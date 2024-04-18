Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» завершил 2023 год с убытком в 39,2 млн рублей, Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры и другие события 18 апреля.

Убытки «Шефмаркета», рекордные траты на косметологию: главное 18 апреля