«Яндекс.Еда» в партнерстве с доставщиками разработала новый конструктор выплат, он учитывает наиболее частые пожелания курьеров. Так, компания начнет оплачивать путь до ресторана, а не только от заведения к клиенту, а также считать один объединенный заказ по цене двух.

«Яндекс.Еда» начнет оплачивать курьерам путь до ресторана и объединенные заказы