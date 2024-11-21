Что такое полное товарищество: понятие и основные положения

Правовое обеспечение этих коммерческих сообществ регулируется Гражданским кодексом РФ. В статье узнаете, что такое полное товарищество, как его правильно вести и в чем заключаются обязанности учредителей такого бизнеса.

Коммерческий бизнес, требующий финансовых затрат и ресурсов, может стать более продуктивным, если активы ИП или фирм объединяются в рамках одной компании. В законодательстве РФ на этот случай предусмотрено несколько способов ведения бизнеса. Один из них называется полным товариществом (ПТ).

Полное товарищество: что это такое

Это коллективный бизнес, объединяющий нескольких фирм и / или отдельных предпринимателей. Цель такого сообщества — получить прибыль, которая образуется в результате совместной деятельности.

Согласно действующим нормам ГК РФ такая кооперация наделена статусом юридического лица. Поэтому начало коммерческой деятельности становится возможным только после регистрации компании в ЕГРЮЛ.

Как полноценный юридический субъект ПТ обладает исключительным правом на использование брендовой символики, названия компании. Это положение фиксируется в уставной и регистрационной документации.

Наименование полного товарищества можно зарегистрировать в следующих вариантах:

имена / наименования всех соучредителей + словосочетание «полное товарищество»;

имя / наименование одного или нескольких членов кооперации + термин «компания» + словосочетание «полное товарищество».

Как показывает практика, второй вариант регистрации выбирают предприниматели, занимающиеся семейным бизнесом, например, изготавливают и продают ювелирные изделия.

Структура ПТ уникальна тем, что коллективная коммерческая деятельность не отменяет прежнюю регистрацию участников в качестве субъектов хозяйственных / коммерческих структур.

Ключевые положения, регламентирующие функциональность ПТ

Деятельность коллективного бизнеса регулируется согласно нормам статьи 69 ГК РФ. Договор полного товарищества предусматривает выполнение долговых обязательств всеми членами сообщества.

Российское законодательство не дает возможности госслужащим, некоммерческим структурам или физлицам стать учредителем полного товарищества.

Коммерсанты, которые сделали выбор в пользу коллективного бизнеса, по закону могут быть соучредителем единственного ПТ. При этом им разрешено быть вкладчиком в товариществе на вере. И допускается синхронное участие в хозяйственных (или иных) сообществах.

Особенности коллективного бизнеса в рамках ПТ

Учредительный договор, подписанный учредителями компании — основополагающий документ полного товарищества. Одна из ключевых особенностей этого бизнеса — равная ответственность по кредитным обязательствам независимо от объема вкладов участников в общее дело.

Кроме того, есть и другие отличительные признаки ПТ:

В этой организации не предусмотрены органы управления. Рабочий процесс регулируется с согласия всех участников бизнеса. Учредители не ограничены в доступе к коммерческой документации. Это дает им возможность получать достоверные сведения о деятельности/развитии сообщества. Каждый участник обладает правом принимать самостоятельные решения и действовать от имени организации.

Еще одно отличие полного товарищества от других коммерческих структур — не обязателен минимальный уставной капитал. Однако это условие не исключается полностью, так как именно эти финансы используются в первую очередь для погашения кредиторских задолженностей.

Российское законодательство не предусматривает создания в таком бизнесе каких-либо органов управления. Функциональность компании основана на доверии и согласии всех участников кооперации.

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Принципы распределения прибыли

Кроме того, законом предусмотрена возможность фиксировать в уставе организации другие правила. Например, допускается решение отдельных, четко оговоренных вопросов с согласия квалифицированного большинства.

Количество голосов, влияющих на деятельность этой структуры, не зависит от суммы личного вклада и степени участия в рабочем процессе. К тому же диспозитивной нормой закона запрещено лишать полностью кого-либо из членов кооперации права голоса.

Учредителям бизнеса открыт доступ к информации, отражающей функционирование организации. Однако за разглашение конфиденциальных сведений или коммерческой тайны предусмотрена ответственность участников полного товарищества согласно п. 2 ст. 67 ГК РФ.

Порядок ведения бизнеса

Деятельность объединенной коммерческой структуры регулируется согласно правовым нормам ст. 72 ГК РФ:

Каждый участник полного товарищества наделен полномочиями вести бизнес и принимать решения от имени компании, если в уставе не оговорены иные условия. Например, раздельное или совместное управление делами. В случае коллективного руководства компанией каждый контракт или сделка одобряются полным составом учредителей. Если управление рабочим процессом и ведение документации делегированы отдельному лицу, то необходима доверенность от всех членов сообщества.

