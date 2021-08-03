«Игры — это опиум»: акции Tencent упали на 10% после критики властей

На прошлой неделе акции компаний Tencent и NetEase резко упали на 10% после того, как китайские государственные СМИ сравнили онлайн-игры с наркотиками. Статья также призывала усилить регулирование отрасли, чтобы предотвратить развитие игровой зависимости среди детей. Через несколько часов после публикации статья была удалена.
Акции Tencent упали примерно на 10%, в то время как акции NetEase — на 14%. Tencent — одна из крупнейших игровых компаний в мире, выпускающая такие популярные игры, как Honor of Kings и Peacekeeper Elite.
В статье китайского государственного издания Economic Information Daily, говорится, что зависимость от онлайн-игр среди детей «широко распространена» и может негативно повлиять на их рост и развитие.
В статье также сказано, что в 2020 году более половины китайских детей страдали от близорукости, и онлайн-игры отрицательно сказывались на их обучении.
Китайское правительство давно выражает обеспокоенность о влиянии видеоигр на несовершеннолетних. В 2018 году Пекин приостановил утверждение новых игр из-за опасений, что игры вредят зрению молодежи. В Китае все онлайн-игры требуют одобрения регулирующих органов.
В 2019 году страна ввела правила, запрещающие лицам младше 18 лет играть с 22:00 до 8:00 и ограничила общее количество времени на игры.
«Статья старается привлечь внимание к игровой зависимости среди несовершеннолетних. Это напоминает старые материалы, в которых видеоигры сравнивали с цифровым героином», — сказал Дэниел Ахмад, старший аналитик Niko Partners.
Tencent объявляет о новых мерах
СМИ также призывает усилить контроль над тем, сколько времени дети проводят за компьютерами, и серьезнее относиться к проверке всех игр.
«Следующий этап будет заключаться в усилении контроля над количеством времени, проведенного несовершеннолетними за играми. Его нужно значительно снизить по сравнению с нынешним уровнем», — сказано в статье.
И NetEase, и Tencent ввели определенные меры по защите молодых игроков, включая обязательную регистрацию пользователей под настоящими именами. В прошлом месяце Tencent представила функцию распознавания лиц на смартфонах, которая позволяет определять возраст игрока.
После публикации статьи Tencent объявила о новых игровых ограничениях.
- Компания планирует сократить количество игрового времени для несовершеннолетних пользователей с 90 минут в непраздничные дни до 1 часа. В праздничные дни — с 3 часов до 2 часов.
- Tencent также запретит детям младше 12 лет совершать внутриигровые покупки.
- Игровой гигант заявил, что будет бороться с молодыми мошенниками, которые используют личные данные взрослых для обхода ограничений.
Tencent также призвала представителей отрасли обсудить возможность полного запрета игр для детей младше 12 лет.
Ахмад отмечает, что большую часть доходов на игровом рынке Китая приносят игроки в возрасте 18 лет и старше. «Если будут приняты дополнительные меры для предотвращения зависимости молодежи от игр, это практически никак не скажется на отрасли», — добавляет он.
Фото на обложке: Parilov /
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