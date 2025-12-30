Лучшая музыка 2025 года: популярные песни, главные новинки и то, что нас ждёт в 2026-м

MACAN третий год держит лидерство по прослушиваниям, Friendly Thug 52 NGG и Icegergert стали главными героями хип-хопа, а песня «Кухни» Бонда с кнопкой — символом новой искренности. Лейблы и стриминги фиксируют подорожание маркетинга почти в полтора раза, рост количества ИИ-треков и устойчивый спрос на шансон. Мы поговорили с экспертами и разобрались, кто забрал год, как устроена экономика в индустрии и какие фрешмены зазвучат в 2026-м.

Кто забрал 2025 год: лучшие артисты и релизы

Если посмотреть на чарты и мнения экспертов, картинка лучших артистов сходится. Собрали тех, кто доминировал в стримингах в этом году. Для удобства даём краткую биографию, оценку экспертов и треки, с которых стоит начать знакомство с исполнителем.

MACAN

MACAN — московский рэпер Андрей Косолапов — с подросткового возраста пишет автобиографические треки про автомобили, друзей и любовные провалы.

Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки, называет MACAN’а лицом 2025 года в музыке. Артист третий год подряд лидирует по числу стримов на платформе «VK Музыка», хотя в этом году его отрыв от конкурентов немного сократился.

Что послушать:

MACAN — «L».

Friendly Thug 52 NGG

Александр Романов — российский рэпер, участник объединения «52». Первые треки начал записывать в 2017 году, а популярность набрал после выпуска альбома Cruiser Aurora в 2022 году. В 2025 году рэпер выпустил третий студийный альбом Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate.

Что послушать:

Friendly Thug 52 NGG — «Non Grata».

«FRIENDLY THUG 52 NGG забрал „альбом года“ по версии Яндекс Музыки и многих экспертов индустрии, один из сильнейших артистов с точки зрения влияния в индустрии», — говорит Константин Власенко, глава направления скаутинга музыкального лейбла KOALA MUSIC.

ICEGERGERT

Георгий Гергерт из Братска, выросший в Петербурге, кадет Суворовского училища и резидент лейбла Gazgolder, вошёл в список Forbes «30 до 30» 2025 года в категории «Музыка». Эксперты отмечают его сдержанную манеру читки и рифм, которая оказалась очень востребованной в музыкальных чартах 2025 года.

Что послушать:

ICEGERGERT, Zivert — «БАНК»

Ваня Дмитриенко

Иван Дмитриенко — певец и актёр из Красноярска, прославившийся хитом «Венера — Юпитер». В 2025-м Яндекс Музыка назвала его артистом года. Музыкальный сервис «КИОН Музыка» вручил Ване Дмитриенко две награды по итогам года, а его сольник в Московской арене «Мегаспорт» музыкальный лейбл «ON Лейбл» называет главным поп-концертом уходящего года.

Что послушать:

Ваня Дмитриенко, SALUKI — «Ладони».

MONA

Дарья Кустовская выросла в Ростове-на-Дону и в юности успела засветиться в шведском шоу Idol. До сольного успеха она писала хиты для Zivert, Мота, Elman’а и Киркорова.Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки, упоминает певицу среди ключевых имён года. А в феврале 2025 года Дарья вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Музыка».

Что послушать:

MONA — «Чёрная кошка».

Бонд с кнопкой

Мультиинструментальная инди-фолк-группа основана Ильёй Золотухиным в Нефтекамске. Сначала песни завирусились в TikTok, а потом стали хитами. В этом году группа получила статус «Феномена года» у VK Музыки и «Группы года» у Яндекс Музыки.

Что послушать:

Бонд с кнопкой — «Камушки».

«Для меня самый яркий и показательный кейс этого года — Бонд с кнопкой с треком „Кухни“. Новая искренность не только врывается на топовые позиции чартов, но и закрепляется в них на долгое время. Этот кейс отлично показывает настроения слушателей и их музыкальные потребности», — говорит Катерина Бергер, руководитель лейбла Legacy Music.

Платина

Роберт Плаудис — русскоязычный рэпер из Риги, которого описывают как мастера эдлибов, сленга и безумных строчек. Рэпер прославился треками с тяжёлым свэгом и фирменной манерой.

Редактор не нашёл у исполнителя песен без мата. Слушайте на свой страх и риск.

«Платина сиял весь год и занял практически все мои итоги года. Очень интересно, какие у него планы на 2026-й», — признаётся Денис Глазин, A&R-директор музыкального лейбла S&P-Digital.

