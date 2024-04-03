Договор гражданско-правового характера (ГПХ) в 2024 году

В статье вы узнаете, что собой представляет договор гражданско-правового характера, чем он отличается от трудового договора, в чем его преимущества и недостатки.

Трудовые отношения между работодателями и исполнителями требуют документального оформления. Если не зафиксировать права и обязанности сторон по закону, это может обернуться проблемами для всех участников соглашения. С появлением статуса самозанятого популярным форматом сотрудничества стало оформление по договору ГПХ с физическим лицом.

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Что такое ГПХ при устройстве на работу

Трудовые отношения по договору ГПХ оформляются между заказчиком и исполнителем. В документе указываются взаимные обязанности сторон и условия соглашения — сроки выполнения заказа, размер вознаграждения, порядок оплаты, критерии оценки результатов работы. Ответственность каждой из сторон фиксируется в письменном порядке, поэтому документ имеет юридическую силу.

Компании заключают договор ГПХ со сторонними специалистами (программистами, авторами, дизайнерами и многими другими) без оформления в штат. Самозанятые и фрилансеры, как правило, работают только по договору ГПХ, но закон не запрещает заключать такие соглашения с ИП и юридическими лицами. Например, компания заключает договор с дизайнерским агентством на разработку афиши и других материалов для маркетингового мероприятия.

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Почему выбирают договор ГПХ?

Для исполнителей он означает свободный график, при этом договор легко оформить и расторгнуть.

Он удобен и заказчикам: соглашение составляется на определенный срок, а оплата чаще всего перечисляется по факту выполненной работы.

Виды договоров ГПХ

Есть несколько подвидов таких соглашений:

Договор подряда. Применяется при заказе строительных, ремонтных, отделочных и других работ.

Применяется при заказе строительных, ремонтных, отделочных и других работ. Договор возмездного оказания услуг. Исполнитель оказывает услуги нематериального характера — юридические, медицинские, консультационные и так далее.

Исполнитель оказывает услуги нематериального характера — юридические, медицинские, консультационные и так далее. Договор авторского заказа. Предмет такого соглашения — продукт интеллектуального труда, например, статья для журнала, исследование рынка.

Предмет такого соглашения — продукт интеллектуального труда, например, статья для журнала, исследование рынка. Договор поручения. Исполнитель совершает сделки или иные действия от имени заказчика и за его счет.

Исполнитель совершает сделки или иные действия от имени заказчика и за его счет. Договор комиссии. Чаще всего заключается для купли-продажи недвижимости. Исполнитель (риэлтор) выступает посредником сделки.

Чаще всего заключается для купли-продажи недвижимости. Исполнитель (риэлтор) выступает посредником сделки. Договор транспортной экспедиции или перевозки. Исполнитель нанимается для транспортировки грузов.

Исполнитель нанимается для транспортировки грузов. Договор хранения. Исполнитель получает на хранение предмет, который обязуется вернуть в указанный срок

Исполнитель обязуется работать по договору ГПХ в указанные сроки и выполнить поставленные задачи в полном объеме. Только в этом случае он получает вознаграждение, размер которого тоже оговаривается заранее.

Отличия ГПХ от трудового договора

Главное отличие договора ГПХ от стандартного трудового договора (ТД)— разное законодательное регулирование. Первый контролируется Гражданским кодексом, второй — Трудовым, поэтому права и обязанности сторон будут варьироваться.

Трудовой договор заключают между собой работодатель и работник. В соглашении указываются обязательства, график труда и отдыха, размеры заработной платы. У штатного сотрудника есть определенные гарантии в виде оплаты отпускных, больничного, выходного пособия.

Договор ГПХ заключают заказчик и исполнитель, а предметом договора выступает продукт или услуга. Специалист при этом не поступает в штат компании, работает по удобному ему графику и получает гонорар (вознаграждение) по результату. Налоговыми и страховыми взносами занимается заказчик.

Основные отличия трудового договора и ГПХ:

Оплата труда. По ТД работник получает зарплату минимум дважды в месяц. Возможны премии. Оплату по ГПХ специалист получает только после приемки работы заказчиком. Выплаты могут быть поэтапными, если проект масштабный и долгосрочный.

По ТД работник получает зарплату минимум дважды в месяц. Возможны премии. Оплату по ГПХ специалист получает только после приемки работы заказчиком. Выплаты могут быть поэтапными, если проект масштабный и долгосрочный. График. В трудовом договоре четко прописано время, которое сотрудник обязуется отработать, например 8 часов в режиме 5/2. В договоре ГПХ таких указаний нет. Исполнитель может работать в любое удобное для себя время, в том числе на выходных.

В трудовом договоре четко прописано время, которое сотрудник обязуется отработать, например 8 часов в режиме 5/2. В договоре ГПХ таких указаний нет. Исполнитель может работать в любое удобное для себя время, в том числе на выходных. Оформление. В случае ТД работодатель подготавливает приказ о приеме на работу, делает запись в трудовой книжке, заводит карточку сотрудника. Исполнитель по ГПХ подписывает только письменный договор, это можно сделать также дистанционно при наличии электронной подписи.

В случае ТД работодатель подготавливает приказ о приеме на работу, делает запись в трудовой книжке, заводит карточку сотрудника. Исполнитель по ГПХ подписывает только письменный договор, это можно сделать также дистанционно при наличии электронной подписи. Страховые взносы. Согласно трудовому законодательству, работодатели платят страховые взносы, которые гарантируют сотрудником оплату больничных и отпускных. С 1 января 2023 года больничные листы могут оформить исполнители по ГПХ (физические лица). Отпускные не оплачиваются.

