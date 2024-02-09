Пенсионный фонд «Тинькофф», Almaz Capital снова вложился в стартап выходца из России Zededa: главное 9 февраля

Карина Пардаева
«Тинькофф» может открыть пенсионный сберегательный фонд, Almaz Capital Александра Галицкого снова вложился в стартап выходца из России Zededa, финтех-компания Pennylane в ходе раунда С привлекла €40 млн от DST Global и Sequoia Capital и другие события 9 февраля.
Пенсионный фонд «Тинькофф», Almaz Capital снова вложился в стартап выходца из России Zededa: главное 9 февраляКарина Пардаева
Финансы
- Группа «Тинькофф» может открыть пенсионный сберегательный фонд. Банк уже зарегистрировал сразу четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ».
Бизнес
- Almaz Capital Александра Галицкого снова вложился в стартап выходца из России Zededa. Среди инвесторов также Smith Point Capital, Lux Capital, Chevron Technology Ventures, Porsche Ventures и др. Компания получила $72 млн при оценке $400 млн.
- Финтех-компания Pennylane в ходе раунда С привлекла €40 млн от DST Global и Sequoia Capital. В результате чего оценка компании достигла €1 млрд. Это первый французский стартап, присоединившийся к клубу единорогов в 2024 году.
Сервисы и технологии
- К системе «Антифрод» подключилось уже больше половины телекомоператоров. С марте за неподключение операторам связи грозят штрафы. Их сумма для юридических лиц может быть 0,6-1 млн рублей, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: frank_peters /
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