Пользователи мессенджера MAX создали 1 млн приватных каналов

Спустя всего неделю после после запуска новой функции пользователи мессенджера MAX создали свыше 1 млн приватных каналов, сообщает ТАСС. Среднесуточный показатель составил 145 тыс. каналов. Суммарная аудитория каналов превысила 10 млн человек.

Рекорд — 276 тыс. закрытых каналов за день

Создавать свои собственные приватные каналы пользователи смогли 10 февраля. Уже за первые семь дней пользователи основали более 1 млн таких сообществ внутри мессенджера.

По данным компании, каждый день на платформе появляется 145 тыс. закрытых каналов. Больше всего новых закрытых каналов было основано 12 февраля: тогда появилось 276 тыс. каналов за сутки. Таким образом, пиковый показатель почти вдвое превысил среднесуточное значение.

Одному пользователю удалось увеличить аудиторию канала с нуля до 56 тыс. подписчиков за неделю

Совокупная аудитория всех приватных каналов превысила 10 млн пользователей, сообщает пресс-служба платформы. В компании также отметили быстрый рост отдельных авторов внутри новой функции. В частности, один из пользователей увеличил аудиторию своего канала с нуля до 56 тыс. подписчиков всего за неделю с момента запуска инструмента.

Формат приватного канала предполагает создание закрытых пространств для публикаций и взаимодействия с подписчиками.

Контекст

Мессенджер MAX начал свою работу почти год назад — в марте 2025 года. Помимо обычных функций мессенджера, приложение также может заменить физические документы: например, теперь можно закрыть больничный через приложение, подтверждать статус пенсионера. Также MAX позволяет записываться к врачу через чат-бота, использовать цифровой ID для доступа к связанным сервисам, подтверждать возраст в продуктовых магазинах. Также мессенджер подключили к антифрод-системе, чтобы обезопасить пользователей от звонков мошенников.

Также в мессенджере будет доступна бизнес-платформа, благодаря которой компании смогут создавать бизнес-аккаунты. Пока что к платформе подключены менее 1% всех компаний в России.

