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«Яндекс» обновил поиск для экономии времени пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» представил обновление поиска, его главной темой стала экономия времени. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» обновил поиск для экономии времени пользователей

Поиск научился находить нужный фрагмент видео по смыслу текстового запроса и начал давать больше быстрых ответов, в том числе добавил новый формат, который помогает изучить тему запроса подробнее. В обновлении Y1 «Яндекс» впервые применил генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и уже сейчас помогают давать ответы поиску и «Алисе».

Главная страница теперь будет выглядеть так. Посмотреть главную страницу в новом дизайне можно по ссылке.

Поиск фрагмента видео

Теперь по определенному запросу «Яндекс» будет предлагать пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть. Чтобы найти нужный фрагмент, поиск сопоставит смысл запроса с содержанием видео: и с картинкой, и со звуковой дорожкой.

Поиск фрагмента видео работает для разных инструкций. Новая функция доступна на мобильных устройствах и появится на компьютерах в ближайшее время.

Быстрые ответы

В поиске появилось больше быстрых ответов, и они стали разнообразнее. Теперь пользователи могут получить ответ прямо в результатах поиска. Также появился новый тип быстрых ответов, которые позволяют подробнее изучить тему запроса, показывая вопросы других пользователей по этой теме и ответы на них.

Сейчас поиск «Яндекса» показывает более 130 млн уникальных быстрых ответов в месяц.

Умная камера

Для запросов, которые лучше задавать изображением, в приложении «Яндекс» работает умная камера. Она умеет находить и распознавать объекты, уточнять, сколько они стоят и где их можно купить, делать переводы с иностранных языков, делать и автоматически улучшать сканы документов.

Отзывы об организациях

Для того чтобы пользователи могли быстрее принять решение, «Яндекс» начал анализировать отзывы, обобщать их и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок. Например, если задать запрос о каком-нибудь ресторане, поиск покажет, как другие посетители оценили кухню или персонал.

Определитель номера и блокировка спам-звонков

Пользователи приложения «Яндекс» на iOS и Android могут включить автоматический определитель номера, чтобы избавиться от нежелательных звонков. В июле сервис научится не только определять, но и автоматически блокировать или заглушать такие звонки.

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Изображения: «Яндекс»

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