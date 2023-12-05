В России за два года в 1,5 раза выросло работников с зарплатой более 1 млн рублей — до 24,5 тыс. человек. Большая часть сотрудников-миллионеров работает в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Свердловской области, Краснодарском крае. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

Россиян с зарплатой 1 млн рублей стало в 1,5 раза больше