Руководство структурой, ведение документации, заключение сделок, принятие ответственных решений осуществляется в соответствии с предварительными договоренностями. При этом между членами кооперации должно быть полное доверие.

Обязанности учредителей бизнеса

Управляют коммерческой структурой все учредители. Это положение согласно нормам п. 2 ст. 67 ГК РФ в равной степени касается личных вкладов в уставный капитал полного товарищества. Ответственность за погашение долговых обязательств несут все члены кооперации.

Законодательство РФ не запрещает расширять или сужать обязанности членов ПТ. Эти условия предварительно оговариваются в уставе компании. За сделки, совершенные отдельными членами кооперации в личных интересах, предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

Коллектив коммерческого сообщества имеет право подать судебный иск и требовать возместить убытки, если один из учредителей нарушит устав полного товарищества. Это положение зафиксировано в п. 2 ст. 76 ГК РФ. Там же оговорена ответственность за разглашение конфиденциальных сведений или коммерческой тайны.

Как распределяется прибыль

Распределять чистые доходы между отдельными членами кооперации запрещено, если их размер не превышает сумму уставного капитала. Так российское законодательство защищает интересы кредиторов.

Гарантии по процедуре погашения долгов обеспечиваются за счет личного имущества ПТ. При этом стоимость указанных активов должна быть достаточной, чтобы погасить долг.

В коллективной коммерции пропорционально личным вкладам распределяется не только прибыль, но и возможные убытки. Коллектив ПТ вынужден работать исключительно на погашение долгов, если размер уставного капитала меньше суммы кредитов.

Правила выхода из ПТ, закрытие фирмы

По российскому законодательству выход участников из коллективной коммерческой структуры возможен в следующих ситуациях:

когда компания зарегистрирована без указания срока деятельности, учредители бизнеса заявляют о своем решении не позже чем за полгода до конечной даты;

когда досрочный выход из компании, учрежденной на определенный период деятельности, оправдан уважительной причиной.

При этом предварительное соглашение о том, что члены структуры добровольно отказываются от права выхода из ПТ, практически не имеет решающего значения.

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Чем ООО отличается от других видов юридических лиц

Ликвидация полного товарищества, автоматически прекращающая хозяйственную деятельность юридического субъекта, может происходить по следующим причинам:

Предприниматели достигли конечной цели, оговоренной при создании совместного бизнеса. В коммерческой структуре остается всего один участник после выхода из нее остальных членов кооперации. Истек срок деятельности компании, который был оговорен во время ее создания. Признание регистрации ПТ недействительной. Такое решение принимают судебные инстанции, когда при учреждении юридического субъекта допускается нарушение законов. Банкротство одного или всех участников коллективного бизнеса. Постановление суда о лишении лицензии за незаконные действия юридического субъекта.

Чтобы защитить кредитные организации, законодательством предусмотрены следующие правовые нормы для учредителей компании:

При ликвидации ПТ нужно погасить долги. Заранее уведомить кредиторов о предстоящем событии. На период погашения кредиторской задолженности составить промежуточный баланс. Если необходимо, имущество ПТ можно продать, чтобы погасить долги. Если полученных средств окажется больше, чем нужно для удовлетворения кредиторских обязательств, финансовые остатки распределяются между членами сообщества пропорционально их вкладу. В случае, когда имущество не покрывает балансовой стоимости, долги погашаются за счет складочного капитала. А сумма убытка распределяется между членами кооперации пропорционально их вкладам в уставный капитал. Если претензии кредиторов невозможно удовлетворить за счет уставного капитала и суммы, вырученной от продажи имущества, члены коммерческого сообщества должны погасить долги личными вкладами. Если при ликвидации коллективного бизнеса в его составе остался единственный учредитель, он может провести реорганизацию полного товарищества в формат хозяйственного общества, например АО или ООО. При этом новому субъекту коммерции с помощью передаточного акта будут делегированы полномочия и обязанности прежней компании.

Имущественная прибыль, полученная учредителями по итогам ликвидации совместного бизнеса, считается приобретенной безвозмездно. Это положение зафиксировано в п. 2 ст. 249 НК РФ.

Итог

Полное товарищество как форма коллективного предпринимательства имеет достоинства, которые позволяют привлекать в бизнес дополнительные средства. Коммерческое сообщество, каждый участник которого обладает правом вести деятельность от имени всей структуры, вызывает доверие со стороны кредиторов.

У коллективной формы предпринимательской деятельности есть и слабые стороны.

В случае возможного банкротства каждый член сообщества несет ответственность и обязан погашать убытки не только за счет долевых вкладов. Иногда приходится жертвовать личными активами. Поэтому решение о начале такого бизнеса должно быть всесторонне взвешенным.

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