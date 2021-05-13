Выиграет только туротрасль — малый бизнес оценил риски продления отдыха россиян до 35 дней

Представители российского малого бизнеса оценили риски продления отдыха россиян до 35 дней — большинство опасаются дополнительной нагрузки на работодателя и снижения производительности труда. Опрошенные RB.ru эксперты также предполагают, что при таком сценарии туристы столкнутся с высокими ценами и низким уровнем сервиса.

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Увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней для тех россиян, кто решит отдыхать внутри страны, в конце апреля предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, в заграничную инфраструктуру «вливаются десятки миллиардов рублей», тогда как эти деньги могли бы пойти на развития отечественных курортных зон.

Спорное предложение

«Это абсолютно нерабочая инициатива и с точки зрения ее реализации, и с точки зрения принципов равенства и свободы выбора места для отдыха. Она создает некую дискриминацию и обозначает ряд вопросов. Как контролировать, где человек был? Как доказать, что он отдыхал в России, а не за рубежом? А если он отдыхал в России, но при этом выехал на пару дней заграницу — будет ли это считаться при расчетах?», — рассуждает эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московской «Опоры России» Сергей Елин.

Многие россияне предпочитают отдыхать за рубежом, потому что только там могут получить высокий уровень сервиса и должное качество отдыха, добавляет операционный директор банка для бизнеса «Бланк» Нур Ибрагимов. Такое неконкурентное преимущество не способно значительно увеличить турпоток внутри страны.

«Лишняя неделя отпуска внутри страны не сделает пляжи чище, не добавит звезд гостиницам и не улучшит инфраструктуру. Предложенная инициатива не дает представителям туротрасли стимула повышать качество услуг», — считает операционный директор банка «Бланк».

Любому частному предприятию сейчас важно наращивать обороты и восстанавливать экономику внутри системы, а не тратить и без того низкие доходы на покрытие издержек на нестандартные отпуска, говорит директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк. По его мнению, давать предприятиям нагрузку в виде дополнительных расходов — ошибочная стратегия.

С одной стороны, инициатива должна способствовать увеличению туристического потока внутри страны, с другой — она может создать дополнительные издержки бизнесу, отмечает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. При этом, по его словам, сейчас люди не тратят весь отпуск исключительно на путешествия, а увеличение продолжительности отдыха существенным образом не изменит этот факт.

Расходы и риски малого бизнеса

И 2020, и 2021 – сложные годы для бизнеса, часть сотрудников все еще остается на удаленке, а некоторым компаниям приходится до сих пор сокращать штат. Увеличение длительности отпуска в этой связи может только усугубить ситуацию, особенно для представителей малого и среднего бизнеса, считает глава компании INPRO digital Виталий Арбузов.

«Вопрос расходов со стороны работодателя стоит особенно остро, учитывая ситуацию с пандемией и кризис. Если все затраты лягут на предпринимателей, то это может сильно ударить по их бюджету», — считает эксперт.

Работодателю придется увеличивать численность штата из-за снижения производительности труда, так как рабочих дней у сотрудников станет меньше, поясняет операционный директор банка «Бланк» Нур Ибрагимов. При этом туристы, решившиеся на отдых внутри страны, столкнутся с неоправданно высокими ценами и низким уровнем сервиса.

Малый и средний бизнес совершенно не готов к увеличению продолжительности отпуска, согласен представитель «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Многие предприятия закрылись, другие же пытаются восстановить докризисные объемы и лишних средств у них нет.

«Бизнес, не относящийся к туристической сфере, не заинтересован в развитии отрасли, введение еще одного обязательного платежа лишь повысит недовольство предпринимателей, которые, скажем прямо, выживают в нынешних условиях», — добавил эксперт.

Инициатива для туротрасли

По словам Мостовщикова, однозначно положительно такую отпускную инициативу оценят туристические фирмы, специализирующиеся на внутренних турах, перевозчики на местах и санатории.

«Если это предложение примут на уровне государства, то от этого могут выиграть бюджетные организации (так как все расходы покрываются из бюджета страны) и представители турбизнеса (гостиницы, курортные зоны, сувенирные лавки и т.д.), которые занимаются развитием отечественного туризма. В этом случае, во-первых, увеличится турпоток, во-вторых, продолжительность дней отдыха, что положительно скажется на сезонных доходах», — согласен представитель «Стройком» Дмитрий Лесняк.

Внутренний туризм нужно «поднимать» за счет других мер и программ, которые действительно реализуются, считают в московской «Опоре России». Это и формирование внутренней туристической инфраструктуры, и PR-поддержка, показывающая преимущества отдыха в России.

Чтобы в выигрыше были все, необходимо создавать благоприятные условия, выводить туротрасль в полностью легальную плоскость, субсидировать крупные инвестиции в инфраструктуру, выдавать гранты на развитие малого предпринимательства в этой сфере, перечисляет представитель банка «Бланк» Нур Ибрагимов.

В целом стимулирование туризма внутри страны кажется удачной инициативой главе INPRO.digital Виталию Арбузову. Отдых в России положительно скажется на экономике страны, в государственный бюджет будет приходить больше налогов, все траты будут осуществляться внутри страны.

Однако, по мнению Арбузова, вопрос выгоды для туристической отрасли в предложенной инициативе неоднозначен: неизвестно, готовы ли будут курорты справиться с таким количеством туристов и предоставить необходимый уровень сервиса.

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