Как законно отказать клиенту в обслуживании

Иногда приходится сталкиваться с клиентом, которому хотелось бы отказать в обслуживании. Причинами этого могут стать личная неприязнь, хамство, алкогольное опьянение и другое. В статье расскажем, должен ли бизнес обслуживать каждого клиента и что делать с проблемными клиентами.

Должен ли бизнес обслуживать каждого клиента

Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 запрещают бизнесменам отказывать последним в обслуживании. Если предприниматель выставил на продажу товары или дал объявление об оказании услуг, то он предварительно заключает с клиентами договор. Так как это соглашение признается публичным, то компания или частный предприниматель обязаны взаимодействовать с любым посетителем, который захочет купить их товар или услугу.

Когда отказ будет законным

Иногда клиенты слишком возбуждены, ведут себя агрессивно по отношению к персоналу и другим посетителям, высказывают угрозы в их адрес, пытаются намеренно повредить оборудование. В таких случаях отказ в обслуживании будет законным.

Суд встанет на сторону бизнесмена в таких случаях:

При нарушении личной неприкосновенности окружающих. Согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ, каждый человек имеет право на охрану жизни, здоровья, достоинства. На ее основании предприниматель будет прав, если откажет в обслуживании буйному клиенту. В ситуации, когда посетитель оскорбляет сотрудников и посетителей. Ст. 5.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает унижать честь и достоинство граждан. Предприниматель не только может законно отказать клиенту в обслуживании, но и привлечь его к ответственности. Нарушителя оштрафуют на 3–5 тыс. рублей.

Разрешается прекратить взаимодействие с клиентами в таких ситуациях:

Если посетитель пьян. В общественных местах запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за такое нарушение – штраф от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей или 15 суток ареста. Отказываясь обслужить такого клиента, надо пригрозить ему вызовом полиции, а в качестве доказательства — сделать аудио или видеозапись. Если нарушается общественный порядок. На основании ст. 20.1 КоАП РФ можно отказывать в обслуживании таким лицам.

Без ссылок на законы и объяснения причин отказать в обслуживании можно клиентам, если они — представители других компаний или ИП. Сторона, которая подписала договор, сама решает, когда ей прекратить сотрудничество с контрагентом.

Ситуации с детьми и несовершеннолетними

Предприниматель вправе отказать в обслуживании клиенту, не достигшему совершеннолетия или другого оговоренного в законе возраста. Например, если продавец сомневается, что посетителю уже исполнилось 18 лет, запрещено продавать такому лицу алкогольные напитки, табачные изделия, вейпы и кальяны.

На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.02.2021 №130н таких клиентов надо попросить предъявить паспорт или водительское удостоверение. Если этих документов нет, а внешность посетителя вызывает сомнения, то, согласно ст. 20 Федерального закона №15-ФЗ и ст. 16 №171-ФЗ, продавец может отказать в услуге.

Существуют и другие нормативные источники законного отказа в обслуживании несовершеннолетним:

Ст. 6.1 №138-ФЗ, запрещающая продажу лотерейных билетов и выдачу выигрышей по ним.

Ч. 6 ст. 16 №436-ФЗ, касающаяся реализации порнографической продукции.

П. 18 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», запрещающий сдачу номеров гражданам младше 14 лет без сопровождающего.

Региональные законы, регулирующие продажу энергетиков несовершеннолетним.

Продавцы магазинов, киосков, кафе, администраторы гостиниц за такие нарушения могут быть оштрафованы.

Спорные ситуации

Иногда клиенты ведут себя адекватно, не хамят персоналу и другим гражданам, но в их действиях имеется угроза безопасности окружающих. Например, покупатель зашел в кафе на роликах, поэтому может разбить прилавок, нанести урон физическому здоровью гостей. Прямого закона для отказа в обслуживании таким лицам нет.

Но любой посетитель имеет право на безопасность предлагаемых товаров и услуг согласно Закону РФ "О защите прав потребителей". Поэтому запрет входить в помещение на роликах прописывают во внутренних правилах заведения и сообщают об этом наклейкой на входе. Аналогично поступают, когда хотят предупредить клиентов с мороженым или собаками.

Еще одна спорная ситуация возникает, когда мать начинает кормить грудью новорожденного. Такое поведение может стать неприятным для окружающих. Но в России материнство и детство охраняются законом, поэтому ограничивать кормящую мать нельзя.

Что делать с проблемными клиентами

Если ответить отказом в обслуживании клиенту законными способами нельзя, то можно попробовать пресечь конфликт и сохранить репутацию заведения.

Для этого существуют такие способы:

Познакомить посетителя с внутренними правилами. Они имеются у кафе, ресторанов, салонов красоты. В перечень ограничений часто входят дресс-код, противопоказания к проведению какой-то процедуры, заболевания, опасные для работников и гостей. Объяснить принятое решение ссылкой на закон. Если пришлось отказывать клиенту по внутренним правилам, то подтверждение действий нормативными актами быстрее убедит посетителя и обезопасит компанию от судебных разбирательств. Попробовать разойтись с клиентом мирно. Просто отказать в обслуживании агрессивным гостям нельзя. Но можно убедить их, что продать товар или оказать услугу фирма не имеет права. Предложить подписать согласие. Некоторые предприятия бьюти-индустрии до начала процедур предлагают клиентам предварительно подписать договор. В нем оговаривают, прием каких лекарств рекомендуется отменить до посещения салона, при каких противопоказаниях запрещено делать косметическую операцию, а также право мастера отказывать в услуге при появлении раздражения.

Что грозит за необоснованный отказ

Если клиентам в услугах отказано без обоснования, то бизнесмену грозит наказание:

Тип организации Сумма штрафа в стандартной ситуации, тыс. рублей Штраф за отказ в обслуживании лица с ограниченными возможностями здоровья, тыс. рублей ИП от 1 до 2 от 30 до 50 Малое предприятие от 5 до 10 от 150 до 250 Средний, крупный бизнес от 10 до 20 от 300 до 500

Размер штрафа накладывается на руководителя компании и не зависит от должности сотрудника, виновного в отказе.

Причины, по которым нельзя отказывать

Запрещен отказ в обслуживании клиентам на основании следующих критериев:

пола,

национальности,

уровня дохода,

внешности.

Такое ограничение делает незаконным фейс-контроль в клубах и других развлекательных заведениях. Исключения составляют тематические и костюмированные мероприятия, закрытые вечеринки, на которых для всех гостей установлены единые требования.

Нельзя обосновывать отказ в обслуживании неопрятным внешним видом покупателя, его недовольством, высокомерием или рассеянностью, если они не содержат угроз в адрес персонала и посетителей. К таким лицам нужно находить особый подход.

Закон запрещает отказывать в обслуживании и предоставлении услуг посетителям с физическими и психическими отклонениями, если они не несут опасности окружающим. Удалить таких клиентов можно, только если их действия угрожают жизни и здоровью других людей.

Фото на обложке: Pexels