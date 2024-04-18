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Убытки «Шефмаркета», рекордные траты на косметологию: главное 18 апреля

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» завершил 2023 год с убытком в 39,2 млн рублей, Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры и другие события 18 апреля.

Убытки «Шефмаркета», рекордные траты на косметологию: главное 18 апреля

Финансы

  • Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщают «Известия».

Бизнес

  • Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» завершил 2023 год с убытком в 39,2 млн рублей. Годом ранее он составлял — 7,2 млн рублей.
  • В 2023 году россияне потратили на косметологию 269 млрд рублей в 2023 году. Сумма стала рекордной как минимум за прошедшие пять лет.
  • «Р-Фарм» может начать импортировать медтехнику китайской MinFound, которая также намерена локализовать их производство в РФ, пишет «Ъ».

Киберспорт

  • Разработчик специализированного софта для киберклубов Langame учредил Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее участниками станут Colizeum, True Gamers, CyberX и другие.

Фото на обложке: Unsplash

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