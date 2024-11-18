Локальные нормативные акты организации: виды, порядок принятия

Что представляет собой локальный нормативный акт, кто его создает, и какие функции он выполняет — рассмотрим в статье более подробно.

Большая часть этих документов носит обязательный характер и содержит правовые аспекты, которые позволяют нормально функционировать такому предприятию. Кроме того, сотрудник обязан строго следовать тому, что закреплено в них, и поэтому с этими документами его знакомят еще при приеме на работу.

Что представляют собой локальные нормативные акты?

Это некий документ, основанный на принципах трудового права и призванный установить определенный порядок работы в организации. При этом они обязательные для всех и подлежат исполнению в полном объеме.

К локальным нормативным актам относятся всевозможные положения о начислении премий, регламенты проверок и рассмотрения обращений, должностные инструкции, а также правила взаимодействия между сотрудниками на предприятии. И при трудоустройстве гражданин обязан ознакомиться со всем перечнем локальных нормативных актов перед тем, как подписать договор.

Стоит отметить, в обязанности любого работодателя входит разрабатывать их, при этом действующие локальные нормативные акты на разных предприятиях могут отличаться, так как их количество не определено даже российским законодательством.

Но такие документы не могут противопоставляться установленному в стране своду законов и тем более ухудшать положение сотрудника. За соблюдением этого постоянно следят профсоюзные организации, юридический отдел, Роспотребнадзор, а также прокуратура.

Какие признаки присущи ЛНА?

Локальный нормативный акт от всех остальных документов отличает ряд признаков. Среди которых можно выделить следующие:

они содержат нормы трудового права и не нарушают прав рабочих в определенной организации;

их разрабатывает работодатель, при этом содержащиеся в актах нормы не согласовываются с подчиненными;

применение ЛНА не носит временных ограничений и может использоваться на протяжении длительного периода;

они не содержат персональных данных конкретных сотрудников, и их нормы распространяется абсолютно на всех участников трудового процесса, как например, инструкция по соблюдению техники безопасности в организации.

В соответствии с локальными нормативными актами ведется контроль над выполнением обязанностей сотрудников и принимается решение о премировании или назначении штрафов.

При этом нормы локальных актов закреплены в ст.8, ТК РФ и доносятся до сотрудника под роспись. В случае выявления проверяющими органами факта отсутствия таких документов работодатель может быть привлечен к административной ответственности, и в отношении него будет выписан штраф.

Обязательные акты

Локальные нормативные акты можно поделить на 2 большие группы, одна из которых установлена на законодательном уровне и контролируется со стороны органов, которые занимаются проверкой и прокуратуры.

Обязательные акты — это правила внутренней дисциплины и распорядка рабочего дня, обработка и хранение персональных данных сотрудников, инструкции по охране труда и технике безопасности.

При этом нарушение или несоблюдение норм обязательного локального нормативного акта может повлечь за собой серьезные последствия как для сотрудника, так и для работодателя, особенно если в результате этого был причинен ущерб собственности предприятия или произошел несчастный случай с кем-либо из участников трудового процесса.

Необязательные акты

Локальные нормативные акты могут носить и необязательный характер, то есть работодатель может разработать такие документы на свое усмотрение, однако их отсутствие никак не скажется на трудовом процессе.

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В список таких нормативных актов можно добавить должностные инструкции, положения о дополнительных выплатах или оказании материальной помощи сотрудникам, а также акты о повышении квалификации.

Они представляют собой внутренние акты организации, но при этом их содержание не должно исключать установленный закон, а их содержание согласовывается с юридическим отделом предприятия, который контролирует соблюдение прав сотрудников.

Как правильно оформить ЛНА?

Принятие локальных нормативных актов достаточно трудоемкий процесс. В его участии могут принимать специалисты разного уровня и компетенции. При этом руководит процессом и контролирует его собственник предприятия, однако он может назначить ответственных за это лиц.

Разработка одного документа может занять как несколько недель, так и месяцев, ведь в нем важно учесть все аспекты и соблюсти законодательные нормы.

Что касается правил оформления локальных нормативных актов, их нет. А вот соблюдение норм по их содержанию обязательно. И они должны включать в себя название как самого документа, так и организации, а также порядковый номер, дату составления и должность того, кто их утвердил.

