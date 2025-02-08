DeepSeek за 20 дней собрал 20+ млн пользователей

Модель искусственного интеллекта китайского разработчика DeepSeek стала второй по популярности ИИ-разработкой после ChatGPT, набрав до 31 января, то есть за 20 дней с момента запуска, аудиторию активных пользователей в 22,15 млн человек в день.

По данным сервиса TrendForce, это примерно 41,6% от показателей ChatGPT. В Китае DeepSeek быстро обогнал своих прямых конкурентов — Doubao (17 млн пользователей), а в Apple App Store решение обошло по популярности Google Gemini в 157 странах.

Различные СМИ также отмечают, что DeepSeek становится все более популярной у китайских корпораций. Например, автопроизводитель Dongfeng Motor пообещал установить приложение на некоторые модели машин (по данным агентства «Цайлянь»).

В ряде стран, тем не менее, ввели ограничения против китайской нейросети, объясняя это безопасностью. И разработчики DeepSeek недавно действительно предупредили о возможном распространении дезинформации о своем чат-боте.

Российские бизнесмены, впрочем, считают, что новая нейросеть с открытым кодом может помочь отечественным проектам стать более конкурентоспособными.

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