«Яндекс.Еда» вслед за «ВкусВиллом» внедрила функцию дозаказа товаров

Пользователи «Яндекс.Еды» смогут добавить продукты из магазина в заказ, который уже был оформлен, сообщили RB.RU в пресс-службе сервиса. В первое время услуга будет работать в тестовом режиме, позднее компания обещает масштабировать ее на всех пользователей.

Неделей ранее подобную функцию внедрил «ВкусВилл». Клиенты ритейлера теперь могут оформить дополнительную покупку и получить две или более доставок за один раз. «ВкусВилл» сообщил, что за счет нововведения компании удалось сэкономить около 10 млн рублей за последний месяц и снизить число отмененных доставок в среднем на 10%.

В «Яндекс.Еде» на момент выхода материала не уточнили, на какой эффект от нововведения рассчитывают. «Пока что функция работает в тестовом режиме, и мы следим за результатами», — сообщил представитель сервиса.

«Еда» позволит добавить товары к уже оформленной покупке «в промежутке между тем, когда магазин принимает заказ, и тем, когда заказ будет оплачен». Чтобы добавить товар, пользователю нужно открыть страницу отслеживания заказа в приложении и выбрать действие «Позвонить сборщику».

«Когда клиент скажет, какие еще товары положить в заказ, сервис автоматически посчитает новую стоимость покупки и спишет добавленную сумму с банковской карты пользователя», — говорится в сообщении.

Сборщик заказов и покупатель не видят мобильных номеров друг друга.

С помощью «Яндекс.Еды» можно добавить товары к сделанным заказам в магазинах «Магнит», «Глобус», Selgros и «Виктория». Услуга доступна во всех городах присутствия сервиса.

По подсчетам «Еды», в среднем несколько тысяч покупателей в месяц обращаются в поддержку сервиса, чтобы добавить товары к уже сделанным заказам. В каждом таком случае пользователь просит добавить к заказу в среднем 3–4 товара.

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