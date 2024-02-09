Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пенсионный фонд «Тинькофф», Almaz Capital снова вложился в стартап выходца из России Zededa: главное 9 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Тинькофф» может открыть пенсионный сберегательный фонд, Almaz Capital Александра Галицкого снова вложился в стартап выходца из России Zededa, финтех-компания Pennylane в ходе раунда С привлекла €40 млн от DST Global и Sequoia Capital и другие события 9 февраля.

Пенсионный фонд «Тинькофф», Almaz Capital снова вложился в стартап выходца из России Zededa: главное 9 февраля

Финансы

  • Группа «Тинькофф» может открыть пенсионный сберегательный фонд. Банк уже зарегистрировал сразу четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ».

Бизнес

  • Almaz Capital Александра Галицкого снова вложился в стартап выходца из России Zededa. Среди инвесторов также Smith Point Capital, Lux Capital, Chevron Technology Ventures, Porsche Ventures и др. Компания получила $72 млн при оценке $400 млн. 
  • Финтех-компания Pennylane в ходе раунда С привлекла €40 млн от DST Global и Sequoia Capital. В результате чего оценка компании достигла €1 млрд. Это первый французский стартап, присоединившийся к клубу единорогов в 2024 году.

Сервисы и технологии

  • К системе «Антифрод» подключилось уже больше половины телекомоператоров. С марте за неподключение операторам связи грозят штрафы. Их сумма для юридических лиц может быть 0,6-1 млн рублей, пишут «Ведомости».

Фото на обложке: frank_peters / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Центробанк зарегистрировал выпуск акций «ТКС Холдинга»
  2. 2 Госдума может отказаться от введения штрафов за нарушение валютного законодательства
  3. 3 Менеджмент «Яндекса» получит крупнейшую долю в компании
  4. 4 «Мегафон» повысил тарифы, Fplus запустил производство принтеров: главное 8 февраля
  5. 5 IKEA продлила права на товарный знак в России до 2033 года

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2024

Программа пилотного тестирования инноваций

12 февраля 2024

Субсидии по франшизе

13 февраля 2024

KIHE 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