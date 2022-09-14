«Три самые опасные буквы для финансов». Как Вивек Рамасвани ведет войну с ESG-повесткой и спасает капитализм

У новой повестки немало критиков. Один из самых ярких — Вивек Рамасвани, политический активист, автор бестселлера Woke, Inc. и предприниматель. Расскажем о его пути и деятельности.

Соответствие принципам ESG постепенно становится хорошим тоном в бизнесе. Однако тренд не лишен проблем: компании по-разному понимают устойчивое развитие, их усилия часто выглядят как гринвошинг, а углеродный след многих ESG-фондов не намного ниже, чем у S&P 500 .

Фонды ESG и климатическое инвестирование — две наиболее быстрорастущие части инвестиционной индустрии. По данным Morningstar, во всем мире каждый квартал появляются сотни новых фондов, и в совокупности они содержат около $2,5 трлн, большая часть которых инвестируется в американские компании.

Аналитики отмечают, что инвесторы платят почти рекордную премию за акции компаний с высокими показателями ESG, активно покупают «зеленые облигации» и вкладываются в климатические стартапы.

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Тем временем, «осознанная повестка» сталкивается с противодействием. Представители Республиканской партии США пытаются помешать инвесторам учитывать экологические факторы при принятии решений. Их не устраивают инвестиции в триллионы долларов, которые направляют в фонды, занимающиеся решением подобных проблем.

Так, губернатор штата Флорида Дж. Рон Десантис и другие официальные лица запретили управляющим государственными пенсионными фондами включать в инвестиции ESG — экологические, социальные и управленческие факторы.

Главный аудитор Техаса Гленн Хегар запретил публичным органам сотрудничество с BlackRock Inc., BNP Paribas SA, Credit Suisse Group AG и другими организациями, которые «бойкотируют энергетические компании». В июле штат Западная Вирджиния предпринял аналогичный шаг, заявив, что ESG вредит его экономике.

Критики объясняют, что Уолл-стрит и инвесторы лишают производителей ископаемого топлива возможности кредитования и инвестиций, а компании вынуждены следовать либеральной повестке в ущерб погоне за прибылью.

Один из главных спикеров, который призывает бизнес сосредоточиться на максимизации прибыли — Вивек Рамасвами.

Сын индийских иммигрантов, первый ученик в школе и выпускник Гарварда признается: «Капитализм был первым идеалом, который я по-настоящему полюбил, впервые в жизни я полюбил систему. Капитализм объединил людей; кастовая система держала их порознь».

В 2007 году Рамасвами присоединился к инвестиционной группе QVT, затем, будучи партнером и менеджером портфеля биотехнологий фирмы, заинтересовался взаимосвязью между правом и политической философией, а также получил степень юриста в Йельском университете.

В 2013 году он основал Roivant, биофармацевтическую компанию, которая работала над препаратом от болезни Альцгеймера (попытка оказалась неудачной) и создала Релуголикс, используемый при раке предстательной железы.

В 2015 году — провел крупнейшее IPO в области биотехнологий для Axovant public, дочерней компанией Roivant, собрав $315 млн при оценке в $2,8 млрд. Тогда ему было всего 29 лет.

Со временем он обнаружил, что его поглощают не только вопросы биологии и медицины, но и общества. Тогда он почувствовал острое желание «не просто описать мир таким, какой он есть, но и каким он должен быть».

У него уже давно назревало ощущение, что на стыке капитализма и политики что-то пошло не так.

В своей книге Woke, Inc. (название отсылает к движению Woke — «проснувшийся», которое подразумевает нетерпимость к дискриминации и социальному неравенству) он приводит примеры того, как компании пытаются выглядеть этичными, чтобы скрыть серьезные вопросы о собственной деловой практике.

Так, пишет он, Unilever, позиционирующая себя как «корпоративного лидера в борьбе за расширение прав и возможностей женщин», получила иск от работниц кенийских чайных плантаций, «которые утверждали, что компания не смогла защитить их от изнасилования», а Nike пообещала выплатить $40 млн «сообществу темнокожих», хотя продвигает кроссовки среди темнокожих детей, которые «не могут позволить себе школьные учебники».

Гиганты вроде Airbnb, Disney, Marriott и Apple, заигрывают с такими режимами, как Китай и Саудовская Аравия, пытаясь компенсировать это добродетельными проектами. Для Рамасвами это простое и понятное мошенничество.

«Проще разместить черный квадрат в Instagram* [как это сделали пользователи в поддержку движения Black Lives Matter], чем осудить нарушения прав человека, совершенные, скажем, против уйгуров в китайской провинции Синьцзян», — пишет Рамасвами.

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После убийства Джорджа Флойда целый ряд компаний, включая Delta, Starbucks и Nike, усилили меры по обеспечению разнообразия и политические интервенции. Рамасвами пишет, что после Флойда политика Coca-Cola «больше напоминает спецкомитет политических действий, а не производителя безалкогольных напитков».

К 2021 году влияние «проснувшегося капитализма» на рынок достигло таких оборотов, вспоминает Рамасвами, что у него не осталось выбора. Он как CEO был вынужден «говорить вещи, которые либо были недостоверными ... сказать то, что заставило всех почувствовать себя лучше, а именно заявление под копирку, которое каждый другой CEO делал в конце мая или начале июня 2020 года».

Сотрудники подталкивали его «делать больше для борьбы с системным расизмом». Так давление с целью публичной поддержки BLM начало давить на него. Его сомнения продолжали расти.

«Я шучу, что BLM означает "большие роскошные особняки" (англ. Big Lavish Money), поскольку, по-видимому, именно на это руководство организации тратит свои деньги», — говорит Рамасвами.

