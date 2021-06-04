«Главный признак хорошего предпринимателя — умение проходить через первичные страхи»

Мы опросили предпринимателей, которые смогли преодолеть свои страхи и теперь успешно развивают бизнес. Они рассказали, как справились с первыми трудностями и что было главной мотивацией не сдаваться.

Далеко не каждый, кто мечтает о своем деле, решается на его создание. Согласно опросу «Ситимобила» и «VK Работы», кого-то останавливают трудности с бюрократией, кто-то боится сложностей в первый год после запуска.

Александр Стрелов, основатель и генеральный директор платформы Pokupo

Когда я принял решение открыть свое дело, страха поражения не было: я был молод и не имел негативного опыта в коммерции. Это важный фактор для хорошего старта — быть немного безрассудным. Я думаю, что именно опасение прожить не свою жизнь, реализуя чужие идеи и цели, мотивировало меня стать предпринимателем. Мне просто хотелось быть независимым и полностью управлять своей жизнью.

Я начал свой путь с нескольких десятков тысяч рублей: зарплата и премия с последнего места работы. Бизнес-план, стратегия, экономический расчет — всего этого мне не требовалось, так как была абсолютная жажда опыта и упорство в достижении поставленной цели. Мною двигало стремление стать финансово независимым, не нарушая моральных принципов и этических норм. Последнее сильно усложнило мой путь, но окупилось сторицей в последствии.

Страхи же появляются позже, когда есть достижения и есть что терять.

Когда ты занял денег, а тебя банально обворовали и возвращать нечего, когда к тебе приходит человек в форме и предлагает сделать благотворительный взнос на празднование «Дня борьбы с коррупцией», когда звонят грубоватые люди и просят купить «страховку от несчастного случая». Но я убежден, если ты стал предпринимателем, то обратного пути не может быть, так как это не профессия, а образ мышления и жизни.

Я не раз падал духом, однажды даже попал в больницу, терял миллионы, разочаровывался в коллегах и партнерах, но моя жажда свободы и желание идти своей дорогой не позволили мне сдаться, меня всегда это мотивировало. Кроме того, принципы честности, профессионализма и преданности делу помогают окружить себя достойными людьми, которые готовы поддержать и помочь в крайних ситуациях.

Я достиг своей первоначальной цели: стал во всех смыслах независимым, но не собираюсь бросать предпринимательство, теперь моя цель — саморазвитие и улучшение мира на максимально возможной дистанции.

Наталия Солодухова, соосновательница и президент рекламной платформы Buzzoola

Мысль о создании собственного диджитал-стартапа посетила меня в самом начале карьеры в 2006 году, когда я занималась онлайн-стратегиями для брендов Richemont Group и L’Oreal Paris. Но настоящим вдохновением и толчком послужило знакомство с командой разработчиков из Таганрога, в чей проект онлайн-видеопортала проинвестировал фонд прямых инвестиций «Русские Инвесторы», где я на тот момент работала.

Дела у них не ладилась, и вскоре компанию закрыли. А я предложила одному из бывших сотрудников поучаствовать в создании технологии дистрибуции онлайн-видео для креаторов контента.

В 2011 году я подняла небольшие seed-инвестиции у своих работодателей. Идея всем казалась перспективной, но дело двигалось медленно, в первую очередь потому что я очень боялась сделать проект своим основным занятием. Около года я совмещала работу над платформой с работой в фонде. В итоге поняла, что, если не погрузиться в процесс целиком, затея провалится и команда разбежится, не успев собраться.

Написать первую версию Buzzoola удалось только после того, как я полностью сфокусировалась на проекте. Как бы ни хотелось обезопасить себя на первых порах запуска собственного бизнеса, для чистоты эксперимента и достижения максимального результата этому бизнесу придется отдаться полностью. И важно сразу сформулировать идею так, чтобы заинтересовать инвесторов, и обеспечить себе серьезные стартовые инвестиции по хорошей оценке для быстрой реализации планов.

По мере работы над продуктом и увеличения команды я все больше погружалась в нюансы рынка и технологий. Спустя некоторое время начала опасаться того, что потеряю правильное видение, промахнусь с продуктовыми фичами или не замечу вовремя каких-то ключевых вещей. Важно отметить, что я не боялась ошибаться. Но меня пугала перспектива стать единственным судьей и аналитиком своих ошибок.

Очень не хватало рядом близкого по духу человека, чей профессиональный опыт и навыки отличались бы от моих. Через Павла Черкашина я познакомилась с сооснователем Tvigle Виталием Желяповым, с которым мы очень быстро нашли общий язык.

