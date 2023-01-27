Правительство предложило смягчить параметры «права на риск» в венчурных инвестициях

Правительство задумалось о смягчении регулирования для участников венчурных проектов с господдержкой. Сейчас рынок сильно зарегулирован, предлагается снизить угрозу уголовного преследования и административного давления.

Проблему зарегулированности рынка обсудили на совещании в Белом доме, посвященном концепции технологического развития до 2030 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на близких к правительству источника. Встречу курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, в заседании участвовал представители Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпромторга, Минцифры, а также эксперты от науки и бизнеса.

Чтобы улучшить условия венчурного инвестирования, предложено существенно смягчить параметры механизма «права на риск», который регулирует условия инвестиций в стартапы с привлечением средств бюджета.

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Что предлагается:

Снять с институтов развития обязанность контролировать целевое расходование средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников составляет более 25% от всей суммы инвестиций. Близкий к правительству источник утверждает, что сейчас из акционера институт развития превращается фактически в контролера. Поэтому для многих инвесторов участие государства в проектах видится токсичным.

в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников составляет более 25% от всей суммы инвестиций. Близкий к правительству источник утверждает, что сейчас из акционера институт развития превращается фактически в контролера. Поэтому для многих инвесторов участие государства в проектах видится токсичным. Снизить риски предъявления обвинений в нецелевом или неэффективном использовании бюджетных средств для добросовестных предпринимателей. Речь идет о тех игроках венчурного рынка, которые сделали все возможное и соблюдали установленные процедуры в процессе работы над стартапом, но он все равно «не взлетел». В частности, для однозначного толкования УК РФ предложено ввести такое определение, как «обоснованный риск», и закрепить критерии, по которым технологического предпринимателя можно отнести к добросовестностным.

для добросовестных предпринимателей. Речь идет о тех игроках венчурного рынка, которые сделали все возможное и соблюдали установленные процедуры в процессе работы над стартапом, но он все равно «не взлетел». В частности, для однозначного толкования УК РФ предложено ввести такое определение, как «обоснованный риск», и закрепить критерии, по которым технологического предпринимателя можно отнести к добросовестностным. Усовершенствовать порядок урегулирования споров и проведения оценки стоимости стартапа в соответствии с ГК РФ. По существующим правилам институт развития не может выйти из капитала компании до тех пор, пока не отыщется покупатель, который будет согласен с ценой покупки. Таким образом, если фонд захочет выйти из проекта, пусть и зафиксировав убытки, он технически не сможет продать долю, пока ее оценка не упадет до приемлемого для потенциального инвестора уровня. В это же время технологический предприниматель несет риски, в том числе уголовного преследования, которые связаны с участием института развития в портфельной компании.

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