Мобильные приложения 1С глазами бизнеса: 8 идей использования

Руководитель направления мобильной разработки SimbirSoft Ринат Шамшутдинов поделился советами, которые помогут понять, подойдет ли вам платформа 1С Mobile, и рекомендациями, как создавать такие решения максимально эффективно.

У бизнеса есть несколько способов создания мобильных приложений, платформа 1С Mobile — один из них. Сегодня эта технология дешевле разработки на нативных языках, поэтому может заинтересовать тех, кто хочет развивать свою корпоративную IT-экосистему, но при этом ограничен в ресурсах.

Как понять, что 1С Mobile вам подойдет

Если работа в вашей компании построена на решениях 1С, точно стоит попробовать эту платформу. Но и всем остальным она тоже может подойти.

Как у любого другого решения, у 1С Mobile есть свои плюсы:

Создание приложения на 1С обойдется дешевле разработки на нативных языках (Kotlin/Java — для Android и Swift/Objective-C — для iOS) за счет готовых бизнес-решений.

разработки на нативных языках (Kotlin/Java — для Android и Swift/Objective-C — для iOS) за счет готовых бизнес-решений. Задачу может выполнить штатный 1С-разработчик .

. Кроссплатформенность — возможность создания и использования приложений на устройствах с разными операционными системами

С одной стороны, стоимость разработки готового продукта на мобильной платформе 1С будет дешевле. С другой стороны, если со временем у бизнеса появятся новые идеи для развития приложения, не все из них получится реализовать.

У платформенного решения 1С есть ряд ограничений:

По верстке пользовательского интерфейса:

нельзя создать макеты экранов с разными характеристиками,

доступны только стандартные элементы дизайна с ограниченными возможностями,

решается с помощью HTML/CSS/JS, но для этого нужно будет привлекать фронтенд-разработчика.

В доступе к низкоуровневому инструментарию, например, нельзя воздействовать на очистку мусора в памяти — со временем это может привести к замедлению скорости работы приложения.

В оптимизации производительности, что грозит нерациональным расходованием памяти и замедлением работы приложения.

В отсутствии возможности работать с broadcast-событиями: эта опция необходима для связи приложений между собой и с системой.

Кроме того, стоит учитывать необходимость покупки лицензии на каждое приложение, установленное сотруднику. Это ведет к небольшим, но постоянным расходам для компании.

8 вариантов использования решения

Создание мобильного приложения с помощью 1С позволит бизнесу реализовать ряд задач:

1. Сбор заказов / коммуникации с клиентами

Сотрудник может общаться с клиентами в любом месте — он всегда на связи. Перед глазами есть план, чтобы ничего не забыть, и список товаров с ценами.

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Результат фиксируется и отправляется в офис для аналитики. Если есть заказ, он передается для обработки складом, доставкой или другими службами в режиме реального времени.

2. Инвентаризация

Механизм построен так:

ответственный заходит в помещение и загружает список основных средств на планшете;

отмечает, что нашел;

отправляет информацию в центральную базу.

3. Управление материалами и запасами

С помощью приложения мастер на производстве может фиксировать этапы сборки продукции и расход материалов.

Информация направляется в центральную базу, а отдел снабжения в режиме реального времени отслеживает остатки материалов и пополняет нужные запасы.

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4. Управление автотранспортом

Водитель получает в приложение маршрут с картой и координатами точек. По прибытии в пункт назначения фиксируется контрольное время, автоматически формируются маршрутные и путевые листы.

5. Управление складом

Сотрудник склада получает задание на приемку, перемещение, отгрузку или перемаркировку определенных позиций. Сканирует маркировку товаров или коробов из списка. Приложение отслеживает правильность и полноту выполнения задания сотрудником. Далее отчет автоматически отправляется в центральную базу.

В случае необходимости можно оперативно распечатать маркировку и наклеить на товар.

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6. Управление товаром в магазине

На ценник можно поместить datamatrix-код со всей информацией о стоимости и скидках на товар. Продавец сканирует код, приложение определяет актуальность сведений, и при найденных различиях распечатать обновленный ценник. Аналогично складскому приложению можно автоматизировать и прием товаров.

7. Организация работы службы ремонта техники

Сотрудник получает график выездов в приложении, а в случае изменения — push-уведомление.

При посещении места фиксируется время начала/окончания работ, отставание от графика и координаты.

При расходовании запасных частей их код отправляется в офис, служба снабжения может на это оперативно реагировать и заказать новую партию.

Приложение позволяет отслеживать статус, сделать фото до и после, зафиксировать результат, приложив к заданию.

8. Кадровый учет

Организация приема на работу, заполнение сведений о сотруднике, оформление больничных и отпусков, учет рабочего времени — все это можно реализовать через приложение. Есть возможность приложить изображения документов и подписать электронной подписью.

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Как сделать максимально эффективно

Чтобы создать эффективное мобильное приложение через платформу 1С, нужно учесть эти моменты:

Мобильные устройства слабее стационарных ПК в плане ресурсов железа. При проектировании максимально экономно относитесь к количеству сохраняемых данных, старайтесь не блокировать интерфейс обработкой сложных расчетов. У мобильных телефонов довольно небольшие экраны. Информацию на них нужно выводить так, чтобы ее было удобно воспринимать пользователю. Не стоит пытаться вывести на экран сложную форму, как на десктопных решениях, которую потом будет сложнее разглядеть и выбрать необходимую опцию. Мобильные устройства имеют богатый функционал, которого нет на ПК. Этими возможностями не стоит пренебрегать. Во время сенсорного взаимодействия с мобильным телефоном пользователь реализует определенный сценарий, задуманный разработчиком. При создании мобильного решения важно продумывать все надписи на элементах и в диалогах.

Все должно быть просто и понятно, куда зайти и что нажать или свайпнуть.

Для создания предварительной версии мобильного приложения, используя технологию 1С, потребуется один-три месяца. Это меньше, чем может уйти на разработку решения на нативных языках Kotlin/Java — для Android и Swift/Objective-C — для iOS.

С другой стороны, если особенности бизнеса позволяют создать мобильное решение с использованием No Code и Low Code-платформ — можно совсем минимизировать труд разработчика.

В любом случае, выбирая способ реализации мобильного приложения, рекомендуем исходить из:

имеющихся ресурсов,

планируемых целей,

потенциальных результатов.

Фото на обложке: Shutterstock / baranq