Нам обоим хотелось попробовать силы в видеорекламе, для чего существующая платформа Buzzoola была подходящей стартовой точкой. Вскоре Виталий стал моим бизнес-партнером. Наши роли в компании и набор компетенций оказались полностью комплементарны.Мы сразу интуитивно поделили сферы деятельности: Виталий имел широкий опыт в разработке продукта, поэтому отвечал в основном за техническую сторону проекта, а я взяла на себя организацию бизнес-процессов и поиск инвестиций.

Дальше последовал динамичный и увлекательный путь Buzzoola от маленького стартапа без собственного офиса до крупнейшей в России и СНГ независимой рекламной технологической платформы, которая объединяет всех ведущих игроков рынка диджитал-рекламы.

За время становления компании у нас с Виталием возникали опасения, что вектор развития задан неверно и вместо разработки самой широкой на рынке линейки рекламных форматов нужно было сконцентрироваться на чем-то одном. Но выбранная стратегия была продиктована спросом и обратной связью от клиентов.

Это возвращало нам уверенность в правильности действий, а разнообразие рекламных продуктов стимулировало разработку самого полного на рынке нативной рекламы технологического стека. Более того, недавно на базе созданных технологий мы запустили несколько дополнительных направлений монетизации бизнеса.

В ежедневной работе нашим основным драйвером для движения вперед является вера в продукт и людей, которые его создают. А в самые сложные периоды жизни Buzzoola главным мотиватором было ощущение ответственности перед командой и инвесторами.

Екатерина Матанцева, генеральный директор компании по производству органической косметики Mi&Ko

Если предприниматель топовый, что значит опытный, то скорее всего он не испытывает страхи перед стартом бизнеса. Скорее включается азарт. Я всегда увлеченно продумываю новые проекты. С учетом двенадцатилетнего опыта предпринимательства многие данные и цифры уже есть в голове. Поэтому работа по прогнозированию эффективности и окупаемости не занимает много времени. Внешне кажется, что ты действуешь интуитивно, но это всегда расчет.

Мой бизнес связан с миссией дарить людям удовольствие от использования безопасной и натуральной косметики. Меня очень вдохновляет, что я могу изменить жизнь людей к лучшему. Именно это стимулирует быстрее реализовывать задуманное.

Однажды к нам пришел крупный заказчик, который предложил продавать косметику Mi&Ko не десятитысячной аудитории, а уже стотысячной и миллионной. После обсуждения сотрудничества меня переполняло счастье, что мой опыт, знания и возможности позволят людям покупать не дешевую химическую продукцию с дорогой рекламой, а чистую органическую косметику и при этом получать удовольствие и радость.

Все звезды сложились. Проект быстро реализовался, а мои партнеры увидели во мне не просто меркантильный интерес, а желание вместе сделать этот мир лучше. Хотя, признаться честно, когда думала о крупном проекте, был и страх больших денег.

У многих из нас в глубине души есть страх все в конечном итоге потерять. Но сама идея бизнеса настолько заряжает, что человеку хочется самому себе доказать, что все получится. И поэтому идешь — и делаешь. Кто боится, тот часто не хочет рисковать, а потому не имеет бизнес.

Вадим Федотов, генеральный директор bioniq

Один из основных страхов каждого предпринимателя связан с тем, что по статистике из 20 стартапов только один доходит до стадии возврата инвестиций. Поэтому на старте всегда существуют довольно высокие риски: вероятность того, что проект будет неудачным составляет 95%.

Также опасения вызывают и альтернативные издержки (opportunity cost) — стоимость топ-менеджера как специалиста на рынке, с учетом того, что эту сумму предприниматель не просто не получает в виде оплаты своего труда, он, наоборот, постоянно вкладывает средства.

И если ему необходимо содержать семью, то на момент запуска стартапа у него должна быть финансовая подушка, позволяющая поддерживать должный уровень жизни своих близких. Иногда роль этой подушки играют внешние инвестиции, но чаще всего это деньги ближайшего круга: друзей или членов семьи. Поэтому возникает еще один страх — подвести близких людей.

В преодолении данных страхов помогает прежде всего уверенность в своих силах и экспертизе, а также вера в идею и правильность своего подхода.

Для меня показателем правильности идеи был ответ на вопрос: продолжил бы я заниматься своим проектом без оплаты? И мой ответ был «Да!». Потому что система мониторинга и управления здоровьем, которую я создал, была нужна в первую очередь мне самому и моим близким.

Самой большой мотивацией для меня было то, что bioniq кардинально изменит подход миллионов людей ко многим вещам, а также позволит мне оставить след в истории. Вера в то, что bioniq — то, чего всем нам сегодня так не хватает, и давала мне необходимый драйв, позволяющий идти вперед и не сдаваться.

