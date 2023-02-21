Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЕС продлил санкции против РФ, автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту: главное 21 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЕС продлил санкции против России, правительство РФ утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев, крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту и другие события 21 февраля.

ЕС продлил санкции против РФ, автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту: главное 21 февраля

Мир

  • Европейский союз продлил санкции против России до конца февраля 2024 года. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма, их расширили после начала РФ спецоперации на Украине.

Россия

  • Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании брони отеля. В списке 19 стран — Индия, Турция, Иран, Мексика и другие.

Финансы

  • Индийский регулятор допустил к биржевым торгам первую компанию из России — 13 февраля он зарегистрировал УК «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора, пишет РБК.

Бизнес

  • Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям. По данным «Ведомостей», на рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса.
  • Производители электроники в РФ попросили ввести пошлины на ввоз smart-карт в размере 100%. Они переживают, что действующие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб локальным фабрикам.
  • По итогам 2022 года объем экспорта мебели из России упал на 39% год к году, до 29,5 млрд рублей. В результате от сокращения вывоза за границу продукции российские мебельщики потеряли около 18 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 С начала 2023 года россиянам стали чаще отказывать в микрозаймах
  2. 2 За 2022 год клиентская база микрофинансистов выросла на 3 млн заемщиков
  3. 3 Разовый сбор для бизнеса, платная верификация в Facebook и Instagram*: главное 20 февраля
  4. 4 Власти обсудят варианты оформления разового сбора с крупного бизнеса
  5. 5 Есть три типа финансовых директоров — какой подойдет вашей компании?
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