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Истории

В избранное: бесплатный онлайн-генератор презентаций на основе GPT-3

Истории
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Slidekick — это AI-ассистент для создания продающих презентаций и питч-деков. Система генерирует слайды автоматически, что, по замыслу основателей проекта, поможет сэкономить время предпринимателей и ключевых сотрудников.

В избранное: бесплатный онлайн-генератор презентаций на основе GPT-3

Для создания презентации пользователю необходимо ответить на несколько вопросов, предоставив таким образом информацию о своем проекте. Далее алгоритм сам предложит подходящие форматы описаний и проведет по шагам до результата. Готовые слайды можно скачать в форматах PDF и PPT, либо продолжить редактирование в «Google Презентациях».

 

Видео о возможностях Slidekick

 

Проект находится в режиме бета-тестирования, воспользоваться им бесплатно может любой желающий. Для этого необходимо пройти короткую регистрацию.

Виктор Метельский, основатель и СЕО Slidekick, анонсировал платформу на Product Hunt в декабре 2021 года.

Читайте по теме: Зачем нужен GPT-3 и какие навыки потребуются для работы с этой нейросетью

 Обложка: Unsplash

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