Российский агростартап Agro.Club привлек $5 млн на развитие в Америке и Западной Европе

Российский агростартап Agro.Club в ходе раунда А привлек $5 млн на развитие в Америке и на рынках Западной Европы. В ближайших планах компании — запуск в Испании и Великобритании.

Ведущими инвесторами раунда стали международный фонд с аграрной экспертизой Rabo Frontier Ventures (RFV) и европейский венчурный фонд с фокусом на маркетплейсы, финтех и SaaS-модели VentureFriends. Об этом говорится в сообщении корпоративного фонда группы «Райффайзен» Elevator Ventures, который также принял участие в сделке.

В России Agro.Club — это преимущественно зерновой маркетплейс, позволяющий пользователям цифровой платформы и мобильного приложения (более 17 тысяч фермеров) заключать сделки купли-продажи и отслеживать конъюнктуру рынка. Agro.Club выступает связующим звеном и гарантом операций, предоставляя финансовые и логистические услуги для потенциальных партнеров.

В США и Канаде Agro.Club сотрудничает с крупными производителями семян, агрохимии и кормовых добавок, предлагая встраиваемое бизнес-решение для автоматизации коммерческих и маркетинговых процессов.

«Закрытие этого раунда оказалось своевременным и позволит нам продолжить общение с большим количеством заказчиков на разных континентах. А с экспертизой Rabo Frontier Ventures и VentureFriends в финтехе и АПК мы станем для клиентов еще полезнее», — сообщил основатель и CEO Agro.Club Егор Кирин.

В 2020 году оборот Agro.Club вырос в 10 раз и составил $40 млн. После получения посевного раунда в начале прошлого года Agro.Club вышел на рынки Северной Америки и нарастил команду до 70 человек, включая лидеров рынка с опытом в сельском хозяйстве, e-commerce и B2B.

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Помимо запуска на новых рынках, привлеченные средства позволят стартапу масштабировать на международный рынок финтех-сервисы, доступные ранее только российским клиентам. Agro.Club продолжит развивать команду и совершенствовать платформу.

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Фото: Unsplash