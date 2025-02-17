Что такое деривативы? Особенности, виды, для чего нужны

В этой статье узнаете, что такое деривативы, какими они бывают, как ведется торговля, как использовать деривативы правильно и что для этого нужно.

Несмотря на то, что деривативы — инструменты с более высоким риском в сравнении с акциями и облигациями, опытные инвесторы активно их применяют, в том числе для быстрого роста капитала.

Финансовый рынок сегодня предлагает большое количество инструментов, многие из которых обладают высокой доходностью при умелом обращении с ними. Один из таких инструментов — деривативы.

Введение

Деривативы зачастую называют инструментом не для новичков. И действительно — начинающие инвесторы зачастую отдают предпочтение облигациям и акциям как менее рискованным и более проверенным инструментам.

Но для опытных трейдеров сложные в управлении, однако и дающие неплохой доход активы становятся прекрасным способом приумножить капитал.

Для чего нужны деривативы?

В работе с этим видом активов огромное значение имеет также возможность эффективно управлять рисками.

Деривативы делают сделки более предсказуемыми.

Стабильность — именно то, за чем в данном случае приходят стороны.

Но это еще не все. Деривативы также несут спекулятивную функцию. Участники таких сделок получают прибыль вследствие колебаний цены актива — одна из сторон остается в плюсе, в то время как другая проигрывает, поэтому при выборе деривативов для вложения важно уметь предугадывать эти колебания.

Нередко деривативы также используются в целях компенсации негативного тренда рынка. Такие операции получили название хеджирования от англ. hedge — «ограда».

Как и финансовые инструменты деривативы — это контракты, которые подписывают поставщик и заказчик в отношении какого-либо базового актива. Таким базовым активом может выступать, например, товар.

Стоимость дериватива привязана к стоимости актива, поэтому деривативы еще называют производными финансовыми инструментами.

Те условия, на которых стороны заключают контракт, влекут за собой обязанность одной из этих сторон передать другой стороне базовый актив в оговоренных заранее объемах. Также в контракте могут быть прописаны и другие условия: стоимость передаваемых объемов, сроки исполнения заказа.

В зависимости от вида актива выделяют следующие типы деривативов:

товарные — если активом является какая-либо продукция;

— если активом является какая-либо продукция; валютные — активом выступает курс валют;

— активом выступает курс валют; кредитные — инструмент внебиржевого рынка, в качестве актива используются долговые инструменты;

— инструмент внебиржевого рынка, в качестве актива используются долговые инструменты; процентные — здесь актив это процентная ставка;

— здесь актив это процентная ставка; деривативы — ценные бумаги: акции, биржевые индексы. Активом может выступать даже купон. Деривативы этого типа имеют чуть меньший риск.

Рынок деривативов подразделяется на биржевой и внебиржевой. В первом случае прямого контакта между покупателем и продавцом нет: все сделки проходят через посредника.

Контракты здесь преимущественно стандартизированы в том, что касается сроков и объемов. Во втором же случае какие-либо стандарты отсутствуют. Сделки по деривативам производятся сторонами непосредственно друг с другом. Этот вид рынка позволяет торговать всеми видами деривативов без исключения.

Как используют деривативы в торговле?

Торговля деривативами — один из самых активных рыночных сегментов в большинстве развитых стран.

Этот финансовый инструмент позволяет, помимо уже описанных возможностей:

прогнозировать цены и отчасти даже влиять на рынок;

получать выгоду;

снижать риски.

На рынке деривативов действуют следующие виды его участников:

Хеджеры.

Это те, кто делает упор на вложения для минимизации рисков, обусловленных возможными изменениями стоимости базового актива. Инвесторы, сосредотачивающиеся на защите, используют деривативы как некую страховку, средство компенсации.

Арбитражеры.

Эта группа инвесторов получает доход от разницы цен на один и тот же актив на различных площадках или от различия в цене между схожими финансовыми инструментами.

К примеру, цены на акции и фьючерсы зачастую разнятся, и эту разницу арбитражер может положить себе в карман, если вовремя купит и продаст. Нередко арбитражеры также зарабатывают на срочных контрактах, различающихся стоимостью и сроками исполнения.

Спекулянты.

Это наиболее обширная группа, участники которой сосредотачиваются на покупке активов в расчете на будущее повышение цены. Это достаточно рискованное направление, которое, однако, способно принести спекулянту неплохую прибыль.

Особенности деривативов

Сделки с этим видом финансовых инструментов имеют ряд особенностей. Во-первых, дериватив всегда связан с каким-либо базовым активом. Без такого актива он не может существовать.

Деривативные контракты всегда имеют временную привязку — срок исполнения сделки.

Цена контракта всегда фиксирована и оговорена сторонами заранее (хотя сама сделка состоится спустя какое-то время).

Наконец, оба участника такой сделки вносят гарантийный взнос — своеобразный аванс, который подтверждает намерения сторон действительно совершить сделку. При этом взнос является невозвратным: даже в случае отказа от сделки по уважительной причине участник не получит свои средства обратно.

Поскольку деривативы чаще всего используются для управления рисками, это означает, что действия с базовым активом будут иметь место только впоследствии, а не прямо в момент заключения сделки. Соответственно, в отношениях сторон немалую роль играет фактор времени.

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В работе с ними обе стороны заинтересованы в том, чтобы обезопасить себя от скачков рыночных цен. Продавцу невыгодно падение цены, покупателю — рост.

