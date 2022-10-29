«СПБ Биржа» перенесет дату перевода иностранных бумаг на торговые счета

«СПБ Биржа» сообщила о переносе на пару дней перевода части иностранных бумаг на торговые счета. Решение принято из-за процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.

Площадка позднее объявит новую дату, с которой участники торгов и их клиенты (инвесторы) смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг.

Ранее планировалось, что «СПБ Биржа» с 31 октября разрешит инвесторам заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг. Это станет возможным благодаря тому, что ее расчетный депозитарий «СПБ Банк» переведет 680 иностранных ценных бумаг на торговые разделы субсчетов. Стоимость ценных бумаг составит $312 млн.

В июне «СПБ Биржа» запустила торги ценными бумагами с листингом в Гонконге. Ранее сообщалось, что на первом этапе к торгам допустят бумаги 12 эмитентов. Одним из первых, кто заключил сделку, стал «Тинькофф Банк».

Старт торгов акциями компаний с листингом в Гонконге был анонсирован 16 июня. Сообщалось, что на первом этапе инвесторам будут доступны бумаги 12 компаний, в том числе Xiaomi, Tencent, Meituan, Sunny Optical Technology, Alibaba и JD.

К концу 2022 года список доступных для торгов бумаг эмитентов вырастет до 200, а в течение 2023 года их число увеличится до 1 тыс. Все расчеты будут проводиться в гонконгских долларах.

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