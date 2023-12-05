Россиян с зарплатой 1 млн рублей стало в 1,5 раза больше

В России за два года в 1,5 раза выросло работников с зарплатой более 1 млн рублей — до 24,5 тыс. человек. Большая часть сотрудников-миллионеров работает в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Свердловской области, Краснодарском крае. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.
Больше всего миллионеров в сфере оптовой и розничной торговли — 4,3 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — 3,97 тыс. человек, в финансах и страховании — 3,66 тыс. человек, в юриспруденции, консалтинге, инженерно-техническом проектировании, научных исследованиях и разработках, маркетинге — 3,18 тыс. человек, а также в области IT и телекоммуникаций, телевидении и радио, издательской деятельности — 2,5 тыс. человек.
Большинство (79%) российских компаний пересматривали зарплаты сотрудников в течение 2023 года. При этом половина работодателей готовы вновь повысить оклады работников к началу 2024-го. На пересмотр оклада надеется каждый второй сотрудник. Больше всего повышения ждут сотрудники в возрасте до 34 лет (57%) и с доходом от 80 тысяч в месяц (57%).
Фото на обложке: Unsplash
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