Сергей Пономаренко, управляющий партнер Vet.city

Если ты хочешь создать проект в новой для тебя среде, то нужны определенные первичные знания о ней, так как без них нельзя построить успешный бизнес. Второе — нужно верить в свои силы. Когда вы открываете какой-то проект, то нужно готовиться к интересному, но тяжелому периоду жизни, так как ничего не дается легко. Верьте в конечный результат и не бойтесь.

Мы постоянно варились в том, как лучше организовать тот или иной бизнес-процесс, чтобы он повышал прибыльность и эффективность проекта, но страха не было. Если постоянно бояться, то ничего не выйдет. Главный признак хорошего предпринимателя — умение проходить через первичные страхи. Это и отделяет их от людей, которые мечтают о бизнесе, но все время ограничены страхом.

Да, будет появляться бесконечное количество сложностей, их невозможно будет предугадать — они постоянны. Но преодоление — это вопрос силы и неподдельного интереса к решению задач. Нужно подходить к любой проблеме как к вопросу, который всегда имеет решение, а полученные знания делают только сильнее.

Мотивация часто помогает в этом деле. Если говорить про Vet.city, то у нас была, есть и будет четкая мотивация — улучшение качества жизни животных и отношения общества к ним. Очевидно, что это очень большая задача, и мы выступаем только как маленький инструмент в этом деле.

На первых этапах становления Vet.city мы встречали множество трудностей. Если говорить про прикладные, то мы создавали совершенно новый продукт, который отличался от рыночного, поэтому не могли ориентироваться на аналогичные клиники: они не закрывали ту идею, к которой стремимся мы.

Не было стандартов, норм строительства и проектирования клиник, нет регламентов и очень сложно найти высококвалифицированных врачей — проблемы были, но позитивный заряд вдохновлял нас. Каждую проблему мы воспринимали не как преграду, а как ребус, решение которого делает нас сильнее.

Для создания успешного проекта, предприниматель должен быть готовым узнавать о каждой детали бизнеса, полностью погружаться в процесс. Следующий этап — делегирование, но для этого должна появиться команда, близкая по ценностям и духу. Поэтому очень важно на старте собрать команду или партнеров, которым можно доверять, которые помогут убедиться в том, что принимаемое тобой решение — лучшее из существующих вариантов, то есть те люди, которые окажут во время необходимую поддержку.

Татьяна Козуб, сооснователь цифровой платформы для бизнеса Dipa

Как ни странно, страхов не было совсем! Возможно, от неведения: знать бы заранее, сколько всего надо пройти и преодолеть, возможно, и бизнес не случился бы. А когда не знаешь, то с радостью идешь в новые проекты. Был не страх, а скорее предвкушение, состояние немного волнительного ожидания. При этом было очень интересно стартовать!

Если говорить про преодоление, то самое сложное — это пройти через период, когда вроде и интерес к своему продукту ты видишь, и положительные отзывы клиентов уже есть, а вот запланированной выручки нет, и цикл продаж оказался существенно длиннее, чем ты рассчитывал.

Это отличная точка для личностного роста — вот тут важно не сдаться и не потерять уверенность в своем продукте, в своей команде, в себе. Это точка роста и для команды, и для продукта. Я думаю, на этом этапе все или умирают, или становятся сильнее и окончательно определяются с бизнес-идеей и стратегией.

В сложные моменты ты порой надеешься на то, что придет кто-то и даст тебе волшебный совет — ты последуешь ему, и все будет отлично.

И вот ты встречаешься с коллегами, с друзьями, с партнерами и понимаешь, что за тебя никто ничего не сделает. Такое понимание дает мощную мотивацию: у всех свой опыт и своя реальность, а тебе нужно двигаться вперед и искать то, что будет отзываться именно в тебе.

Виталий Александров, сооснователь и генеральный директор Food Rocket

Я думаю, что страхи у всех стандартные: неуверенность в своих силах. Часто предпринимателей преследует мысль: «У меня ничего не получится». Когда занимаешься бизнесом, очень много разноплановых задач. Ты должен уметь разбираться во всех сферах по чуть-чуть, чтобы руководить разными департаментами (продукт, маркетинг, PR, бухгалтерия и так далее). И контролировать одновременно все процессы.

Основная мотивация — сделать что-то для других, для созидания. Здесь важно понимать разницу между предпринимателем и бизнесменом. Бизнесмен — это человек, который покупает—продает, а предприниматель создает и делает мир вокруг лучше. Потому что много рефлексирует и понимает, что в жизни все циклично, и только деньги его не мотивируют. Нужна какая-то суперидея, миссия.

Во-первых, самое важное — это фокус. Нужно фокусироваться на своих задачах, не отвлекаться, а много и целенаправленно работать. Во-вторых, это, конечно, воля.

Даже если кажется, что путь далекий, нужно маленькими шажками постепенно идти к своей цели. Долго и упорно.

Фото на обложке: G-Stock Studio/shutterstock.com