ЕС продлил санкции против РФ, автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту: главное 21 февраля

Карина Пардаева
ЕС продлил санкции против России, правительство РФ утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев, крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту и другие события 21 февраля.
ЕС продлил санкции против РФ, автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту: главное 21 февраляКарина Пардаева
Мир
- Европейский союз продлил санкции против России до конца февраля 2024 года. Санкции были введены в 2014 году после присоединения к России Крыма, их расширили после начала РФ спецоперации на Украине.
Россия
- Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании брони отеля. В списке 19 стран — Индия, Турция, Иран, Мексика и другие.
Финансы
- Индийский регулятор допустил к биржевым торгам первую компанию из России — 13 февраля он зарегистрировал УК «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора, пишет РБК.
Бизнес
- Крупные автодилеры стали ввозить машины в Россию по параллельному импорту для перепродажи другим компаниям. По данным «Ведомостей», на рынке эту бизнес-модель считают выгодной для всех участников процесса.
- Производители электроники в РФ попросили ввести пошлины на ввоз smart-карт в размере 100%. Они переживают, что действующие нулевые пошлины стимулируют импорт в ущерб локальным фабрикам.
- По итогам 2022 года объем экспорта мебели из России упал на 39% год к году, до 29,5 млрд рублей. В результате от сокращения вывоза за границу продукции российские мебельщики потеряли около 18 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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