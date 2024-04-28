Идеи по открытию домашнего бизнеса с минимальными вложениями

Малый бизнес на дому становится все более популярным, что объясняется рядом причин: опытом удаленной работы, изменениями в потребительских привычках и введением новых жизненных ценностей. В статье узнаете, с чего начать бизнес на дому, как его можно открыть и что нужно для его оформления.

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Что такое малый бизнес на дому?

Вести предпринимательскую деятельность можно без офиса, склада и большого цеха. Некоторые бизнес-идеи можно реализовать даже из дома —продавать товары, оказывать офлайн- или онлайн-услуги, производить косметику или деликатесы.

Перечислим основные признаки малого бизнеса:

доход до 800 млн рублей в год;

не более 50 сотрудников в штате;

предприниматель может быть и управляющим, и одновременно директором;

работает на небольшой территории, в пределах одного города или региона;

фокусируется на региональных потребителях;

простая структура управления компанией.

Идеей для малого бизнеса может стать всё, что угодно — хобби, увлечение или новый тренд. Минимальные вложения, небольшое количество рабочих мест и классная идея — лишь некоторые из причин, по которым открывают малый бизнес.

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Как выбрать идею для бизнеса на дому?

Идей для домашнего бизнеса очень много. Чтобы найти свою нишу, попробуйте понять, что вам больше всего нравится.

Для этого составьте три списка:

то, что вы умеете и в чем хорошо разбираетесь; то, что вам нравится делать (хобби, увлечения и ваши интересы); за что вам готовы платить (или уже платят).

После составления списка важно проверить, будет ли спрос на товар или услугу. Выпустите небольшую порцию товара или разместите объявление, чтобы понять, насколько востребована идея.

Альтернатива — воспользоваться одной из готовых идей для бизнеса в домашних условиях.

Бизнес идеи для женщин

Изготовление гидрофильной косметики. Такой заработок подойдёт человеку с соответствующим образованием: химическим или косметическим. Можно заняться выпуском гидрофильного масла для умывания, масок из глины, нетоксичного спрея-репеллента.

Такой заработок подойдёт человеку с соответствующим образованием: химическим или косметическим. Можно заняться выпуском гидрофильного масла для умывания, масок из глины, нетоксичного спрея-репеллента. Выпечка, торты на заказ. Часть необходимой утвари найдется в каждом доме, а остальное придется докупить. Такой бизнес подойдёт тем, кто раньше работал с выпечкой, кондитерскими изделиями. Можно пройти специализированные курсы, где вас обучат с нуля.

Часть необходимой утвари найдется в каждом доме, а остальное придется докупить. Такой бизнес подойдёт тем, кто раньше работал с выпечкой, кондитерскими изделиями. Можно пройти специализированные курсы, где вас обучат с нуля. Лешмейк-студия, brow bar или маникюрный мини-салон. Девушки любят ухаживать за собой, а вы сможете им в этом помочь. Заниматься маникюром, педикюром и прочими процедурами можно из дома. Но потребуются финансовые вложения в инструменты, обучение и обустройство мини-студии.

Девушки любят ухаживать за собой, а вы сможете им в этом помочь. Заниматься маникюром, педикюром и прочими процедурами можно из дома. Но потребуются финансовые вложения в инструменты, обучение и обустройство мини-студии. Личный диетолог. Начните с аккаунта в социальной сети, где можно монетизировать контент, публикуя контент в виде статей, видео с полезными рецептами и так далее.

Начните с аккаунта в социальной сети, где можно монетизировать контент, публикуя контент в виде статей, видео с полезными рецептами и так далее. Мини-детский сад. Если любите детей, то такой формат работы вам точно понравится. Лицензия на образовательную деятельность не потребуется, а чтобы вести бизнес, достаточно жилого помещения. Важно обеспечить детям комфортные условия: спальные места, пространство для подвижных игр и прогулок, горячие обеды. Понадобятся игрушки, книги и развивающие пособия.

Если любите детей, то такой формат работы вам точно понравится. Лицензия на образовательную деятельность не потребуется, а чтобы вести бизнес, достаточно жилого помещения. Важно обеспечить детям комфортные условия: спальные места, пространство для подвижных игр и прогулок, горячие обеды. Понадобятся игрушки, книги и развивающие пособия. Создание съедобной посуды. Тарелки из хлеба, сладкие бокалы из сахарного сиропа, стаканчики из желе — это интересно, и для изготовления такой посуды не потребуется снимать помещение. Технологии производства могут отличаться, а саму продукцию можно реализовать разными способами: договориться с владельцем кафе, и попробовать поставить небольшую партию на продажу, предложить близким и друзьям, чтобы о вас узнавали больше. Для того, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания, стоит создать страничку в социальных сетях для продвижения продукции.

