В октябре 2022 года вырос объем кредитов от ЦБ банкам, канадская компания по производству верхней и спортивной одежды свернет бизнес в России. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.

База данных Whoosh продается, на «Авито» рост объявлений об установке удаленных из App Store приложений