Новая искренность или «новые добрые» исполнители — главный тренд года

Инди-поп в чартах и новая искренность

Музыкальный жанр инди захватывает плейлисты слушателей без ротаций на ТВ и гигантских бюджетов. КИОН Строки ставят Beautiful Boys и Рушану в один ряд с Ваней Дмитриенко, а музыкальные редакторы и лейблы всё чаще используют выражение «новая искренность» по отношению к инди.

Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки, говорит, что у инди-поп-артистов сильно меньше слушателей, чем у крупных стриминговых, но при этом аудитория охотнее ходит на концерты и поддерживает артиста донатами или покупкой мерча.

Beautiful Boys

Группа из Саратова стала новым героем российского инди. В 2025-м группа выпустила альбом «Такая красивая жизнь», поучаствовала в программе «Искра» Яндекс Музыки*Плейлист сервиса «Яндекс Музыка», где собраны треки артистов, набирающих популярность у слушателей. Цель плейлиста — помочь исполнителям в продвижении своих композиций. и вошла в плейлист «100 перспективных в 2026-м» VK Музыки.

Что послушать:

Beautiful Boys — «Нежная любовь».

Рушана

Инди-поп-певица из маленького села в Башкортостане, её музыка сочетает светлую грусть, меланхоличный оптимизм и поразительно витиеватый вокал.

О певице услышали после шоу «Голос», где она приняла участие в 2018 году, а в 2025-м она выпустила очень личный второй альбом «Вот-вот» — про хрупкость мира и переживание личных катастроф.

КИОН Музыка ставит Рушану в один слот с Beautiful Boys, как пример инди, которое регулярно входит в топы.

Что послушать:

Рушана — «К окраинам».

TERELYA

Анастасия Тереля — так зовут певицу — совмещает музыкальное творчество и работу в театре. Свою музыку она характеризует как интеллигентный инди-поп о несчастной и счастливой, простой и сложной, длинной и мимолётной любви.

Денис Савельев, шеф-редактор сервиса «КИОН Музыка», ставит её альбом «Среднестатистическая женщина» в список релизов, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Что послушать:

TERELYA — «Все могут быть весёлыми».

Саундклауд-артисты в 2025 году: кто звучал громче всех

SoundCloud — это платформа для прослушивания музыки, куда артисты сами заливают треки без лейблов. Здесь всегда появляются самые необычные эксперименты. У саундклауд-артистов своё закрытое комьюнити, откуда TikTok и стриминги со временем вытягивают ребят в широкий эфир.

Как замечает музыкальный критик Александр Мучаев, именно этот год запомнится как момент, когда новая саундклауд-волна ворвалась в мейнстрим.

madk1d

Марк Серков — рэпер из Томска, один из главных героев новой саундклауд-волны. В декабре 2024 года выпустил дебютный альбом «Он сказал поехали!», а в 2025-м — альбом Sexyswag, треки с которого добрались до TikTok и стримингов.

Редактор не нашёл у исполнителя песен без мата. Слушайте на свой страх и риск.

тёмный принц

Артём Бондарев — рэпер и битмейкер из Ногинска. В интернете пишут, что он 2005 года рождения. Музыкальный критик Александр Мучаев называет его одним из символов саундклауд-прорыва 2025-го.

Редактор не нашёл у исполнителя песен без мата. Слушайте на свой страх и риск.

«Тёмный принц — ребёнок интернета, артист, который стремительнее всех взорвал в этом году», — дополняет Константин Власенко, глава направления скаутинга музыкального лейбла KOALA MUSIC.

FORTUNA 812

Александр Салахутдинов — яркий саундклауд-рэпер из Петербурга. Популяризировал стиль музыки archivecore. Константин Власенко, глава направления скаутинга музыкального лейбла KOALA MUSIC, называет артиста одним из самых интересных фрешменов на данный момент.

Редактор не нашёл у исполнителя песен без мата. Слушайте на свой страх и риск.

Формула поп-музыки в 2025 году: клуб + фолк + гитара

Как поменялся звук у привычных жанров

Эксперты утверждают, что жанры поп и хип-хоп по-прежнему лидируют по объёму прослушиваний, остальные идут с сильным отставанием. Но звук у хип-хоп- и поп-музыки заметно изменился.

Денис Савельев, шеф-редактор сервиса «КИОН Музыка», говорит, что модная клубная электроника проникла в жанр поп-музыки, также как и фолк, и рейв-культура. Частое использование гитары в качестве ведущего мелодического инструмента во всех музыкальных направлениях и новая волна альтернативного и женского рэпа — явления, которыми также ознаменовался уходящий год.

Новая формула поп-музыки в 2025 году: клуб + фолк + гитара.

