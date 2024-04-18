Убытки «Шефмаркета», рекордные траты на косметологию: главное 18 апреля

Карина Пардаева
Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» завершил 2023 год с убытком в 39,2 млн рублей, Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры и другие события 18 апреля.
Убытки «Шефмаркета», рекордные траты на косметологию: главное 18 апреляАвтор: Карина Пардаева
Финансы
- Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщают «Известия».
Бизнес
- Сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет» завершил 2023 год с убытком в 39,2 млн рублей. Годом ранее он составлял — 7,2 млн рублей.
- В 2023 году россияне потратили на косметологию 269 млрд рублей в 2023 году. Сумма стала рекордной как минимум за прошедшие пять лет.
- «Р-Фарм» может начать импортировать медтехнику китайской MinFound, которая также намерена локализовать их производство в РФ, пишет «Ъ».
Киберспорт
- Разработчик специализированного софта для киберклубов Langame учредил Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее участниками станут Colizeum, True Gamers, CyberX и другие.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской «дочки» Google на полгода
- 2 ВТБ тестирует собственную метавселенную, Дуров рассказал о давлении Google и Apple на Telegram: главное 17 апреля
- 3 «Юрент» будет сдавать в аренду пауэрбанки, Haier ищет в РФ разработчиков для своей ОС: главное 16 апреля
- 4 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
- 5 Заменить Confluence? Просто!
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024
Популярное
Колонки
Product Hunt: что это такое?
Лонгриды