Иностранные собственники в 2023 году продали почти в три раза больше недвижимых активов

Иностранные собственники с начала текущего года продали почти в три раза больше активов в недвижимости, чем за весь 2022 года. В деньгах объем проданных активов оценивается в 256 млрд рублей. Большая часть инвестиционных сделок пришлась на активы игроков, которые покинули российский рынок.

С начала 2023 года иностранные собственники недвижимости в России продали активов на 256 млрд рублей. Это в 2,8 раза больше, чем за весь 2022 год, говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers.

В текущем году в российскую недвижимость было инвестировано 535 млрд рублей, к концу года цифра достигнет 550 млрд рублей, прогнозируют аналитики.

Показатель в 535 млрд рублей в 2,5 раза превысил среднегодовой за последние пять лет и стал рекордным. Большая часть сделок пришлась на стрессовые активы и активы игроков, которые покинули российский рынок. 60% сделок были совершались с торговой недвижимостью.

По прогнозам специалистов, объем инвестиций в недвижимость в России в 2024 году снизится до 250-300 млрд рублей.

В сентябре стало известно, что структура «Газпромбанка» стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres.

В октябре американская Hines выставила на продажу аутлеты «Белая дача» в Подмосковье и «Пулково» в Петербурге.

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