«Я выступаю за ”Все черные жизни имеют значение" — забота BLM о жизни темнокожих заканчивается, когда речь заходит о реальных вещах, которые нам нужно сделать, чтобы расширить возможности темнокожих американцев, таких как расширение прав и возможностей в области образования, укрепление стабильности семьи или борьба с насилием в городах».

В то время, несмотря на беспокойство, он написал письмо сотрудникам, призывая их обратиться за поддержкой к компании в эти трудные времена, и вызвал еще большую обиду тем, что он «выбрал некорректный тон» и продемонстрировал свою «привилегированность». Он начал подозревать, что, оставаясь честным перед собой, он больше не может делать то, что лучше для компании.

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Спустя неделю после беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года он опубликовал в The Wall Street Journal статью, в которой выразил свои взгляды с точки зрения гражданина и правоведа. И именно реакция на этот текст была тем фактором, который подтолкнул его «к краю пропасти».

В ней он утверждал, что технологические компании из Кремниевой долины, «кооптированные» Конгрессом, чтобы «делать через черный ход то, что правительство не может сделать напрямую в соответствии с конституцией», должны рассматриваться как государственные субъекты. Таким образом, они нарушили первую поправку, запретив определенные формы выражения мнения.

«Из-за этого в течение 48 часов после публикации три советника моей компании ушли в отставку, и для меня это был окончательный признак, что пора действовать, и поэтому я сделал этот выбор», — вспоминает он.

Он не мог высказаться по вопросам, которые, по его мнению, казались неотложными, в то же время поступая правильно по отношению к своей компании. Это был довод в пользу его собственной идеи: бизнес и удовольствие могут сочетаться, а бизнес и публичная политика — нет.

Что касается самой идеологии Woke, он считает, что она возникла отчасти для удовлетворения психологических потребностей элитных миллениалов, которым хотелось компенсировать свою вину за привилегированное положение.

«Я думаю, что многие корпорации наживаются на моральной неуверенности целого поколения, говоря им, что они могут утолить свой моральный голод, зайдя в осознанный Ben & Jerry's и заказав порцию мороженого с парой посыпок сверху. Но удовлетворение, которое приносит фаст-фуд, начинает быстро исчезать», — объясняет он.

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Его компания Strive, среди сторонников которой инвестор Билл Экман и Питер Тиль, — часть движения консерваторов против ESG-инвестирования, недавно запустила ETF под названием DRLL. Как очевидно из названия (схоже с английским drill — бурить), он делает ставку на нефтяную промышленность. Рамасвами настаивает, что однажды Strive одержит победу над BlackRock, ведущим сторонником устойчивого инвестирования.

CEO BlackRock Ларри Финк в течение многих лет подталкивал руководителей корпораций ориентироваться не только на краткосрочную прибыль и придерживаться капитализма заинтересованных сторон, при котором компании наряду с акционерами учитывают интересы сотрудников, окружающей среды, клиентов, местных сообществ и других лиц, заинтересованных в выживании корпорации.

Его сторонники говорят, что в долгосрочной перспективе это будет способствовать увеличению прибыли.

Нью-йоркская BlackRock управляет $8,5 трлн. Компания Strive, расположенная недалеко от Колумбуса, штат Огайо, управляет одним фондом DRLL стоимостью около $300 млн, но уже подала заявку на создание еще нескольких фондов.

В программе DRLL говорится:

«Мы считаем, что Соединенные Штаты готовы к "Большому развороту” между энергетическим и технологическим секторами США...

С июня 2018 по июнь 2022 года прибыль на акцию энергетического сектора США выросла на 93%, в то время как цены на акции упали на 3%. Напротив, доходы технологического сектора США увеличились на 73%, в то время как цены на акции подорожали на 82%.

Просто чтобы компенсировать это несоответствии, акции энергетических компаний в США должны вырасти более чем в 2 раза, не считая других факторов».

Миссия DRLL по борьбе с ESG сосредоточена вокруг трех инициатив.

Призвать энергетические компании оценивать все текущие и будущие внутренние инвестиции исключительно на основе финансово измеримой отдачи от инвестиций, без учета каких-либо других социальных, политических, культурных или экологических целей. Просить компании увеличить общие лимиты, разрешенные для инвестиций в разведку и добычу нефти и газа в 2023 году, исходя из растущего американского и международного спроса на энергию углеводородов, оставив размеры лимита на усмотрение советов директоров. Отмена ограничений на выбросы третьей зоны охвата, если советы директоров не продемонстрируют, что эти обязательства увеличивают акционерную стоимость.

Почти месяц назад Рамасвами инвестировал в Chevron через ETF Strive. Сейчас он предлагает нефтяному гиганту увеличить добычу углеводородов в ближайшее десятилетие.

В письме, адресованном CEO Chevron Майклу Вирту и правлению компании, он призывает «освободиться от ограничений, навязанных Chevron продвигающими ESG "акционерами"».

Рамасвами рассчитывает на то, что крупные акционеры, такие как Уоррен Баффет, помогут Chevron изменить стратегию. По данным FacrSet, Berkshire Hathaway Inc. Баффета — крупнейший индивидуальный акционер Chevron с примерно 8% акций, приобретенных в рамках недавних вложений в нефтяные компании США.

В своем обращении Рамасвами пишет, что независимое мышление легендарного инвестора и его несогласие с предложениями Berkshire о раскрытии информации в прошлом году могут облегчить Chevron борьбу с самыми влиятельными игроками Уолл-стрит.

Пока Chevron не комментировала обращение.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

При подготовке использованы следующие источники

Bloomberg, The Wall Street Journal, The Telegraph

Фото на обложке: Strive Asset Management