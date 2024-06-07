«ТилТех Капитал» нарастил долю в Poison Drop, «Восход» запустил венчурные ЦФА: главное 7 июня

Карина Пардаева
TCL начала выпуск телевизоров на двух предприятиях «Квант» и STI Group, «Восход» запустил венчурные ЦФА и другие новости 7 июня.
«ТилТех Капитал» нарастил долю в Poison Drop, «Восход» запустил венчурные ЦФА: главное 7 июняАвтор: Карина Пардаева
Инвестиции
- «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко увеличил долю владения в онлайн-магазине ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop до 27,5%. Покупка дополнительной доли в 2,5% могла обойтись АО «Тилтех» в 30 млн рублей, говорят аналитики.
- Венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных ЦФА. Планируется выпустить токены на 260 млн рублей.
Бизнес
- Китайская TCL начала выпуск телевизоров на двух предприятиях «Квант» и STI Group. Компания оформила структуру в России как производителя.
- Выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров, включая X5 и «Магнит», в первом квартале 2024 года увеличилась почти на 25% год к году и составила 2,5 трлн рублей. Одна из причин роста — переориентация потребителей с локальных сетей на федеральные.
Транспорт
- «Аэрофлот» оценил выпадающий пассажиропоток из-за переноса сроков поставок самолетов МС-21 и SJ-100 в 5 млн человек за два года, пишет «Ъ».
Фото на обложке: New Africa /
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