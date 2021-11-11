Где учиться бизнес-ангелу: подборка образовательных программ

Школа инвестиций в стартапы

Организатор: United Investors

Стоимость: 150 тыс. рублей

Курс проходит онлайн и длится три недели

Участники узнают о базовых принципах инвестирования (как заработать на инвестициях в стартапы, об оценке доходности инвестиций, видах финансирования), изучат критерии выбора и оценки проектов, а также получат доступ к дополнительным возможностям, в числе которых доступ к ежедневным разборам проектов в закрытой группе и базе стартапов.

Школа венчурного инвестирования

Организаторы: Venture Rocket Russia + AIFC Fintech Hub, Start Ventures и Qazangels

Курс проходит онлайн и длится три дня

Участников ждет курс по введению в венчурное инвестирование (ключевые отличия стартапа от классического бизнеса, кто такие ранние инвесторы, как работает венчурный рынок), а также изучение воронки инвестиционных возможностей и демо-день.

Imaguru VC Academy

Организатор: Imaguru VC

Курсы проходят онлайн

Участникам доступны следующие программы: введение в бизнес-ангельское инвестирование, курс о crowdfunding, управление венчурным фондом, курс для менеджеров сообществ и сетей инвесторов и другие. Среди дополнительных возможностей: бесплатный курс по введению в бизнес-ангельское инвестирование.

Венчурный капитал

Организатор: ВШЭ

Стоимость: бесплатно

Курс проходит онлайн и длится четыре недели

Участники узнают об управлении капиталом растущей компании (оценка бизнеса, принципы портфельного подхода к инвестированию, оценка требуемой доходности и источников инвестиций), о рынке венчурного капитала и о структурировании сделок с использованием венчурного финансирования.

Венчурные инвестиции

Организатор: Сколково

Стоимость: 100 тыс. рублей

Курс проходит онлайн и длится четыре недели

На курсе расскажут о ключевых отличиях стартапа от классического бизнеса, о том, как и зачем инвестировать в стартапы, как работает венчурный рынок. Участники также узнают о роли государства и институтов развития на рынке венчурного капитала, о венчурных фондах и фондах прямых инвестиций.

Дополнительные возможности: работа в мини-группах, практический анализ и оценка стартапов, презентации проектов.

Венчурное финансирование

Организатор: Moscow Business School

Стоимость: 28,9 тыс. рублей

Курс проходит как онлайн, так и офлайн и длится два дня

Слушатели узнают о сущности венчурного финансирования, о типовых сделках с использованием венчурного финансирования (deal flow, due dilligence, критерии оценки сделки инвесторами, продажа стретгу, private placement, MBO, IPO) и о подготовке материалов для венчурного инвестора.

Школа инвестиций ФРИИ

Организатор: ФРИИ

Стоимость: 99 тыс. рублей

Курс проходит офлайн и длится пять дней

Участники узнают об основных рисках и проблемах для инвестора, оценке технологической компании (подходы к определению стадии компании, методики оценки, DCF). Дополнительные возможности: доступ к стартапам ФРИИ, соинвестирование с ФРИИ, членство в закрытом клубе.

Школа бизнес-ангелов

Организатор: Назарбаев Университет

Проходит онлайн и длится четыре дня

Участникам расскажут о формировании инвестиционного портфеля, due diligence, экзитах и бизнес-кейсах.

Как инвестировать в стартапы в Долине

Организатор: Silicon Valley Syndicat Club

Курс проходит онлайн и длится два дня

Слушателей ждет обзор рынка и разбор основных принципов инвестиций, блок о формировании инвестиционного портфеля и информация об оценке стартапов и условиях.

Школа инвесторов AngelsDeck

Организатор: AngelsDeck

Стоимость: 25 тыс. рублей

Курс проходит онлайн и длится два дня

Участники узнают об отличиях венчура от обычного бизнеса, также будет разбираться синдицирование и юридические вопросы. Отдельный блок посвящен формированию инвестиционного портфеля.

Как инвестировать в стартапы

Организаторы: «СберПервый», Investoro

Стоимость: 30 тыс. рублей

Курс проходит онлайн и длится пять дней

Для слушателей разберут распространненые ошибки, расскажут о стратегии венчурных инвесторов и об оценке инвестиционной привлекательности стартапа.

Курс по венчурным инвестициям

Организатор: New Economy Investors Club

Стоимость: $15,99 тыс.

Курс проходит онлайн и длится восемь недель

Теоретическая часть включает сотни лекций ведущих экспертов в венчурном бизнесе, практическая часть — более 200 примеров и кейсов, документов по сделкам и примеров инвестиционных презентаций. Дополнительные возможности: две групповых работы (по 6–8 человек в группе), защита инвестиционного меморандума.

VC капитал. Практика Кремниевой долины

Организатор: Сколково

Стоимость: 1,05 млн рублей

Курс проходит онлайн и длится четыре недели

Участники узнают о моделировании венчурного фонда для создания и реализации инвестиционной стратегии, о новых подходах на рынке венчурного капитала. Дополнительные возможности: виртуальный онлайн-тур и посещение ведущих инвесторов, стартапов и лабораторий Кремниевой долины.

Венчурный интенсив Starta Angels

Организатор: Starta VC

Стоимость: $400

Курс проходит как онлайн, так и офлайн и длится 10 дней

Теоретическая часть включает шесть вечерних семинаров с опытными инвесторами и дискуссии, практическая часть — участие в питчах стартапов и разбор со спикерами, обратную связь по домашним заданиям. Дополнительные возможности: возможность получить консультации от партнера Starta VC по любым аспектам сделок в течение месяца.

Венчурная академия

Организатор: Московский инновационный кластер

Стоимость: бесплатно

Курс проходит как онлайн, так и офлайн и длится три месяца

Темы: обзор мирового венчурного капитала, работа с инвесторами в фонде, создание инвестиционной стратегии, моделирование доходности фонда, методологии оценки компаний ранней стадии, соглашения о сделке (term sheet), конвертируемый заем и другие форматы.

Дополнительные возможности: участие в демо-днях технологических конкурсов МИК и оценка реальных российских стартапов.

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