Тарелки из хлеба, сладкие бокалы из сахарного сиропа, стаканчики из желе — это интересно, и для изготовления такой посуды не потребуется снимать помещение. Технологии производства могут отличаться, а саму продукцию можно реализовать разными способами: договориться с владельцем кафе, и попробовать поставить небольшую партию на продажу, предложить близким и друзьям, чтобы о вас узнавали больше. Для того, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания, стоит создать страничку в социальных сетях для продвижения продукции. Комплексные обеды с доставкой. Главное в таком бизнесе — нескучное меню, вкусная и свежая еда. Кстати, комплексные обеды заказывают не только в офисы, но и на дом.

Главное в таком бизнесе — нескучное меню, вкусная и свежая еда. Кстати, комплексные обеды заказывают не только в офисы, но и на дом. Создание боксов с сюрпризами. Получать такие подарки приятно каждому. Наборы могут быть тематическими и зависеть от пожеланий заказчика. Они особенно актуальны перед праздниками и днями рождения. Можно предлагать как готовые боксы, так и собранные исходя из пожеланий заказчика. В них можно положить всякие приятные мелочи: шоколад, конфеты, футболки, канцтовары и многое другое. В начале рекомендуется сделать 2–3 пробных бокса, информацию о которых можно опубликовать в аккаунтах социальных сетей. Продвигать такой бизнес можно с помощью рекламы, постов в личных аккаунтах, а также через друзей.

Топ-идей бизнеса на дому для мужчин

Изготовление мебели на заказ. Заняться производством деревянной мебели можно и на территории частного дома, благодаря этому можно сэкономить на оборудовании и расходных материалах.

Заняться производством деревянной мебели можно и на территории частного дома, благодаря этому можно сэкономить на оборудовании и расходных материалах. Пчеловодство. Пасеку стоит разместить на дачном участке, неподалёку от фруктовых садов, полей с цветущими растениями или лесополосы. Перед стартом, рекомендуется сначала получить знания и практические советы от профессионалов.

Пасеку стоит разместить на дачном участке, неподалёку от фруктовых садов, полей с цветущими растениями или лесополосы. Перед стартом, рекомендуется сначала получить знания и практические советы от профессионалов. Чистка ковров. Оборудования для химчистки ковров нужно не так много, достаточно иметь в арсенале моющий пылесос, роторную машину со щётками и профессиональные средства для уборки. Предприниматель может как выезжать на дом, так и забирать ковры домой.

Оборудования для химчистки ковров нужно не так много, достаточно иметь в арсенале моющий пылесос, роторную машину со щётками и профессиональные средства для уборки. Предприниматель может как выезжать на дом, так и забирать ковры домой. Производство копченой или вяленой рыбы, мяса. Продукцию можно поставлять в магазины (в этом случае нужно разрешение от санэпидемстанции) или продавать клиентам через социальные сети.

Как открыть бизнес на дому с минимальными вложениями?

Есть определённый список этапов, которые каждый предприниматель должен пройти перед открытием бизнеса. Рассмотрим каждый их них кратко:

Проанализируйте конкурентов, определите целевую аудиторию и рынок сбыта. В самом начале стоит понять, будет ли спрос на продукцию, для этого посмотрите на опыт ваших конкурентов, оцените, как у них идёт бизнес, каких результатов они достигают. Либо попробуйте довериться своему опыту, и запустить первую партию продукции. Определите, какие ресурсы нужны для производства товаров, а также найдите поставщиков сырья. Если открываете бизнес с нуля, то вполне ожидаемо, что придётся менять поставщиков, пробовать работать с разными партнёрами. Закупите оборудование. Если хотите сэкономить в начале, то попробуйте приобрести б/у товары, главное — обратить внимание на их состояние. Выпустите тестовую партию товара и найдите клиентов. Это позволит получить реальный опыт и понять, нуждаются ли потребители в товаре. Зарегистрируйте бизнес. Чтобы начать работать и реализовывать свою продукцию на рынке, нужно зарегистрировать бизнес. Если планируете в дальнейшем нанимать сотрудников, то стоит открыть ИП или ООО. А если всю работу будете выполнять только вы, то нужно будет оформить самозанятость. Перед выбором организационно-правовой формы рекомендуется прочитать про каждую из них, так как в одной форме запрещены определённые виды деятельности, у другой — особая форма отчётности, а у третьей — свои тонкости при уплате налогов. Найдите персонал. Самозанятые не могут нанимать людей. Но если со временем бизнес вырастет и вам потребуется помощь, будет легко оформить статус ИП. Продвигайте свое дело. Расскажите о своем бизнесе друзьям и близким, а дальше будет работать «сарафанное радио». Если бюджет позволяет, то можно воспользоваться и другими каналами для привлечения клиентов — социальными сетями, СМИ, YouTube и другими способами.

