Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

IKEA откроет первый виртуальный магазин, у Qteck сменился владелец: главное 5 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

IKEA откроет первый виртуальный магазин в Roblox, владелец разработчика телекомоборудования Qteck Иван Шитиков продал бизнес и другие новости 5 июня.

IKEA откроет первый виртуальный магазин, у Qteck сменился владелец: главное 5 июня

Мир

  • Шведская мебельная компания IKEA сообщила об запуске первого виртуального магазина в метавселенной Roblox — The Co-Worker Game. Пользователи смогут устроиться туда на оплачиваемую работу. 

Бизнес

  • Владелец разработчика телекомоборудования Qteck Иван Шитиков продал бизнес. Новыми собственниками компании стали ООО «Кью Буст» и Екатерина Ермолаева. 
  • Бывший президент МТС Алексей Корня перешел на работу в структуру «Альфа-Групп». Он не занимается операционной деятельностью, а его «роль скорее носит координационный и консультационный характер».
  • Средний размер торговых центров, запланированных к вводу до конца 2024 года, составит 12,9 тыс. кв. м, что примерно в полтора раза больше, чем год назад, пишет «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 GEM Capital инвестировал $5 млн в три игровые студии, Starbucks регистрирует товарные знаки в РФ: главное 4 июня
  2. 2 Starbucks подала в России заявки на регистрацию товарных знаков
  3. 3 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски
  4. 4 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
  5. 5 Заменить Confluence? Просто!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2024

Дизайн-цех

05 июня 2024

Лидеры цифровой трансформации

06 июня 2024

AtomPlay

06 июня 2024

Smart Social

09 июня 2024

Industrix

Все ВОЗМОЖНОСТИ