Новая волна саундклауд-хип-хопа стала, пожалуй, самым контрастным явлением года. Музыкальный критик Александр Мучаев описывает подход так: молодые саундклауд-рэперы расширяют обывательские представления о допустимом в музыке, приучая слушателя кайфовать от более сырого и андеграундного звука, который порой находится на грани с белым шумом.

Музыкальные тренды 2025 года: ИИ-треки и микс стилей

Музыкальные критики говорят, главный тренд уходящего года в российской музыке — это максимальное объединение разных стилей. Многие музыканты перестали ограничивать себя рамками одного жанра и теперь перепрыгивают с одного на другой.

Это то, что объединяет сейчас саундклауд-рэперов и крупных игроков вроде Скриптонита или Kai Angel с его полноформатником damage. Александр Мучаев утверждает, что таких артистов сложно упрекнуть в том, что у них нет своего собственного стиля.

«Тот же Скриптонит везде остаётся собой. Его стиль сложно спутать с чьим-либо другим», — дополняет Александр Мучаев, музыкальный критик.

Второй тренд — применение ИИ в музыке. 2025-й стал годом, когда ИИ-музыка на площадках стала реальностью.

Музыкальный лейбл KOALA MUSIC приводит пример трека «Ворона» от Kenny и MC Дымка. Это полностью сгенерированный трек, который залетел в топ-10 локальных чартов. А музыкальный лейбл S&P Digital фиксирует заметную долю ИИ-песен в топах и ожидает рост их количества в 2026-м.

Максим Ворошилов, операционный директор B2B-дистрибьютора Pulse, видит в ИИ-музыке фактор риска — нарушение прав и вознаграждение правообладателей.

Генеративный ИИ уже используется для массового создания музыки, дипфейков и нелицензионных AI-каверов. Если не появится прозрачная маркировка AI-контента, понятные правила обучения моделей и механизм справедливого вознаграждения, индустрия рискует получить кризис доверия к стримингу и выплатам.

Творчество без маркетинга не работает

Как музыкальная индустрия зарабатывала в 2025-м

Рэперы часто поют про деньги, но реальность чуть менее глянцевая. Эксперты говорят, что зарабатывать на музыке в 2025 году стало сложнее.

«Денег стало меньше. Но мы держимся. Твёрдо и чётко», — говорит Василий Конад, музыкальный журналист и креативный продюсер.

Основной кеш в выступлениях и спецпроектах. Денис Глазин из S&P Digital говорит, что те артисты, кто уже собрал свою аудиторию, до сих пор получают основную долю дохода с сольников и корпоративов, а стриминги остаются существенной, но не главной статьёй дохода. При этом растёт слой стриминговых, но не гастролирующих артистов — тех, кто зарабатывает почти исключительно на прослушиваниях и онлайн-активностях.

Генеральный директор музыкального лейбла «ON Лейбл» Надежда Бойчевски честно говорит: за пять лет в системе роялти почти ничего не изменилось. Это по-прежнему сложная формула, где нет единой ставки. Всё зависит от того, есть ли у артиста лейбл, какой у него договор, сколько посредников в цепочке, насколько глубоко слушают треки и как работает та или иная платформа. Даже цифры, которые артист видит в кабинете стриминга, и реальные выплаты по отчётам редко совпадают один в один.

При этом Надежда Бойчевски отмечает, что если смотреть исключительно на стоимость маркетинга, то бюджеты на продвижение музыки в этом году увеличились как минимум за счёт налогов. Новый кабинет VK Рекламы, введение в общий доступ Импульса от Яндекс Музыки — всё это прибавляет к расчётным суммам расходов 20% НДС.

Инфлюенс-маркетинг также поднялся в цене, примерно на 10–15%. Цифры кажутся небольшими, но с учётом эффективности каждого из инструментов, порога запуска трендов и внутренних лимитов кабинетов можно говорить о том, что маркетинг стал дороже почти в 1,5 раза.

По словам эксперта, артистам сейчас всё больше приходится отказываться от привычных подходов и инструментария, сокращая расходы на каждый конкретный трек. В музыкальном бизнесе всё чаще звучит термин «контент-маркетинг», который приходит на замену рекламным инструментам и снижает затраты в части маркетинга, потому что требует включение человеческого и интеллектуального ресурса.

Фрешмены и те, кого мы будем слушать в 2026-м

Мы собрали шорт-лист исполнителей, которые чаще всего всплывали в разговорах с экспертами про следующую волну фрешменов*Фрешмен в музыкальной индустрии — начинающий исполнитель, который по оценкам экспертов станет популярным в будущем.: NEXTIME, Asthma Boys, GLAZAMI, GERA AMEN, Sir Soylok, «Молодой Рубль», «Размаха», «Груша», «Дедовский свитер».