Стоит составить внутренний бизнес-план, согласно которому и будете развиваться. Уделите внимание и финансовому разделу, в котором подробно рассчитаете примерный срок выхода в ноль по выручке. Расчеты покажут, насколько жизнеспособна бизнес-идея.

После успешного запуска бизнеса на дому не забывайте следить за тем, как идут дела. Совершенствуйте качество выпускаемой продукции, пробуйте что-то новое, предлагайте дополнительные услуги и привлекайте больше клиентов, и через время вы сможете вырасти из малого бизнеса в нечто большее.

Что требуется для оформления малого бизнеса на дому?

Список оборудования определяется задумкой предпринимателя и бизнес-планом. Домашнему кондитеру — нужны миксер и кухонная утварь, пчеловоду — пасека и защитная одежда, а швее — оверлок, швейная машина и портновский манекен.

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В зависимости от того, какую форму регистрации бизнеса выберет предприниматель, ему потребуются разные документы.

Самозанятый

Достаточно скачать приложение «Мой налог», зайти через «Госуслуги» и подтвердить желание встать на налоговый режим для самозанятых. Налоговую отчётность сдавать не нужно, достаточно вносить данные о полученном доходе:

если платёж получен от физического лица, потребуется указать дату получения и сумму;

если платёж от юрлица, то нужно указать его ИНН и полное наименование.

Максимальный доход для самозанятого — 2,4 млн руб в год. Если лимит превышен, придется выбрать другую форму регистрации бизнеса.

Индивидуальный предприниматель

Для открытия ИП нужно пройти следующие шаги:

Выберите коды деятельности по ОКВЭД. По ним государственные органы поймут, чем вы планируете заниматься. Определитесь с видом налогообложения. Отсканируйте паспорт в формате .pdf или .jpg для электронной подачи или сделайте его копию, если подаете лично. Заполните заявление по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/order/4162994/.

Общество с ограниченной ответственностью

Для открытия ООО потребуются:

копии паспорта;

номер СНИЛС;

документы, подтверждающие юридический адрес;

смартфон, чтобы отправить документы в налоговую…

заявление о регистрации юридического лица

решение о создании ООО и назначении его директора.

устав;

заявление на УСН, если потребуется.

Новому ООО нужно будет выбрать ОКВЭД и систему налогообложения.

Поиск первых клиентов

На старте привлечь клиентов тяжело, особенно если реклама еще не запущена. Чтобы привлечь внимание к своему бизнесу, стоит обратиться к знакомым, они и смогут стать первыми покупателями.

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Где взять деньги для запуска первого бизнеса

Не бойтесь заказывать рекламу у блогеров, если открываете бизнес на дому — это традиционный способ продвижения, которым многие пользуются. Поищите тех, кто подходит вам по тематике и сможет интересно рассказать о вашей продукции.

Не забывайте использовать агрегаторы или сайты объявлений, например:

Avito,

«Юла»,

Tiu,

«Яндекс.Маркет»,

Google.Покупки.

Запускать рекламу лучше, когда домашний бизнес уже работает и появились первые клиенты. Дополнительно можно участвовать в ярмарках и выставках, демонстрируя свои продукты. Если у вас нет возможности оплачивать участие, то стоит прийти в качестве гостя, чтобы завести новые и полезные знакомства. Наконец, для продвижения можно распечатать листовки, положить их в почтовые ящики или расклеить в специально установленных местах.

Стартовать с большого предприятия может быть очень тяжело. Для начала стоит организовать малый бизнес на дому с крутой идеей и хорошей продукцией. В материале представлены несколько идей, которые просты в реализации и могут найти отклик у потребителей.

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