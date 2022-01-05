В избранное: бесплатный онлайн-генератор презентаций на основе GPT-3

Slidekick — это AI-ассистент для создания продающих презентаций и питч-деков. Система генерирует слайды автоматически, что, по замыслу основателей проекта, поможет сэкономить время предпринимателей и ключевых сотрудников.

Для создания презентации пользователю необходимо ответить на несколько вопросов, предоставив таким образом информацию о своем проекте. Далее алгоритм сам предложит подходящие форматы описаний и проведет по шагам до результата. Готовые слайды можно скачать в форматах PDF и PPT, либо продолжить редактирование в «Google Презентациях».