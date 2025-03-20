«Займер» стал владельцем сервиса кредитования продавцов маркетплейсов

Главный продукт «Займера» — возобновляемая кредитная линия объемом от 1 до 50 млн рублей, которая предоставляется заемщикам в полностью дистанционном формате на срок от трех до 12 месяцев, отмечает газета.

Решение выйти на рынок кредитования субъектов малого и среднего бизнеса на маркетплейсах «Займер» принял на фоне стремительного роста рынка электронной коммерции и перспективности сегмента кредитования продавцов, рассказал «Ведомостям» Макаров. «Seller Capital привлекает своей прибыльностью, технологичностью, сильными операционными показателями и перспективами взрывного роста этого рынка», — пояснил он.

За прошлый год «Займер» выдал кредитов на 55,9 млрд рублей, продемонстрировав годовой рост в 5,3%, пишет издание. Компания, в частности, занимается развитием сегмента среднесрочных займов — на суммы до 100 тыс. рублей и на срок до шести месяцев. По информации «Ведомостей», их выдача выросла на 79%, до 18,7 млрд рублей. В «Займере» утверждают, что его клиентская база включает 19 млн человек.

С марта 2025 года льготный кредит сможет получить лишь каждый десятый субъект МСП. Это связано с сокращением властями перечня видов деятельности МСП, которым доступны льготные условия кредитования. В начале следующего месяца взять льготный кредит смогут только те предприятия МСП, которые работают в сферах обрабатывающего производства, логистики, туризма, науки и IT.

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