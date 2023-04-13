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Российские дейтинг-сервисы инвестируют в продвижение приложений в США, Турции и Казахстане

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владельцы российских сервисов для знакомств решили инвестировать в продвижение приложений на рынках США, Турции и Казахстана. Ориентироваться они будут на российских экспатов, у которых возникает проблем с оплатой таких сервисов, сообщил РБК.

Российские дейтинг-сервисы инвестируют в продвижение приложений в США, Турции и Казахстане

В этом году сервис «Мамба» планирует инвестировать около $6,5 млн в развити США, Турции, Германии, Израиля и Казахстана. При положительном сценарии сумма может увеличиться до $10 млн.

Еще одно приложение «Теамо» сфокусируется на рынках Армении, Грузии, Казахстана, Монголии. Владельцы намерены вложить до $700 тыс. на развитие в этих странах.

Представитель сервиса знакомств LovePlanet.ru сообщил, что компания продолжает успешно развиваться на международных рынках с помощью видеознакомств и органических стратегий роста, при том что основной рынок сайта — Россия и страны СНГ. На американском рынке владельцы тестируют отдельные приложения, связанные с видеознакомствами.

«Мамба» выходом на другие рынки ожидает более быстрой окупаемости инвестиций из-за отсутствия проблем у иностранных пользователей с мобильными платежами, которые сейчас испытывает часть российской аудитории. В «Теамо» намерены сделать упор на концепции осознанных знакомств и серьезных отношений за рубежом.

  • Российские пользователи дейтинг-сервисов весной 2022 года массово покинули зарубежные дейтинг-сервисы. Однако, на российские сервисы они не пришли – с зарубежных площадок ушло в девять раз больше россиян, чем пришло на российские.
  • В октябре 2022 года спрос на приложения для знакомств среди россиян в популярных для релокации странах резко вырос, больше всего — в Армении.

Фото на обложке: Studio Romantic / Shutterstock

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