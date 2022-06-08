«Яндекс.Еда» начнет оплачивать курьерам путь до ресторана и объединенные заказы

«Яндекс.Еда» в партнерстве с доставщиками разработала новый конструктор выплат, он учитывает наиболее частые пожелания курьеров. Так, компания начнет оплачивать путь до ресторана, а не только от заведения к клиенту, а также считать один объединенный заказ по цене двух.
Основные нововведения:
- Курьеры будут получать деньги за путь к ресторану — раньше сервис оплачивал только километры, которые доставщики прошли с заказом от заведения к клиенту.
- В ситуации, когда система объединит два заказа разных пользователей в одну доставку, курьер сможет рассчитывать на оплату за оба заказа. Отмечается, что доля таких заказов в последнее время выросла, новая система выплат учтет это изменение.
- Курьеры смогут больше зарабатывать в зонах повышенного спроса. Сервис обновил в своем приложении карту «Где много заказов» и теперь показывает на ней зоны, в которых прогнозируется рост спроса. Весь пройденный маршрут в такой зоне будет умножаться на коэффициент спроса.
Курьеры, как и раньше, будут получать минимальный гарантированный заработок на плановых слотах, чаевые от пользователей, бонусы за личные цели и другие действующие доплаты.
Фото на обложке: mojowave /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 2 Создатели Grow Food запустили сервис «Прием» с подпиской на месяц еды за 9,9 тыс. рублей
- 3 Ищем поставщика дефицитных товаров в кризис — инструкция
- 4 «Иннополис» и банк «Точка» запустили акселератор с инвестфондом объемом 500 млн рублей
- 5 «ВкусВилл» внедрил функцию дозаказа товаров
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022