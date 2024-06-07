TCL начала выпуск телевизоров на двух предприятиях «Квант» и STI Group, «Восход» запустил венчурные ЦФА и другие новости 7 июня.

«ТилТех Капитал» нарастил долю в Poison Drop, «Восход» запустил венчурные ЦФА: главное 7 июня