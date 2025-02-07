В статье рассмотрим, как сделать запись экрана на компьютере с помощью встроенных инструментов на ОС Windows и Mac. В материале найдете простые и доступные методы, которые подойдут для любого уровня пользователя.

Скринкаст (съемка происходящего на дисплее) — это инструмент, который позволяет зафиксировать то, что происходит на мониторе и сохранить информацию в видеофайл. Этот процесс используют как профессионалы, так и обычные пользователи для того, чтобы создавать обучающие материалы, сохранять видеоконференции, демонстрации игр.

Запись с помощью системных настроек Windows

Рассмотрим, как включить запись экрана на компьютере с помощью встроенных опций Windows.

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Первый и простой способ — встроенная в Windows игровая панель Xbox. Она нужна, чтобы снимать игровой процесс, но ее можно использовать и для других задач. Чтобы активировать этот инструмент, откройте параметры системы.

Нажмите клавишу Windows + G, чтобы вызвать игровую панель. На панели вы найдете кнопку «Начать» — это и есть тот инструмент, который фиксирует все, что происходит. Чтобы начать, достаточно нажать соответствующую кнопку, а для того, чтобы завершить — нажать еще раз.

Если ваша цель — серьезная и долгая работа, обратите внимание на настройки Windows. Для начала нужно включить опцию в меню «Параметры» системы:

Перейдите в меню «Параметры» и выберите раздел «Игры». Включите опцию «Запись игры» и настройте ее по своему усмотрению. Выберите клавиши быстрого доступа, чтобы начать в любой момент, когда это нужно.

Этот способ работает не только для игр, но и для любых действий, например, для того, чтобы создавать инструкции или учебные видео.

Если хотите делать видео с пояснениями или записать аудио, нужно позаботиться о том, чтобы микрофон был включен:

В тех же настройках «Игры» убедитесь, что устройство активировано в настройках по умолчанию. Выберите источник — это может быть как системное аудио, так и звук из микрофона. Включите съемку и начинайте работать.

Например, если хотите понять, как сделать видео записи экрана на компьютере, нужно сохранить разговор в Skype или онлайн-урок, настройте параметры так, чтобы звук был четким и разборчивым.

Хотя встроенная панель Xbox удобна, в некоторых случаях для профессионального монтажа пользователи выбирают сторонние сервисы. Встроенная панель доступна не на всех версиях, а только начиная с 22H2 и более поздней версии «десятки».

Запись экрана с помощью программы «Экранная Камера»

Для начала установите «Экранную Камеру».

Затем:

Скачайте установочный файл и следуйте инструкциям. После установки откройте приложение. Появится простое и интуитивно понятное меню.

Приложение снимает не только весь дисплей, но и выбранную область. Для того чтобы создать видео, выполните несколько шагов:

Запустите приложение. Выберите, что именно хотите записать, конкретную область или на весь дисплей. Нажмите на кнопку «Начать». Можно приостанавливать или завершать процесс с помощью панели управления.

Как записать видео с экрана компьютера в NVIDIA

Видеокарты NVIDIA обладают удобным приложением — GeForce Experience. Для начала нужно убедиться, что на устройстве установлены актуальные драйверы. Если приложение еще не установлено, скачайте его с сайта.

Перейдите на сайт NVIDIA и скачайте GeForce Experience. После установки щелкните по ярлыку и войдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь, если еще нет аккаунта.

Рассмотрим, как сделать запись экрана на компьютере Windows с помощью этого приложения:

В GeForce Experience выберите «Опции» (иконка в правом верхнем углу). Включите опцию «Игра», которая активирует скринкаст. Используйте комбинацию «Alt + Z» и выберите опцию «Старт».

Чтобы понять, как включить запись экрана на компьютере windows, выполните следующие шаги:

В меню GeForce Experience выберите раздел «Опции» и найдите вкладку «Аудио». Убедитесь, что активирован звук, и выберите нужный источник: микрофон или системный звук.

Записать видео с экрана в AMD Radeon ReLive

Если у вас видеокарта AMD, можете воспользоваться встроенной функцией Radeon ReLive.

Убедитесь, что на компьютере установлены последние драйверы для видеокарты AMD. Если еще не установили Radeon ReLive, сделайте это через утилиту AMD Radeon Software.

