«Игры — это опиум»: акции Tencent упали на 10% после критики властей

На прошлой неделе акции компаний Tencent и NetEase резко упали на 10% после того, как китайские государственные СМИ сравнили онлайн-игры с наркотиками. Статья также призывала усилить регулирование отрасли, чтобы предотвратить развитие игровой зависимости среди детей. Через несколько часов после публикации статья была удалена.

Акции Tencent упали примерно на 10%, в то время как акции NetEase — на 14%. Tencent — одна из крупнейших игровых компаний в мире, выпускающая такие популярные игры, как Honor of Kings и Peacekeeper Elite.

В статье китайского государственного издания Economic Information Daily, говорится, что зависимость от онлайн-игр среди детей «широко распространена» и может негативно повлиять на их рост и развитие.

В статье также сказано, что в 2020 году более половины китайских детей страдали от близорукости, и онлайн-игры отрицательно сказывались на их обучении.

Китайское правительство давно выражает обеспокоенность о влиянии видеоигр на несовершеннолетних. В 2018 году Пекин приостановил утверждение новых игр из-за опасений, что игры вредят зрению молодежи. В Китае все онлайн-игры требуют одобрения регулирующих органов.

В 2019 году страна ввела правила, запрещающие лицам младше 18 лет играть с 22:00 до 8:00 и ограничила общее количество времени на игры.

«Статья старается привлечь внимание к игровой зависимости среди несовершеннолетних. Это напоминает старые материалы, в которых видеоигры сравнивали с цифровым героином», — сказал Дэниел Ахмад, старший аналитик Niko Partners.

Tencent объявляет о новых мерах

СМИ также призывает усилить контроль над тем, сколько времени дети проводят за компьютерами, и серьезнее относиться к проверке всех игр.

«Следующий этап будет заключаться в усилении контроля над количеством времени, проведенного несовершеннолетними за играми. Его нужно значительно снизить по сравнению с нынешним уровнем», — сказано в статье.

И NetEase, и Tencent ввели определенные меры по защите молодых игроков, включая обязательную регистрацию пользователей под настоящими именами. В прошлом месяце Tencent представила функцию распознавания лиц на смартфонах, которая позволяет определять возраст игрока.

После публикации статьи Tencent объявила о новых игровых ограничениях.

Компания планирует сократить количество игрового времени для несовершеннолетних пользователей с 90 минут в непраздничные дни до 1 часа. В праздничные дни — с 3 часов до 2 часов.

Tencent также запретит детям младше 12 лет совершать внутриигровые покупки.

Игровой гигант заявил, что будет бороться с молодыми мошенниками, которые используют личные данные взрослых для обхода ограничений.

Новые меры начнут действовать с игры Honor of Kings и в конечном итоге распространятся и на другие игры.

Tencent также призвала представителей отрасли обсудить возможность полного запрета игр для детей младше 12 лет.

Ахмад отмечает, что большую часть доходов на игровом рынке Китая приносят игроки в возрасте 18 лет и старше. «Если будут приняты дополнительные меры для предотвращения зависимости молодежи от игр, это практически никак не скажется на отрасли», — добавляет он.

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