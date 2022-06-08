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«Яндекс.Еда» начнет оплачивать курьерам путь до ресторана и объединенные заказы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс.Еда» в партнерстве с доставщиками разработала новый конструктор выплат, он учитывает наиболее частые пожелания курьеров. Так, компания начнет оплачивать путь до ресторана, а не только от заведения к клиенту, а также считать один объединенный заказ по цене двух.

«Яндекс.Еда» начнет оплачивать курьерам путь до ресторана и объединенные заказы

Основные нововведения:

  • Курьеры будут получать деньги за путь к ресторану — раньше сервис оплачивал только километры, которые доставщики прошли с заказом от заведения к клиенту.
  • В ситуации, когда система объединит два заказа разных пользователей в одну доставку, курьер сможет рассчитывать на оплату за оба заказа. Отмечается, что доля таких заказов в последнее время выросла, новая система выплат учтет это изменение. 
  • Курьеры смогут больше зарабатывать в зонах повышенного спроса. Сервис обновил в своем приложении карту «Где много заказов» и теперь показывает на ней зоны, в которых прогнозируется рост спроса. Весь пройденный маршрут в такой зоне будет умножаться на коэффициент спроса.

Курьеры, как и раньше, будут получать минимальный гарантированный заработок на плановых слотах, чаевые от пользователей, бонусы за личные цели и другие действующие доплаты. 

Фото на обложке: mojowave / Shutterstock

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