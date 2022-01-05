В избранное: бесплатный онлайн-генератор презентаций на основе GPT-3

Slidekick — это AI-ассистент для создания продающих презентаций и питч-деков. Система генерирует слайды автоматически, что, по замыслу основателей проекта, поможет сэкономить время предпринимателей и ключевых сотрудников.
Для создания презентации пользователю необходимо ответить на несколько вопросов, предоставив таким образом информацию о своем проекте. Далее алгоритм сам предложит подходящие форматы описаний и проведет по шагам до результата. Готовые слайды можно скачать в форматах PDF и PPT, либо продолжить редактирование в «Google Презентациях».
Видео о возможностях Slidekick
Проект находится в режиме бета-тестирования, воспользоваться им бесплатно может любой желающий. Для этого необходимо пройти короткую регистрацию.
Виктор Метельский, основатель и СЕО Slidekick, анонсировал платформу на Product Hunt в декабре 2021 года.
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Обложка: Unsplash
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