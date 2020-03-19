Алкогольные дистрибуторы заявили о возможных проблемах с поставками из-за рубежа

Алкогольные дистрибуторы начали уведомлять партнеров о возможных проблемах с поставками из-за рубежа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в московской сети ресторанов.

Такое сообщение прислал, в частности, «Лудинг». В связи с закрытием границ из-за коронавируса импортер ожидает проблем с поставками товара и возможных изменений в работе таможни. В компании порекомендовали контрагенту «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах».

Получение подобных писем сразу от ряда поставщиков подтверждает и заместитель гендиректора ГК «Шоколадница» (управляет одноименной сетью, а также ресторанами «Ваби-саби» и «Кофе хауз») Евгений Прохоров. Также начали поступать уведомления об отгрузках только по предоплате, добавляет он.

Ситуацией обеспокоены и в Росалкогольрегулировании (РАР): ведомство собирает данные о том, какая продукция может оказаться под угрозой срыва поставок.

По словам президента «Ладоги» Вениамина Грабара, проблемы могут коснуться товара из стран Евросоюза, которые перешли в режим личной изоляции. В результате были приостановлены предприятия в Италии, Франции и других странах.

Однако Грабар уверяет, что возможные задержки поставок обсуждаются «исключительно в долгосрочной перспективе». Пока запасов в зависимости от категории продукции хватит на срок от трех до шести месяцев, уточнил он.

Рестораны и кафе уже серьезно пострадали от эпидемии, пишет издание. Их заполняемость снижается, а власти вводят дополнительные ограничения. Ранее Минпромторг рекомендовал людям старше 60 лет воздержаться от посещения заведений общепита. Торговым точкам, ресторанам и кафе ведомство рекомендовало обеспечить расстояние между посетителями не менее 1 метра.

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