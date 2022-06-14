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«Яндекс.Еда» вслед за «ВкусВиллом» внедрила функцию дозаказа товаров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи «Яндекс.Еды» смогут добавить продукты из магазина в заказ, который уже был оформлен, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса. В первое время услуга будет работать в тестовом режиме, позднее компания обещает масштабировать ее на всех пользователей.

«Яндекс.Еда» вслед за «ВкусВиллом» внедрила функцию дозаказа товаров

Неделей ранее подобную функцию внедрил «ВкусВилл». Клиенты ритейлера теперь могут оформить дополнительную покупку и получить две или более доставок за один раз. «ВкусВилл» сообщил, что за счет нововведения компании удалось сэкономить около 10 млн рублей за последний месяц и снизить число отмененных доставок в среднем на 10%.

В «Яндекс.Еде» на момент выхода материала не уточнили, на какой эффект от нововведения рассчитывают. «Пока что функция работает в тестовом режиме, и мы следим за результатами», — сообщил представитель сервиса. 

«Еда» позволит добавить товары к уже оформленной покупке «в промежутке между тем, когда магазин принимает заказ, и тем, когда заказ будет оплачен». Чтобы добавить товар, пользователю нужно открыть страницу отслеживания заказа в приложении и выбрать действие «Позвонить сборщику».

 

«Когда клиент скажет, какие еще товары положить в заказ, сервис автоматически посчитает новую стоимость покупки и спишет добавленную сумму с банковской карты пользователя», — говорится в сообщении.

Сборщик заказов и покупатель не видят мобильных номеров друг друга.

С помощью «Яндекс.Еды» можно добавить товары к сделанным заказам в магазинах «Магнит», «Глобус», Selgros и «Виктория». Услуга доступна во всех городах присутствия сервиса.

По подсчетам «Еды», в среднем несколько тысяч покупателей в месяц обращаются в поддержку сервиса, чтобы добавить товары к уже сделанным заказам. В каждом таком случае пользователь просит добавить к заказу в среднем 3–4 товара.

Фото на обложке: Unsplash

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