Согласно трудовому законодательству, работодатели платят страховые взносы, которые гарантируют сотрудником оплату больничных и отпускных. С 1 января 2023 года больничные листы могут оформить исполнители по ГПХ (физические лица). Отпускные не оплачиваются. Налоги. Работодатель по ТД платит НДФЛ из зарплаты работника. В случае ГПХ самозанятые и ИП уплачивают налоги сами. Если в роли исполнителя выступает физическое лицо, сумму налога удерживает из оплаты заказчик.

Работодатель по ТД платит НДФЛ из зарплаты работника. В случае ГПХ самозанятые и ИП уплачивают налоги сами. Если в роли исполнителя выступает физическое лицо, сумму налога удерживает из оплаты заказчик. Условия труда. В первом случае работодатель создает их для сотрудника, предоставляет инструменты и материалы. При ГПХ условия определяет договор. Исполнитель может пользоваться своими инструментами или оборудованием заказчика.

Договоры ГПХ вариативны по содержанию: в них можно включить любые условия и пункты по взаимной договоренности, если они не противоречат Гражданскому кодексу РФ.

Кто имеет право работать по ГПХ

Заключить договор ГПХ с компаниями и ИП могут физические лица, в том числе иностранные граждане. Воспользоваться такой формой трудовых отношений могут сотрудники организаций, которые уже работают по ТД, если такие действия не противоречат первоначальным соглашениям с работодателем. Работать по договору ГПХ могут индивидуальные предприниматели и организации.

В последние годы компании и ИП, которым нужны услуги, предпочитают заключать договор не с физическими лицами, а самозанятыми. Для заказчика это наиболее удобный по условиям вариант. За таких исполнителей не нужно платить страховые взносы и НДФЛ, максимально упрощается и отчетность.

Особенности оформления

Независимо от статуса исполнителя ключевым моментом оформления договора ГПХ выступают обязанности сторон. Предметом договора выступает результат работы (услуги) от исполнителя.

Обязанность заказчика — принять результат в срок, определенный договором, и оплатить его в полном размере. Процесс работы заказчик не контролирует, хотя при желании он может поинтересоваться промежуточными результатами. Основание для выплаты вознаграждения — акт выполненных работ или оказанных услуг, подписанный обеими сторонами договора ГПХ.

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Документы составляются в письменной форме в двух экземплярах, скрепляются подписями и печатью (при ее наличии у заказчика). Договор могут дополнять приложениями в виде технического задания, сметы, соглашения о конфиденциальности и других документов.

Договор ГПХ: плюсы и минусы

Для каждой из сторон в работе по договору ГПХ есть свои плюсы и минусы.

Преимущества для исполнителя:

Простое оформление. Для работы по ГПХ трудовая книжка, медосмотр и пакет документов не понадобятся. Достаточно паспорта, СНИЛС и ИНН.

Для работы по ГПХ трудовая книжка, медосмотр и пакет документов не понадобятся. Достаточно паспорта, СНИЛС и ИНН. Свободный график. Никто не контролирует время исполнителя, он сам решает, когда ему работать и отдыхать. Можно работать на нескольких исполнителей одновременно.

Никто не контролирует время исполнителя, он сам решает, когда ему работать и отдыхать. Можно работать на нескольких исполнителей одновременно. Трудоустройство без строгих требований. По договору от исполнителя требуется результат. Как правило, квалификация и образование работника не входят в число обязательных условий.

По договору от исполнителя требуется результат. Как правило, квалификация и образование работника не входят в число обязательных условий. Можно делегировать задачи. Исполнитель не обязуется выполнять всю работу самостоятельно. Если есть возможность, он передает часть работы субподрядчикам, если гарантирует, что качество не изменится.

Минусы для специалиста:

Нет записей в трудовой. Исполнителю сложно подтвердить свой опыт работы, поскольку никаких отметок в трудовой книжке не остается. Свидетельством опыта будет сам договор и портфолио исполнителя.

Исполнителю сложно подтвердить свой опыт работы, поскольку никаких отметок в трудовой книжке не остается. Свидетельством опыта будет сам договор и портфолио исполнителя. Больничные и отпускные специалисту не оплачиваются. Никаких прочих социальных льгот тоже нет. Заказчика интересует только результат, а не процесс работы.

Никаких прочих социальных льгот тоже нет. Заказчика интересует только результат, а не процесс работы. Кредитный статус. Банки с недоверием относятся к клиентам, которые не имеют стабильного дохода. Единственный способ бороться с этим — выполнение постоянных заказов с относительно равномерными поступлениями.

Банки с недоверием относятся к клиентам, которые не имеют стабильного дохода. Единственный способ бороться с этим — выполнение постоянных заказов с относительно равномерными поступлениями. Риски неоплаты. Если заказчик станет банкротом, исполнители, работающие по договору ГПХ, вряд ли будут включены в число кредиторов. Кроме того, в заказчики могут расторгнуть договор без объяснения причин, если в документе есть такой пункт.

Для заказчиков найм исполнителей по ГПХ выгоден прежде всего с финансовой точки зрения. Он платит по факту выполнения работы за конкретный результат, а не за время, которое сотрудник проводит на рабочем месте.

Не нужно оплачивать больничные и отпускные, а в случае сотрудничества с самозанятым не нужно следить за налогами. Если исполнитель работает удаленно, ему не нужно организовывать рабочее место.

Минусы для заказчика состоят только в рисках некорректного оформления договора. Если налоговая или трудовая комиссия найдут ошибки, они могут посчитать, что работодатель подменяет стандартные трудовые отношения договором ГПХ, за такие действия предусмотрены штрафные санкции.

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