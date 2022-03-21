Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 9

Компания Microsoft так и не объяснила, почему после 8 версии операционной системы Windows вышла 10. Естественно, это привело к бурным обсуждениям и появлению самых разных теорий — от проблем с совместимостью до плохих ассоциаций. Рассказываем о них подробнее.

Разрабатывая новую операционную систему, Microsoft называла ее Threshold («Порог», в честь планеты в вымышленной вселенной Halo). Тем временем пресса предположила, что следующая основная версия Windows будет называться Windows 9. И все же 30 сентября 2014 года Microsoft удивила всех, представив Windows 10. Причина этого во многом была связана с предыдущей версией, Windows 8.

Она была инновационной, но получила прохладный прием. Часто ее считают провалом со стороны Microsoft. Windows 8.1, выпущенная в 2013 году, исправила некоторые (но не все) из своих самых непопулярных функций, что служит признанием несовершенства Windows 8.

Выбрав название Windows 10, компания хотела показать, что это не просто обновление или продолжение непопулярной Windows 8. Это должен был быть прорыв, новая основная версия. Кроме того, новинка позиционировалась как волна операционных систем для ПК, планшетов, Windows Phone и Xbox One, которые будут идеально адаптировать пользовательский интерфейс к каждому устройству.

Интересно, что официально Microsoft практически не комментировала пропуск Windows 9.

Во время презентации Windows 10 в 2014 году исполнительный вице-президент Windows Терри Майерсон дал несколько важных намеков: «Мы знаем, основываясь на предстоящем продукте, насколько другим будет наш подход в целом. Было бы неправильно называть это Windows 9».

Кроме того, Майерсон дал еще один намек на то, что версию планировалось назвать Windows One, но этому помешало существование Windows 1.0 (вышла еще в 1985 году).

Согласно ExtremeTech, Майерсон упомянул, что Windows One будет иметь смысл в контексте OneNote, OneDrive и Xbox One, но «к сожалению, Windows 1 была создана гигантами, которые были до нас. Поэтому, подумали мы, раз единица занята, почему бы не добавить к ней ноль и назвать ее Windows 10?».

В мире маркетинга нет жестких логических правил для обозначения продуктов, поэтому это объяснение кажется таким же хорошим, как и любое другое.

Тем не менее, расплывчатые официальные объяснения Microsoft не удовлетворили всех, поэтому остаются альтернативные теории. И вот что странно: в самый день анонса Windows 10 пользователь Reddit, назвавший себя разработчиком Microsoft, написал, что Microsoft отказалась от названия Windows 9, потому что это может запутать программы, которые ищут на диске Windows 95 или Windows 98.

Проблема совместимости

Представьте себе старую программу Windows, написанную в 1990-х годах, которая проверяет названия версий, затем находит Windows 9 и думает, что она работает, например, на версии Windows 95.

Microsoft славится стремлением обеспечить обратную совместимость программ, и тогда такая история показалась достаточно правдоподобной, чтобы получить широкое распространение.

Однако поклонники Windows могут сразу же обнаружить несостоятельность этой теории, поскольку официальный номер версии Windows 95 был записан иначе. Программа, выполняющая проверку версии, на самом деле увидит номер версии 4.00.95 (и выше), а для Windows 98 — 4.10.1998 (и выше). Так что это объяснение, похоже, не выдерживает большой критики.

Но стоит отметить, что не все программы пишутся добросовестно. Пользователи смогли найти существующий устаревший код на Java, который проверяет версию Windows, просматривая строковое имя ОС вместо номера версии. Так что, в конце концов, в посте на Reddit может быть доля правды. -

9 — несчастливое число в Японии

Вероятно, это было учтено при поиске названия для Windows 10. Если произносить его вслух на японском, это звучит похоже на слово «пытка», хотя это значение, возможно, не слишком распространено.

Конкуренция с Mac

Еще одно популярное предположение заключается в том, что Microsoft хотела привести Windows к паритету версий с Mac OS X (произносится как ten — «десять»), которая оставалась в номерах версий 10.x в течение 20 лет. Независимо от причины, сейчас сотни миллионов людей используют ту версию, которая должна была иметь название Windows 9 — мы просто называем ее Windows 10. Это все маркетинг.

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