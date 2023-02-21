ЕС продлил санкции против России, правительство РФ утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев, крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту и другие события 21 февраля.

ЕС продлил санкции против РФ, автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту: главное 21 февраля