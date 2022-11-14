База данных Whoosh продается, на «Авито» рост объявлений об установке удаленных из App Store приложений

Анастасия Марьина
В октябре 2022 года вырос объем кредитов от ЦБ банкам, канадская компания по производству верхней и спортивной одежды свернет бизнес в России. Эти и другие новости — в дайджесте RB.RU.
База данных Whoosh продается, на «Авито» рост объявлений об установке удаленных из App Store приложенийАнастасия Марьина
- США 14 ноября введут санкции против «транснацинальной сети» из 42 физических лиц и организаций, связанных с закупкой военных технологий в пользу России.
- Хакеры выставили на продажу базу данных сервиса аренды электросамокатов Whoosh. Всего база данных содержит 7,3 млн записей: имена, телефоны, почты, часть данных банковских карт и другие данные пользователей.
- Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen решила свернуть свой бизнес в России.
- Российская киберспортивная команда Outsiders (Virtus.pro)выиграла главный турнир по шутеру CS:GO — IEM Rio Major. В финале Outsiders обыграла коллектив Heroic со счетом 2-0.
- На «Авито» растет число объявлений от частных лиц и компаний об оказании услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удаленных из App Store. Однако это грозит передачей всех данных с устройства злоумышленникам.
- В октябре 2022 года вырос объем кредитов от ЦБ банкам — по сравнению с сентябрем на 43,2%, до 25,7 трлн рублей. Ликвидность кредитных организаций пострадала после новостей о мобилизации, когда россияне стали выводить средства со счетов.
Фото на обложке: Unsplash
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