«Тинькофф» может открыть пенсионный сберегательный фонд, Almaz Capital Александра Галицкого снова вложился в стартап выходца из России Zededa, финтех-компания Pennylane в ходе раунда С привлекла €40 млн от DST Global и Sequoia Capital и другие события 9 февраля.

Пенсионный фонд «Тинькофф», Almaz Capital снова вложился в стартап выходца из России Zededa: главное 9 февраля