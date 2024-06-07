Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«ТилТех Капитал» нарастил долю в Poison Drop, «Восход» запустил венчурные ЦФА: главное 7 июня

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

TCL начала выпуск телевизоров на двух предприятиях «Квант» и STI Group, «Восход» запустил венчурные ЦФА и другие новости 7 июня.

«ТилТех Капитал» нарастил долю в Poison Drop, «Восход» запустил венчурные ЦФА: главное 7 июня

Инвестиции 

  • «ТилТех Капитал» Андрея Кривенко увеличил долю владения в онлайн-магазине ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop до 27,5%. Покупка дополнительной доли в 2,5% могла обойтись АО «Тилтех» в 30 млн рублей, говорят аналитики.
  • Венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных ЦФА. Планируется выпустить токены на 260 млн рублей. 

Бизнес

  • Китайская TCL начала выпуск телевизоров на двух предприятиях «Квант» и STI Group. Компания оформила структуру в России как производителя.
  • Выручка десяти крупнейших продуктовых ритейлеров, включая X5 и «Магнит», в первом квартале 2024 года увеличилась почти на 25% год к году и составила 2,5 трлн рублей. Одна из причин роста — переориентация потребителей с локальных сетей на федеральные.

Транспорт

  • «Аэрофлот» оценил выпадающий пассажиропоток из-за переноса сроков поставок самолетов МС-21 и SJ-100 в 5 млн человек за два года, пишет «Ъ».

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На бывшем предприятии Mercedes в Есипово будут выпускать машины под брендом Maxeed
  2. 2 inDrive и «Яндекс Go» ввели новое условие для водителей в Казахстане, Qummy привлек 93 млн рублей: главное 6 июня
  3. 3 МКПАО «Яндекс» объявил состав совета директоров
  4. 4 IKEA откроет первый виртуальный магазин, у Qtech сменился владелец: главное 5 июня
  5. 5 Чем заменить сервис рассылок Unisender в enterprise-сегменте: оцениваем возможные риски

ВОЗМОЖНОСТИ

09 июня 2024

Industrix

10 июня 2024

МТС Blockchain Accelerator

14 июня 2024

Академия инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