Опытные игроки умеют предсказывать тренды и таким образом извлекать прибыль из подобных сделок, прогнозируя реакцию рынка на те или иные события. Поэтому деривативы считаются инструментом для более продвинутых трейдеров.

Виды деривативов

Рассмотрим, какие виды деривативов можно встретить на финансовом рынке.

Наиболее распространены 4 из них:

Фьючерсы.

Это контракты, которые подразумевают взаимное соглашение сторон на поставки определенного товара с определенной ценой в конкретную дату.

То есть фьючерсный контракт от английского слова future — будущее закрепляет цену на оговоренный актив, но поставка этого актива откладывается на какой-либо срок, опять же, оговоренный контрактом.

Трейдеры могут использовать такие контракты для защиты от риска потерь при колебаниях цены или как способ заработка на разнице цен.

Форварды.

Напоминают по своей сути фьючерсы, но с небольшими отличиями. Форвардный контракт дает возможность вносить в договор поставки дополнительные нюансы: место передачи партии товара, тип упаковки, требования к условиям перевозки и хранения и др.

Также форварды предполагают немедленный расчет, в отличие от фьючерсов, где окончательная оплата происходит при передаче актива. Поставка же по форвардному контракту, как и по фьючерсному, точно так же планируется в дальнейшем.

Свопы.

Инструмент для обмена биржевыми активами: акциями, процентными ставками, валютой. При этом обмен является временным, и по окончании оговоренного срока стороны возвращают активы друг другу.

Свопы используются для страхования рисков и расширения поля деятельности трейдера.

Опционы.

Разновидность фьючерсов, не предполагающая, однако, непременного исполнения сделки со стороны покупателя. Продавец при этом все так же обязан поставить товар в оговоренные сроки и в полном объеме.

Разберем теперь эти виды деривативов подробнее.

Фьючерсный контракт

Фьючерс — это договор, который заключают 2 стороны и фиксируют договоренности касательно сделки купли-продажи определенного актива. Стоимость актива при этом закреплена и не может измениться, вне зависимости от колебаний цены на рынке. Сроки поставки актива также закреплены в договоре.

Фьючерсные контракты позволяют остановиться на той стоимости товара, которая устраивает обе стороны сделки.

Поэтому такие контракты зачастую используются в бизнесе.

Производители закупают у поставщиков сырье, заключая фьючерсный контракт на несколько месяцев или даже лет вперед. При этом цена сырья, естественно, может колебаться.

Однако поставщику сырья такой контракт выгоден с позиции получения постоянного клиента. А покупатель имеет возможность заранее просчитать расходы на сырье и, в случае с повышением рыночной цены, даже сэкономить, застраховав себя от перерасхода в связи с возможным ростом цен.

Опционный договор

Это разновидность деривативов, которая позволяет приобретать базовые активы по фиксированной цене.

Покупатель актива при этом имеет свободу выбора, заключать ли сделку (в отличие от фьючерса, где заключать сделку нужно обязательно).

Если покупатель требует продать актив, то продавец не имеет права отказаться: ему придется это сделать в оговоренный срок.

У опционов есть возможность страховки: при подписании договора покупатель выплачивает какую-то часть суммы в качестве гарантийного взноса. Если в дальнейшем покупатель откажется от сделки, взнос останется у продавца.

Форвардный контракт

Отличие от фьючерса заключается в отсутствии стандартизации договора: в такой контракт обе стороны могут вносить свои дополнительные условия и пункты.

Этот инструмент, будучи нестандартизированным, используется во внебиржевой торговле.

Своп

Это средство для уравновешивания трейдерами взаимных обязательств. Свопы, предполагающие временный обмен, дают возможность «одалживать» более эффективные и подходящие инструменты для управления денежными потоками. Это популярный способ страхования и снижения рисков.

Кроме этих четырех типов деривативов, существуют и другие, но они применяются сравнительно редко.

Плюсы и минусы деривативов

Мы достаточно подробно рассмотрели деривативы, какие бывают, а также где и для чего они используются. Остановимся теперь на достоинствах и недостатках этих финансовых инструментов.

Основные плюсы деривативов:

возможность оставаться в прибыли независимо от колебаний цены на актив;

высокая доходность в сравнении с другими популярными инструментами;

доступность — для заключения контракта достаточно гарантийного взноса;

эффективное управление рисками;

возможность расширить и разнообразить свой инвестпортфель.

Минусы:

сложность и труднодоступность для начинающих трейдеров;

высокий риск убытков при заключении большинства контрактов;

существенная зависимость от колебаний рынка и, следовательно, высокие требования к опыту и чутью трейдера;

сложности с юридической защищенностью при работе с внебиржевыми деривативами.

Итог

Деривативы как финансовый инструмент больше подходят опытным инвесторам. Для эффективной работы с ними, получения прибыли и минимизации рисков необходимо хорошо знать рынок и уметь предсказывать его колебания.

Деривативы относятся к инструментам с высоким риском, следовательно, на них вряд ли есть смысл учиться торговать — перед началом работы с ними лучше накопить опыт.

Сегодня торговать деривативами инвесторы из РФ могут на Московской бирже. Там для них доступны фьючерсы и опционы различных типов. Для начала торгов необходим брокерский счет — можно как открыть отдельный, так и воспользоваться уже имеющимся единым счетом.

Если у инвестора пока нет опыта торгов деривативами, ему придется пройти предварительное брокерское тестирование.

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