Список важных и обязательных локальных нормативных актов

Без этих документов не сможет функционировать ни одно предприятия. Основные локальные нормативные акты организации включают:

регламент внутреннего распорядка трудовой деятельности сотрудников, который подразумевает под собой правила приема на работу и увольнение, организацию трудового дня и отпусков, а также особенности начисления заработной платы;

положение о сборе и хранении персональных данных сотрудников предприятия, при этом подписание данного документа происходит при приеме на работу;

инструкции по правилам безопасности и охране труда, которые содержат нормы соблюдения техники безопасности при использовании оборудования, а также всевозможные ГОСТы и санитарные нормы;

Стоит отметить, что внутренние локальные нормативные акты организации в этот перечень не входят и могут быть составлены собственником организации по его желанию, конечно же, с соблюдением всех законодательных норм.

Как происходит разработка и согласование локальных нормативных актов на предприятии?

Для начала группой ответственных лиц, которая была определена для составления локальных нормативных актов, подготавливается проект будущего документа. И только после этого происходит детальная проработка каждого отдельного пункта.

Разработка локальных нормативных актов осуществляется группой лиц, которые имеют все нужные знания для этого. При этом используется огромное количество общепринятых стандартов, законодательных актов, а в основу такого документа ложатся нормы трудового права.

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По завершении работы над актом, его в обязательном порядке согласовывают с руководителем предприятия. Если документ полностью готов и не противоречит установленному законодательству, а также не нарушает прав сотрудников, то руководитель официально регистрирует его и ознакамливает с ним всех сотрудников организации.

ЛНА — официальный документ, он содержит нормативные правовые аспекты, поэтому работник после ознакомления с ним должен поставить свою подпись. Важно отметить, что не все акты подготавливаются перед открытием предприятия, некоторая их часть может создаваться и меняться уже в процессе, например, ввиду изменений в уже существующем законодательстве.

Как правильно составить локальный нормативный акт?

Эти документы можно составить в произвольном порядке, и большее значение имеет не их оформление, а содержание. Именно для этих целей были разработаны соответствующие ГОСТы.

Чтобы правильно локальные нормативные акты, можно ознакомиться с уже существующими, которые используются на других предприятиях, либо поискать типовые документы в сети. На сегодня есть возможность скачать уже готовые акты, заменив только реквизиты компании и указав актуальную дату.

Конечно, такой вариант больше подойдет для небольшого ИП, где список локальных нормативных актов может быть ограничен самыми необходимыми.

Однако на крупных предприятиях и в промышленных комплексах, где требуется строго соблюдать определенные правила и нормы, их разрабатывают много специалистов. К тому же все зависит и от того, какой локальный нормативный акт организации нужен.

Порядок ознакомления работников с локальными нормативными актами

Согласно нормам трудового законодательства, знакомство с нормативными актами организации происходит на стадии трудоустройства гражданина. И помимо предоставления ему трудового договора на подпись нужно ознакомить и с ними. При этом договор и локальный нормативный акт — это не одно и то же.

Если в первом документе закрепляются права и обязанности сторон, а также правила взаимодействия, то во втором случае правила и особенности взаимодействия носят уже общий характер, одинаковый для всех сотрудников. И подменять один документ другим нельзя.

Но бывают ситуации, когда надо дополнить уже существующий документ из-за изменений в работе предприятия или трудового законодательства. Для этого назначенные ответственные лица приступают к разработке нового нормативного акта, ознакомиться с которым сотрудник сможет уже в процессе работы.

В любом случае документ фиксируется его личной подписью. Но перед тем как принятый нормативный документ вступит в силу, работодатель обязан издать соответствующий указ, ознакомить с котором также должны всех сотрудников.

Локальные нормативные акты организации наряду с уставными документами являются неотъемлемой частью его функционирования и включают в себя правовые аспекты.

Поэтому к их созданию нужно подходить со всей ответственностью, соблюдая при этом установленные нормы законодательства.

А учет локальных нормативных актов, а также беспрекословное их соблюдение строго контролируется, в том числе и надзорными органами. Важно помнить, что большая часть таких документов должна быть сформирована еще до запуска предприятия.

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