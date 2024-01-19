Дилеры предложили создать госкорпорацию для развития автопрома «Росавто»

Ассоциация «Российские автодилеры» предлагает создать госкорпорацию по развитию автомобильной промышленности «Росавто». Она должна стать куратором всех этапов бизнеса по производству машин, пишут «Ведомости».

Она будет заниматься планированием производства автомобилей и запчастей в стране – разрабатывать новые модели и технологии, распределять заказы на производство машин, вырабатывать законодательные инициативы по регулированию взаимодействия участников отрасли, курировать подготовку кадров.

Инициативу намерены оформить в виде предложений по корректировке стратегии развития автопрома до 2035 года. Их разработка завершат в первом квартале 2024 года.

К работе над разработкой инициативы планируется привлечь «Опору России» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В 2023 году продажи легковых, легких коммерчечких, грузовых автомобилей и автобусов в России по итогам 2023 года подскочили на 60% и превысили 1,3 млн штук. Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7 до 17%. Это отражается на стоимости техобслуживания автомобилей.

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