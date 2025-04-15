Американский бизнес потерял около $100 млрд из-за ухода с российского рынка — AmCham

«В районе $100 млрд. Но, повторюсь, в этой цифре не все возможные потери, в основном это вынужденные дисконты. Надо отметить, что мы оценивали потери компаний, которые входят или входили в AmCham и могут не включать потери других американских компаний», — отметил Эйджи.

Он отметил, что расчет убытков учитывает такие факторы, таких как продажа активов дешевле сделанных вложений и предоставление скидок. «Например, раньше логистика обходилась в 2% себестоимости, а сейчас — в 5%, зависшие дивиденды и так далее. Вам известна оценка РФПИ — $300 млрд. Мы не знаем, как считали эксперты фонда. Но если прикинуть и включить еще и такие эффекты, как потери доли рынка, рост операционных расходов и так далее — то можно насчитать и $300 млрд. Но наша оценка ниже», — добавил Эйджи.

В марте Владимир Путин поручил правительству проработать процедуру возвращения зарубежных компаний в Россию. Президент при этом говорил, что бывшие западные активы, проданные «по бросовой цене», выкупить обратно за те же деньги не получится.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что решения о возвращении иностранных компаний в страну будет принимать «специальная комиссия». Политик отмечал, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Корейская газета The Korea Times сообщала, что в Россию при отмене санкций готовятся вернуться LG Electronics, Hyundai Motor Group и Samsung Electronics. Например, в LG говорили, что провели пробный перезапуск завода в России — в компании объяснили, что таким образом пытаются предотвратить износ оборудования.

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