Вот как это сделать:

Скачайте и установите AMD Radeon Software с официального сайта AMD. Перейдите в раздел «Настройки». Включите функцию Radeon ReLive.

Теперь, когда приложение настроено, можно приступить к созданию контента.

Для этого:

Откройте Radeon Software и перейдите в раздел ReLive. Чтобы начать, нажмите клавиши «Alt + R». Для завершения нажмите ту же комбинацию и результат сохранится в выбранной папке.

Запись экрана при помощи OBS Studio

Это инструмент для скринкаста и трансляции видео в реальном времени с открытым исходным кодом.

Вначале скачайте и установите приложение:

Перейдите на официальный сайт OBS Studio. Скачайте версию, которая соответствует операционной системе (Windows, macOS или Linux). Следуйте инструкциям.

Чтобы начать запись экрана на компьютере со звуком, настройте OBS Studio. Вот шаги, которые нужно выполнить:

Откройте OBS Studio и выберите сцену. Сцена — это набор источников, которые будет захватывать приложение. Внизу окна в разделе «Источники» нажмите на кнопку «+», затем выберите «Захват». Выберите монитор, который хотите снимать, и нажмите «ОК». Если хотите снимать со звуком, добавьте «Захват аудио» (например, микрофон или системный звук). Нажмите на кнопку «Старт» в правом углу внизу.

Приложение позволяет сделать скринкаст с минимальными усилиями, а также настроить захват звука, что дает возможность сделать запись экрана на компьютере со звуком и отличным качеством.

Запись экрана при помощи Bandicam

Скачайте и установите Bandicam. Это можно сделать на официальном веб-сайте.

Теперь, когда Bandicam установлена, настроим ее. Вот шаги, которые нужно выполнить:

Откройте Bandicam и выберите режим записи. В верхней части монитора увидите кнопку «Выбрать область». Нажмите на нее и выберите, какой именно участок хотите захватить. Нажмите кнопку «REC» или используйте горячие клавиши по умолчанию (например, F12). Когда трансляция завершена, нажмите снова на REC, и скринкаст прекратится. Файл будет автоматически сохранен в указанную папку.

Скринкаст экрана монитора в CamStudio

Откройте CamStudio и выберите в главном меню «Старт». Нажмите на кнопку «Выбрать область» всего монитора или только его части. Для начала нажмите «Записать» (красная кнопка в интерфейсе программы). Нажмите кнопку «Стоп». Файл будет сохранен в выбранной папке.

Съемка экрана в Mac

Mac предоставляет встроенные инструменты, а также поддерживает сторонние приложения, которые помогут сделать это быстро и качественно.

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Система macOS предлагает встроенную функцию QuickTime Player, с помощью которой можете начать запись экрана на компьютере со звуком бесплатно. Вот как это сделать:

Откройте приложение QuickTime Player, которое уже установлено на Mac. Выберите «Файл», а затем — «Новая съемка». Нажмите, чтобы начать видеозапись экрана со звуком на компьютер. Нажмите на «Стоп» в строке меню.

Существуют сервисы, которые предоставляют возможность записи экрана на компьютере онлайн со звуком. Эти сервисы работают прямо в браузере, их не нужно качать и устанавливать дополнительные приложения.

Если нужно больше настроек или дополнительных возможностей, установите сторонние программы. Вот несколько решений для скринкаста на Mac:

OBS Studio — бесплатная программа для того, чтобы вести запись экрана на компьютере онлайн со звуком и стримить. Camtasia — профессиональная программа, в которой можно редактировать ролики.

Можете использовать онлайн-сервисы для записи экрана на компьютере онлайн со звуком или воспользоваться продвинутыми программами, если хотите получить больше функций. Независимо от целей, Mac предлагает широкий выбор решений для того, чтобы снимать качественные ролики.

Итог

Чем полезны программы для скринкаста:

настройками качества,

горячими клавишами,

интуитивным сохранением роликов.

Каждый из представленных способов поможет понять, как сделать видео записи экрана на компьютере, а также записать звук по необходимости. Неважно, какой метод выберете, главное — готовность создавать полезный и интересный контент.

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