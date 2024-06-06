inDrive и «Яндекс Go» ввели новое условие для водителей в Казахстане, Qummy привлек 93 млн рублей: главное 6 июня

Карина Пардаева
ИИ-стартап Field Materials привлек $3,5 млн от s16vc и других, inDrive и «Яндекс Go» будут отстранять водителей от работы за быструю езду в Казахстане и другие новости 6 июня.
inDrive и «Яндекс Go» ввели новое условие для водителей в Казахстане, Qummy привлек 93 млн рублей: главное 6 июняАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- Краснодарский фудтех-стартап Qummy закрыл новый инвестиционный раунд на 93 млн рублей от фонда «Восток», Александра Еронина, Moscow Seed Fund, Даурена Токтамысова.
- В 2024 году Банк России планирует выпустить не более 1 млн инвестиционных монет. Это на 20% меньше, чем годом ранее.
- Американский ИИ-стартап Field Materials привлек $3,5 млн от s16vc, Zacua Ventures, Zelda Ventures, Navitas Capital, Flyer One Ventures, DivcoWest, Blumberg Capital.
Бизнес
- Сервисы заказа такси inDrive и «Яндекс Go» будут отстранять водителей от работы за быструю езду в Казахстане. Анализировать работу водителей будут по оценкам и отзывам пользователей.
Сервисы и технологии
- Банк России предлагает передать управление универсальным QR-кодом «равноудаленному оператору». Это поможет «исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды».
Фото на обложке: Unsplash
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