Новичок на бирже: может ли частный инвестор заработать на IPO-акциях

На российском фондовом рынке становится все больше частных инвесторов. Они охотно скупают акции крупных компаний, но часто игнорируют перспективные IPO. Как выбрать новую компанию для инвестиций и на что обратить внимание в момент проведения IPO, рассказала Марианна Мовсесян, генеральный директор инвестиционной компании New Venture Brokerage.

Содержание:

Сколько частных инвесторов в России

С 2024 года фондовый рынок все чаще привлекал розничного, а не институционального инвестора. Из-за отсутствия доступа к внешним рынкам капитала средства розничных инвесторов по сути стали единственным стимулом для роста отечественного фондового рынка.

По статистике Мосбиржи, в апреле 2024 года брокерские счета на торговой площадке имели около 31,5 млн физических лиц, в общей сложности они открыли 55,9 млн счетов. Сделки на Мосбирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов. Их суммарный объем вложений составил 94,7 млрд рублей — это рекорд за историю площадки.

Физические лица предпочитают инвестировать в акции. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, в объеме торгов облигациями — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%.

Чаще всего частные инвесторы ведут себя консервативно и в основном вкладывают свои средства в проверенные крупные компании — голубые фишки. По данным Мосбиржи, в апреле 2024 года самыми популярными ценными бумагами у розничных инвесторов стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (14,5%), «Газпрома» (13,5%), «Яндекса» (8,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,2%), акции «Роснефти» (5,9%), «Норникеля» (5,2%), «Северстали» (4,5%) и «Магнита» (4,3%).

Почему частные инвесторы опасаются IPO

Вложения в IPO остаются редкостью и в некотором смысле экзотикой. Весной 2024 года Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов. На конец марта этого года она составляла всего 1,6%. Во многом это связано с тем, что на публичный рынок IPO выходят не всегда известные компании. В основном это фирмы средней и малой капитализации — так называемые микрокапы.

По данным Мосбиржи, в апреле 2024 года самыми популярными бумагами из состава Индекса IPO стали акции «Совкомбанка» (17,3% в портфелях частных инвесторов), «Группы Астра» (16,1%), «Европлана» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайна» (10,5%) и «МТС-Банка» (9,6%).

На мой взгляд, все эти компании заслуживают внимания. Например, «Группа Астра» считается одним из лидеров импортозамещения в сфере IT, а ЮГК — золотодобывающая компания, акции которой могут вырасти на фоне роста цен на драгоценные металлы. Но многим розничным инвесторам эти компании менее известны, чем крупные Сбербанк или «Газпром».

На мировом рынке складывается похожая ситуация. Например, в ОАЭ IPO анонсировал пока еще малоизвестный производитель робототехники — Micropolis Robotics. В итоге перед розничным инвестором встает сложный вопрос: как определить, какие IPO могут принести прибыль в будущем?

По теме. Доля частных инвесторов в IPO упала до 55% в 2024 году

На что обращать внимание при IPO

Чтобы не ошибиться с выбором компании, нужно найти и проанализировать несколько показателей:

Финансовые показатели (рост выручки, прибыли и т.д). Компании в стадии роста оцениваются иначе, чем сложившиеся игроки. Они могут не показывать прибыль в течение многих лет или генерировать убытки, но огромный охват и прорывная идея позволяют акциям такой компании расти. На мой взгляд, наиболее ярким примером компании роста в России является «Яндекс». При выборе важно помнить, что более крупные традиционные игроки при росте финпоказателей стабильно выплачивают дивиденды. Такие выплаты также становятся причиной для роста их акций. Компании роста обычно не платят дивидендов.

Стартапы можно оценить с помощью «Правила 40». Оно проверяется по сумме темпов роста выручки и рентабельности свободного денежного потока. Например, если выручка компании выросла на 60% в год, но ее денежный поток при этом оказался отрицательным (-10% от выручки), то сумма показателей рассчитывается как 60% − 10% = 50%. Это позитивный результат, показатель растущей компании начинается от 40%.

Ключевые клиенты и продукты компании. Иногда привлекательность продукта для заказчиков и новые партнерства становятся важными факторами при оценке перспективности инвестиций. На мой взгляд, недавно вышедшие на IPO компании «Группа Астра» и «Диасофт» стали выгодоприобретателями переориентации российского рынка на собственное программное обеспечение и могут улучшить свои позиции за счет кооперации с государственными заказчиками.

Новые точки роста: стратегия и планы. Во время IPO компании должны иметь понятные стратегии развития, в том числе пояснять, в какие направления планируют вложить полученные средства. Так, топливная компания «Евротранс» владеет сетью из 55 АЗС на территории Москвы и Подмосковья и активно развивает нетопливный сегмент — электрозарядные станции мощностью не менее 150 кВт. При 10-процентной доле в выручке они приносят ей около 35% EBITDA. В результате IPO компания планирует нарастить количество электрозарядных модулей с 14 до 63.

Потенциал отрасли. Новые технологии и высокий потенциал самой индустрии могут позитивно повлиять на стоимость акций в дальнейшем.

Изменение законодательства. Новые решения правительства или регулирующих органов могут серьезно повлиять на позиции компании на рынке. Например, сворачивание программ льготной ипотеки значимо для рынка недвижимости и негативно влияет на стоимость акций девелоперских компаний, а изменение условий демпфера для определения цен на бензин воздействует на бумаги нефтегазовых компаний.

Локап-период. Так называется период, в который акционер не может продавать акции, приобретенные до выхода компании на IPO. Если ранее ее сотрудники получали опционы в качестве вознаграждения, они могут выдержать локап-период и затем разом продать свои акции. Такая резкая продажа может обвалить стоимость акций.

Процент акций, предлагаемый в ходе размещения. Чем ниже доля акций в свободном обращении, тем выше риски, что компания останется под контролем нынешних акционеров. Они могут инициировать корпоративную реформу и, например, провести SPO — вторичное размещение акций, в результате чего доля нынешних акционеров может оказаться размытой.

Когда лучше продавать акции

На мой взгляд, частным инвесторам выгодно участвовать в IPO. Но еще выгоднее — не продавать акции компании сразу после размещения.

Согласно исследованию «Альфа-Инвестиции», с 2013 по 2024 год в первый день торгов на Мосбирже росли 46% акций. Через 90 дней рост наблюдался у 59% компаний, вышедших на фондовый рынок. Сейчас чем дольше инвестор держит акции после IPO, тем выше его прибыли. Как отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций», в 2022-2024 годы в первый день торгов на IPO средний прирост составлял 14,1%, через месяц — 11%, однако через 90 дней — 25%, а через 180 дней — 72%.

Как мне кажется, главное — выбрать компанию с подходящими параметрами и затем просто следовать своей стратегии.

Подведем итоги

Перед тем, как решить, в какую компанию инвестировать во время IPO, надо изучить финансовые показатели компаний, определить, к какому сектору они относятся — растущему или уже сформировавшемуся, ознакомиться с правилами регулирования и, главное, не продавать бумаги сразу после размещения. Как показывают исследования, чем больше пройдет времени после IPO, тем с большей вероятностью акции покажут прибыль.

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