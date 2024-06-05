IKEA откроет первый виртуальный магазин, у Qteck сменился владелец: главное 5 июня

Карина Пардаева
IKEA откроет первый виртуальный магазин в Roblox, владелец разработчика телекомоборудования Qteck Иван Шитиков продал бизнес и другие новости 5 июня.
IKEA откроет первый виртуальный магазин, у Qteck сменился владелец: главное 5 июняАвтор: Карина Пардаева
Мир
- Шведская мебельная компания IKEA сообщила об запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox — The Co-Worker Game. Пользователи смогут устроиться туда на оплачиваемую работу.
Бизнес
- Владелец разработчика телекомоборудования Qteck Иван Шитиков продал бизнес. Новыми собственниками компании стали ООО «Кью Буст» и Екатерина Ермолаева.
- Бывший президент МТС Алексей Корня перешел на работу в структуру «Альфа-Групп». Он не занимается операционной деятельностью, а его «роль скорее носит координационный и консультационный характер».
- Средний размер торговых центров, запланированных к вводу до конца 2024 года, составит 12,9 тыс. кв. м, что примерно в полтора раза больше, чем год назад, пишет «Ъ».
Фото на обложке: Unsplash
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