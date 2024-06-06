ИИ-стартап Field Materials привлек $3,5 млн от s16vc и других, inDrive и «Яндекс Go» будут отстранять водителей от работы за быструю езду в Казахстане и другие новости 6 июня.

inDrive и «Яндекс Go» ввели новое условие для водителей в Казахстане, Qummy привлек 93 млн рублей: главное 6 июня