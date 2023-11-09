Neuralink Маска готова вживлять чипы людям — несмотря на скандалы вокруг ее экспериментов с обезьянами

В мае этого года Neuralink получила от FDA разрешение для клинических испытаний на людях, а в сентябре объявила о наборе первых добровольцев. По-видимому, компания Илона Маска уже готова проводить первые операции. В то же время американские издания привлекают внимание к тому, как тяжело сложилась судьба обезьян, на которых проводись первые эксперименты.

Компания пока не объявила, когда именно проведет первую операцию, но Маск настаивает на том, чтобы это произошло как можно скорее.

Процесс тормозит то, что идеальный кандидат еще не выбран. Им должен стать человек моложе 40 лет, у которого парализованы все четыре конечности. Как отмечает Эшли Вэнс, биограф Маска, желание стать первым добровольцем выразили тысячи людей.

При этом в последнее время многие СМИ публикуют тревожные подробности экспериментов Neuralink на макаках — после имплантации многие из них попытались причинить себе вред, тяжело заболели или сразу умерли.

Вэнс утверждает: он посещал объекты Neuralink во Фримонте, Калифорния, и условия были гораздо лучше, чем можно предположить по сообщениям в СМИ. К тому же компания подчеркивает, что все эти истории были взяты из общедоступной информации о самых ранних экспериментах компании.

Согласно отчету Вэнса, обезьяны на объекте во Фремонте полностью здоровы — и это та же группа, которую он видел в течение последних трех лет. По его словам, некоторым из обезьян имплантировали новые модели чипов, других отправили на пенсию в заповедники, и только одну пришлось усыпить.

Как рассказывает журналист, обезьяны могут не только «по желанию» играть в компьютерные игры в целях экспериментов, но также проводить время в огромных манежах с игрушками и искусственными деревьями, смотреть телевизор и слушать музыку.

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Как сообщал Wired в прошлом месяце, после вживления чипа мозг одной из самок макаки буквально разорвался. Эксперимент для Neuralink проводили ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Осознав, в чем дело, они не усыпили макаку, а решили посмотреть, что произойдет. Вскрытие, проведенное после ее смерти, показало, что в мозг попала жидкость из чипа. Это вызвало настолько сильное воспаление, что мозг начал выступать из задней части черепа.

Neuralink утверждает, что этот и все другие инциденты произошли из-за человеческой ошибки, а не из-за неисправности самого оборудования.

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Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock