приложения «Яндекс» на iOS и Android могут включить автоматический определитель номера, чтобы избавиться от нежелательных звонков. В июле сервис научится не только определять, но и автоматически блокировать или заглушать такие звонки.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Изображения: «Яндекс»