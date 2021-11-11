Где учиться бизнес-ангелу: подборка образовательных программ

Инвестиционная компания венчурного инвестора Алексея Соловьева A.Partners составила подборку образовательных программ для инвесторов «Где учиться бизнес-ангелу». Приводим список ниже.
Школа инвестиций в стартапы
- Организатор: United Investors
- Стоимость: 150 тыс. рублей
- Курс проходит онлайн и длится три недели
Участники узнают о базовых принципах инвестирования (как заработать на инвестициях в стартапы, об оценке доходности инвестиций, видах финансирования), изучат критерии выбора и оценки проектов, а также получат доступ к дополнительным возможностям, в числе которых доступ к ежедневным разборам проектов в закрытой группе и базе стартапов.
Школа венчурного инвестирования
- Организаторы: Venture Rocket Russia + AIFC Fintech Hub, Start Ventures и Qazangels
- Курс проходит онлайн и длится три дня
Участников ждет курс по введению в венчурное инвестирование (ключевые отличия стартапа от классического бизнеса, кто такие ранние инвесторы, как работает венчурный рынок), а также изучение воронки инвестиционных возможностей и демо-день.
Imaguru VC Academy
- Организатор: Imaguru VC
- Курсы проходят онлайн
Участникам доступны следующие программы: введение в бизнес-ангельское инвестирование, курс о crowdfunding, управление венчурным фондом, курс для менеджеров сообществ и сетей инвесторов и другие. Среди дополнительных возможностей: бесплатный курс по введению в бизнес-ангельское инвестирование.
Венчурный капитал
- Организатор: ВШЭ
- Стоимость: бесплатно
- Курс проходит онлайн и длится четыре недели
Участники узнают об управлении капиталом растущей компании (оценка бизнеса, принципы портфельного подхода к инвестированию, оценка требуемой доходности и источников инвестиций), о рынке венчурного капитала и о структурировании сделок с использованием венчурного финансирования.
Венчурные инвестиции
- Организатор: Сколково
- Стоимость: 100 тыс. рублей
- Курс проходит онлайн и длится четыре недели
На курсе расскажут о ключевых отличиях стартапа от классического бизнеса, о том, как и зачем инвестировать в стартапы, как работает венчурный рынок. Участники также узнают о роли государства и институтов развития на рынке венчурного капитала, о венчурных фондах и фондах прямых инвестиций.
Дополнительные возможности: работа в мини-группах, практический анализ и оценка стартапов, презентации проектов.
Венчурное финансирование
- Организатор: Moscow Business School
- Стоимость: 28,9 тыс. рублей
- Курс проходит как онлайн, так и офлайн и длится два дня
Слушатели узнают о сущности венчурного финансирования, о типовых сделках с использованием венчурного финансирования (deal flow, due dilligence, критерии оценки сделки инвесторами, продажа стретгу, private placement, MBO, IPO) и о подготовке материалов для венчурного инвестора.
Школа инвестиций ФРИИ
- Организатор: ФРИИ
- Стоимость: 99 тыс. рублей
- Курс проходит офлайн и длится пять дней
Участники узнают об основных рисках и проблемах для инвестора, оценке технологической компании (подходы к определению стадии компании, методики оценки, DCF). Дополнительные возможности: доступ к стартапам ФРИИ, соинвестирование с ФРИИ, членство в закрытом клубе.
Школа бизнес-ангелов
- Организатор: Назарбаев Университет
- Проходит онлайн и длится четыре дня
Участникам расскажут о формировании инвестиционного портфеля, due diligence, экзитах и бизнес-кейсах.
Как инвестировать в стартапы в Долине
- Организатор: Silicon Valley Syndicat Club
- Курс проходит онлайн и длится два дня
Слушателей ждет обзор рынка и разбор основных принципов инвестиций, блок о формировании инвестиционного портфеля и информация об оценке стартапов и условиях.
Школа инвесторов AngelsDeck
- Организатор: AngelsDeck
- Стоимость: 25 тыс. рублей
- Курс проходит онлайн и длится два дня
Участники узнают об отличиях венчура от обычного бизнеса, также будет разбираться синдицирование и юридические вопросы. Отдельный блок посвящен формированию инвестиционного портфеля.
Как инвестировать в стартапы
- Организаторы: «СберПервый», Investoro
- Стоимость: 30 тыс. рублей
- Курс проходит онлайн и длится пять дней
Для слушателей разберут распространненые ошибки, расскажут о стратегии венчурных инвесторов и об оценке инвестиционной привлекательности стартапа.
Курс по венчурным инвестициям
- Организатор: New Economy Investors Club
- Стоимость: $15,99 тыс.
- Курс проходит онлайн и длится восемь недель
Теоретическая часть включает сотни лекций ведущих экспертов в венчурном бизнесе, практическая часть — более 200 примеров и кейсов, документов по сделкам и примеров инвестиционных презентаций. Дополнительные возможности: две групповых работы (по 6–8 человек в группе), защита инвестиционного меморандума.
VC капитал. Практика Кремниевой долины
- Организатор: Сколково
- Стоимость: 1,05 млн рублей
- Курс проходит онлайн и длится четыре недели
Участники узнают о моделировании венчурного фонда для создания и реализации инвестиционной стратегии, о новых подходах на рынке венчурного капитала. Дополнительные возможности: виртуальный онлайн-тур и посещение ведущих инвесторов, стартапов и лабораторий Кремниевой долины.
Венчурный интенсив Starta Angels
- Организатор: Starta VC
- Стоимость: $400
- Курс проходит как онлайн, так и офлайн и длится 10 дней
Теоретическая часть включает шесть вечерних семинаров с опытными инвесторами и дискуссии, практическая часть — участие в питчах стартапов и разбор со спикерами, обратную связь по домашним заданиям. Дополнительные возможности: возможность получить консультации от партнера Starta VC по любым аспектам сделок в течение месяца.
Венчурная академия
- Организатор: Московский инновационный кластер
- Стоимость: бесплатно
- Курс проходит как онлайн, так и офлайн и длится три месяца
Темы: обзор мирового венчурного капитала, работа с инвесторами в фонде, создание инвестиционной стратегии, моделирование доходности фонда, методологии оценки компаний ранней стадии, соглашения о сделке (term sheet), конвертируемый заем и другие форматы.
Дополнительные возможности: участие в демо-днях технологических конкурсов МИК и оценка реальных российских стартапов.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
11 ноября 2021
11 ноября 2021
11 ноября 2021