Иностранные собственники в 2023 году продали почти в три раза больше недвижимых активов

Иностранные собственники с начала текущего года продали почти в три раза больше активов в недвижимости, чем за весь 2022 года. В деньгах объем проданных активов оценивается в 256 млрд рублей. Большая часть инвестиционных сделок пришлась на активы игроков, которые покинули российский рынок.
С начала 2023 года иностранные собственники недвижимости в России продали активов на 256 млрд рублей. Это в 2,8 раза больше, чем за весь 2022 год, говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers.
В текущем году в российскую недвижимость было инвестировано 535 млрд рублей, к концу года цифра достигнет 550 млрд рублей, прогнозируют аналитики.
Показатель в 535 млрд рублей в 2,5 раза превысил среднегодовой за последние пять лет и стал рекордным. Большая часть сделок пришлась на стрессовые активы и активы игроков, которые покинули российский рынок. 60% сделок были совершались с торговой недвижимостью.
По прогнозам специалистов, объем инвестиций в недвижимость в России в 2024 году снизится до 250-300 млрд рублей.
В сентябре стало известно, что структура «Газпромбанка» стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres.
В октябре американская Hines выставила на продажу аутлеты «Белая дача» в Подмосковье и «Пулково» в Петербурге.
Фото на обложке: netsuthep /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Из App Store пропали сразу несколько приложений подсанкционных российских компаний
- 2 В России на треть сократилась доля венчурных фондов, инвестирующих только в зарубежные стартапы
- 3 В «Пулково» прокомментировали изъятие права управления у иностранных компаний
- 4 «Вымпелком» приобрел долю в «Новой школе», Bioniq в Абу-Даби: главное 1 декабря
- 5 Заменить Confluence? Просто!
ВОЗМОЖНОСТИ
03 декабря 2023
05 декабря 2023
06 декабря 2023