Как законно отказать клиенту в обслуживании
И сохранить репутацию компании
Иногда приходится сталкиваться с клиентом, которому хотелось бы отказать в обслуживании. Причинами этого могут стать личная неприязнь, хамство, алкогольное опьянение и другое. В статье расскажем, должен ли бизнес обслуживать каждого клиента и что делать с проблемными клиентами.
Содержание
- Должен ли бизнес обслуживать каждого клиента
- Когда отказ будет законным
- Что делать с проблемными клиентами
- Что грозит за необоснованный отказ
- Причины, по которым нельзя отказывать
Должен ли бизнес обслуживать каждого клиента
Гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 запрещают бизнесменам отказывать последним в обслуживании. Если предприниматель выставил на продажу товары или дал объявление об оказании услуг, то он предварительно заключает с клиентами договор. Так как это соглашение признается публичным, то компания или частный предприниматель обязаны взаимодействовать с любым посетителем, который захочет купить их товар или услугу.
Когда отказ будет законным
Иногда клиенты слишком возбуждены, ведут себя агрессивно по отношению к персоналу и другим посетителям, высказывают угрозы в их адрес, пытаются намеренно повредить оборудование. В таких случаях отказ в обслуживании будет законным.
Суд встанет на сторону бизнесмена в таких случаях:
- При нарушении личной неприкосновенности окружающих. Согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ, каждый человек имеет право на охрану жизни, здоровья, достоинства. На ее основании предприниматель будет прав, если откажет в обслуживании буйному клиенту.
- В ситуации, когда посетитель оскорбляет сотрудников и посетителей. Ст. 5.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает унижать честь и достоинство граждан. Предприниматель не только может законно отказать клиенту в обслуживании, но и привлечь его к ответственности. Нарушителя оштрафуют на 3–5 тыс. рублей.
Разрешается прекратить взаимодействие с клиентами в таких ситуациях:
- Если посетитель пьян. В общественных местах запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Наказание за такое нарушение – штраф от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей или 15 суток ареста. Отказываясь обслужить такого клиента, надо пригрозить ему вызовом полиции, а в качестве доказательства — сделать аудио или видеозапись.
- Если нарушается общественный порядок. На основании ст. 20.1 КоАП РФ можно отказывать в обслуживании таким лицам.
Без ссылок на законы и объяснения причин отказать в обслуживании можно клиентам, если они — представители других компаний или ИП. Сторона, которая подписала договор, сама решает, когда ей прекратить сотрудничество с контрагентом.
Ситуации с детьми и несовершеннолетними
Предприниматель вправе отказать в обслуживании клиенту, не достигшему совершеннолетия или другого оговоренного в законе возраста. Например, если продавец сомневается, что посетителю уже исполнилось 18 лет, запрещено продавать такому лицу алкогольные напитки, табачные изделия, вейпы и кальяны.
На основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.02.2021 №130н таких клиентов надо попросить предъявить паспорт или водительское удостоверение. Если этих документов нет, а внешность посетителя вызывает сомнения, то, согласно ст. 20 Федерального закона №15-ФЗ и ст. 16 №171-ФЗ, продавец может отказать в услуге.
Существуют и другие нормативные источники законного отказа в обслуживании несовершеннолетним:
- Ст. 6.1 №138-ФЗ, запрещающая продажу лотерейных билетов и выдачу выигрышей по ним.
- Ч. 6 ст. 16 №436-ФЗ, касающаяся реализации порнографической продукции.
- П. 18 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», запрещающий сдачу номеров гражданам младше 14 лет без сопровождающего.
- Региональные законы, регулирующие продажу энергетиков несовершеннолетним.
Продавцы магазинов, киосков, кафе, администраторы гостиниц за такие нарушения могут быть оштрафованы.
Спорные ситуации
Иногда клиенты ведут себя адекватно, не хамят персоналу и другим гражданам, но в их действиях имеется угроза безопасности окружающих. Например, покупатель зашел в кафе на роликах, поэтому может разбить прилавок, нанести урон физическому здоровью гостей. Прямого закона для отказа в обслуживании таким лицам нет.
Но любой посетитель имеет право на безопасность предлагаемых товаров и услуг согласно Закону РФ "О защите прав потребителей". Поэтому запрет входить в помещение на роликах прописывают во внутренних правилах заведения и сообщают об этом наклейкой на входе. Аналогично поступают, когда хотят предупредить клиентов с мороженым или собаками.
Еще одна спорная ситуация возникает, когда мать начинает кормить грудью новорожденного. Такое поведение может стать неприятным для окружающих. Но в России материнство и детство охраняются законом, поэтому ограничивать кормящую мать нельзя.
Что делать с проблемными клиентами
Если ответить отказом в обслуживании клиенту законными способами нельзя, то можно попробовать пресечь конфликт и сохранить репутацию заведения.
Для этого существуют такие способы:
- Познакомить посетителя с внутренними правилами. Они имеются у кафе, ресторанов, салонов красоты. В перечень ограничений часто входят дресс-код, противопоказания к проведению какой-то процедуры, заболевания, опасные для работников и гостей.
- Объяснить принятое решение ссылкой на закон. Если пришлось отказывать клиенту по внутренним правилам, то подтверждение действий нормативными актами быстрее убедит посетителя и обезопасит компанию от судебных разбирательств.
- Попробовать разойтись с клиентом мирно. Просто отказать в обслуживании агрессивным гостям нельзя. Но можно убедить их, что продать товар или оказать услугу фирма не имеет права.
- Предложить подписать согласие. Некоторые предприятия бьюти-индустрии до начала процедур предлагают клиентам предварительно подписать договор. В нем оговаривают, прием каких лекарств рекомендуется отменить до посещения салона, при каких противопоказаниях запрещено делать косметическую операцию, а также право мастера отказывать в услуге при появлении раздражения.
Что грозит за необоснованный отказ
Если клиентам в услугах отказано без обоснования, то бизнесмену грозит наказание:
|Тип организации
|Сумма штрафа в стандартной ситуации, тыс. рублей
|Штраф за отказ в обслуживании лица с ограниченными возможностями здоровья, тыс. рублей
|ИП
|от 1 до 2
|от 30 до 50
|Малое предприятие
|от 5 до 10
|от 150 до 250
|Средний, крупный бизнес
|от 10 до 20
|от 300 до 500
Размер штрафа накладывается на руководителя компании и не зависит от должности сотрудника, виновного в отказе.
Причины, по которым нельзя отказывать
Запрещен отказ в обслуживании клиентам на основании следующих критериев:
- пола,
- национальности,
- уровня дохода,
- внешности.
Такое ограничение делает незаконным фейс-контроль в клубах и других развлекательных заведениях. Исключения составляют тематические и костюмированные мероприятия, закрытые вечеринки, на которых для всех гостей установлены единые требования.
Нельзя обосновывать отказ в обслуживании неопрятным внешним видом покупателя, его недовольством, высокомерием или рассеянностью, если они не содержат угроз в адрес персонала и посетителей. К таким лицам нужно находить особый подход.
Закон запрещает отказывать в обслуживании и предоставлении услуг посетителям с физическими и психическими отклонениями, если они не несут опасности окружающим. Удалить таких клиентов можно, только если их действия угрожают жизни и здоровью других людей.
