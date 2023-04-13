Владельцы российских сервисов для знакомств решили инвестировать в продвижение приложений на рынках США, Турции и Казахстана. Ориентироваться они будут на российских экспатов, у которых возникает проблем с оплатой таких сервисов, сообщил РБК.

Российские дейтинг-сервисы инвестируют в продвижение приложений в США, Турции и Казахстане