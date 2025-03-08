За три года число ИП в РФ выросло на 23,07% до 4,5 млн

По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус» количество индивидуальных предпринимателей в России выросло за три последних года на 23,07%, до 4,5 млн: за проанализированное время открылось около 855,5 тыс. новых ИП.

Самыми востребованными видами деятельности, как отмечают «Известия», ознакомившиеся с исследованием, оказались:

электронная торговля (338 тыс.),

грузовые перевозки (214 тыс.)

и розничная торговля (134 тыс.).

Ведущий юрист компании «Легис Веритас» Диана Суворова считает, что появление новых ИП связано с развитием цифровых технологий: маркетплейсы и цифровые сервисы упрощают открытие бизнеса и позволяют легко искать клиентов, развивать маркетинг, вести бухгалтерию. Это объясняет, почему более четверти предпринимательниц ведут бизнес на маркетплейсах.

«Контур.Фокус» отдельно отмечает рост количества регистраций ИП женщинами как главную тенденцию последних лет. Популярные направления — розничная торговля (+ 190 тыс. ИП в этой сфере в 2024 году), предоставление услуг (+33 тыс.) и операции с недвижимым имуществом (+25 тыс.), логистика и кейтеринг.

Чаще всего женщины открывают ИП в Москве (+44,4 тыс.), МО (+35,4 тыс.), Краснодарском крае (+27,8 тыс.), Санкт-Петербурге (+20,7 тыс.) и Татарстане (+14,6 тыс.).

По словам заместителя исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова растет также и количество самозанятых, чья численность увеличилась на 380 тыс. до 632 тыс. человек (аналогично — за последние три года).

Спикер подчеркивает, что наибольший рост показывает сегмент микробизнеса, а доля МСП практически не меняется, оставаясь на уровне 21,7% от ВВП. При этом число регистраций ИП в России уже обгоняет число регистраций юридических лиц.

Динамика новых регистраций ИП слегка замедлилась в 2024 году, хотя двумя годами ранее показатели были достаточно высокими. Это подтверждает и недавнее исследование «Т-Бизнеса». По информации организации, прирост в 2024 году составил 2% — против 25% в 2023 году.

Тем не менее, эксперты настроены оптимистично и ждут новой волны роста ИП в 2025 году. Одним из поводов к такому оптимизму можно считать увеличение зарегистрированных в реестре МСП компаний — за январь текущего года их стало на 30 тыс. больше.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что стимулом к открытию ИП становятся и меры государственной поддержки: программы субсидирования, выгодные налоговые режимы, гранты на развитие предпринимательства, а также программы льготного кредитования.

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