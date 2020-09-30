Офисная печать: 10 преимуществ оригинальных картриджей перед совместимыми

В первой статье по теме мы рассказывали о том, какие риски несёт использование неоригинальных картриджей. На этот раз мы проанализировали результаты внутреннего опроса пользователей и специалистов, выделив 10 главных преимуществ оригинальных расходных материалов.

Несмотря на тренд на цифровизацию, бизнес все ещё сталкивается с большим объемом печати. В попытках сэкономить на этом многие компании переходят на совместимые расходные материалы.

1. Большая ресурсоемкость

Оригинальные расходники способны напечатать в среднем на 50% больше страниц, чем картриджи-клоны. Другими словами, ресурсоемкость трех картриджей-клонов окажется такой же, как у двух оригиналов. Это подтверждает исследование Buyers Laboratory, в ходе которого также сравнивался расход тонера оригинальных и совместимых расходных материалов.

Использование клонов вынуждает компании чаще производить замену расходных материалов, а значит – чаще обращаться в сервисный центр и тратить время на обслуживание принтеров. В то время как необходимость замены оригинальных картриджей возникает в среднем в полтора раза реже.

2. Высокая надежность

Пользователи неоригинальных картриджей обращаются в службу поддержки в три раза чаще, чем клиенты, использующие оригинальные расходные материалы. И дело здесь не только в том, что клоны могут напечатать меньше страниц, чем оригиналы: каждый четвертый из картриджей совместимых брендов неисправен изначально или преждевременно выходит из строя.

Это также доказывает исследование компании SpencerLab, которая провела сравнительный тест оригинальных картриджей HP и восьми совместимых моделей – оригинальные картриджи для лазерных принтеров более надежны и не выходят из строя на протяжении всего срока службы.

3. Устойчивость к высыханию

Многие пользователи считают, что без регулярной нагрузки во всех струйных картриджах высыхают чернила, вне зависимости от их производителя. Однако оригинальные картриджи HP остаются пригодны для печати даже после нескольких месяцев простоя принтера. Это подтверждает исследование компании Wirth Consulting, которое доказало, что чернила в оригинальных расходниках для струйных принтеров могут храниться до 180 дней и не терять свою печатающую способность.

Дело в том, что чернила обладают сложным химическим составом, и при их разработке соблюдается строгая рецептура: учитывается процесс смешивания цветов во время печати, температура работы, конструкция принтера и даже особенности конкретной модели устройства.

Компании, продающие совместимые картриджи, не следуют правильному техпроцессу изготовления, так как не могут учитывать все детали конкретного принтера, и зачастую предлагают одинаковые расходники сразу для нескольких моделей устройств.

4. Меньше нуждаются в чистке

Частая проблема, с которой сталкиваются пользователи совместимых расходных материалов – необходимость частого обслуживания и чистки компонентов принтера. Дело в том, что из-за неправильной конструкции и состава чернил неоригинальные струйные картриджи быстро засоряют печатающую головку.

Если не проводить регулярную чистку такого принтера, он будет пачкать бумагу и портить отпечатки, вынуждая тратить еще больше листов на повторную печать. Более того, засор может привести к поломке печатающей головы, а ее замена обойдется компании гораздо дороже, чем покупка оригинальных картриджей.

5. Поддерживают гарантию производителя

Одно из самых очевидных преимуществ любого оригинального устройства – гарантийное обслуживание производителя. Как мы уже выяснили, при использовании оригинальных картриджей принтеры реже нуждаются в ремонте, а при необходимости замены расходных материалов вы всегда сможете обратиться за помощью в официальный сервис производителя.

Кроме того, использование оригинальных расходников помогает сохранить гарантию на сам принтер. В то же время поломки, вызванные установкой совместимых картриджей, не могут быть устранены по гарантии, так как считаются нарушением рекомендуемых условий эксплуатации.

6. Обладают гарантией качества

Например, все оригинальные картриджи HP проходят многоступенчатый процесс производства и проверки на прочность, износостойкость и отказоустойчивость. Расходные материалы разрабатываются для работы с конкретным принтером и обладают конструкцией, которая подходит к определенным моделям.

В ходе многочисленных тестов также проверяется состав тонера и его качество, что гарантирует корректную работу расходника с конкретным принтером. В случае же с неоригинальными картриджами нельзя быть уверенным в качестве химического состава тонера.

7. Высокое качество печати

Независимая исследовательская компания Photizo Group провела опрос более 2 тысяч корпоративных клиентов, использующих популярные черно-белые и цветные принтеры HP LaserJet. Исследование показало, что около 47% пользователей неоригинальных картриджей регулярно сталкиваются с проблемой качества печати.

Размытые изображения, полосы на отпечатках, двоение контуров, появление лишних точек и даже клякс – совместимые расходники печатают в среднем вдвое меньше качественных страниц. Документ с дефектами печати непригоден для копирования или отправки клиентам и может использоваться только в виде черновика.

Кроме того, чернила в совместимых струйных расходниках быстрее высыхают, последние отпечатки даются им наиболее тяжело – на таких страницах плохо пропечатывается или вовсе исчезает часть текста. За счет правильной конструкции и равномерного распределения чернил оригинальные картриджи способны создавать качественные отпечатки до самого последнего задания, отправленного на печать.

8. Низкие расходы на бумагу

Низкое качество совместимых картриджей не только сказывается на внешнем виде отпечатков, но и неизбежно приводит к дополнительному расходу бумаги на повторную печать. А это не только вредит экологии, но и вынуждает компании тратить значительные суммы на новые расходники.

9. Оригинальные картриджи более экологичные

Проблема экологии становится все актуальнее, и сегодня компании заботятся не только о безопасной атмосфере для работы сотрудников, но и о защите окружающей среды. Из-за своего состава лазерные картриджи не могут быть утилизированы как обычный бытовой мусор. Производители совместимых расходников не учитывают это, и, как результат, по данным HP, до 94% неоригинальных картриджей попадают на свалку, где разлагаются сотни лет, причиняя вред окружающей среде.

Однако израсходованный картридж может принести пользу. Например, программа по утилизации расходных материалов HP Planet Partners обеспечила по всему миру более 99 млн кг переработанного пластика с 2000 года. Рециклинговый пластик используется для производства новых картриджей, что делает их еще более экологичными.

Кроме того, принтерам с неоригинальными картриджами для печати документов требуется в среднем на 32% больше электроэнергии, что вредит не только окружающей среде, но и бюджету компании, которая будет вынуждена увеличить затраты на оплату счетов.

10. Длительный срок хранения документов

Несмотря на повсеместную цифровизацию, многие документы все еще сдаются в архив. По правилам архивирования бумаги должны храниться десятки лет – и очень важно, чтобы они оставались читаемыми на протяжении всего этого времени.

Обеспечить долговечность отпечатков могут только принтеры с оригинальными картриджами – все дело в правильном составе тонера и чернил. Оригинальные тонеры и чернила HP устойчивы к свету, воде, маркерам и могут сохранять первоначальный внешний вид на протяжении нескольких лет.

Эти преимущества оригинальных картриджей помогают компаниям избежать скрытых трат: расходов на покупку новых картриджей из-за поломки клонов, затрат на замену расходников, ремонт принтеров и очистку печатающих головок. Стоимость отпечатка при использовании совместимых расходных материалов дополнительно возрастает, поскольку довольно часто сотрудники вынуждены перепечатывать документы с дефектами. В итоге бизнес переплачивает за дополнительный расход бумаги, электричества, чернил/тонера в картридже, а также теряет самый ценный ресурс – время сотрудников, которое уходит на повторную печать.





Фото на обложке и в материале: HP