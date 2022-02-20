Стоимость ипотеки в России снизилась в январе до 9,2%

Полная стоимость ипотеки в России в январе 2022 года упала до 9,2%, хотя еще в декабре была 13% (максимум с 2015 года). Эксперты связывают это с оформлением договоров по ранее одобренным заявкам и считают временным явлением: скоро ставка вернется к 13-15%.
По данным исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылаются «РИА Новости», показатель полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке в январе 2022 года упал на 3,8 процентного пункта.
«Это связано в первую очередь с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне», — объясняет генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Потребители «стали торопиться» реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты, поскольку банки заявили о повышении ставок по ипотеке в соответствии с динамикой ключевой ставки ЦБ.
В декабре она выросла с 7,59% до 7,81%, росла в январе, и многие кредитные организации вслед за Сбербанком намерены пересмотреть ставки.
Еще одной причиной внезапного снижения показателя ПСК по ипотеке могли стать программы субсидирования и поддержки ипотечного кредитования — как государственные, так и от самих застройщиков (в рамках маркетинговых кампаний).
«Скорее всего, падение в январе — это временный фактор, который будет нивелирован в самое ближайшее время», — считает Лагуткин.
По его версии, значение ПСК вернется к декабрьским 13% или даже превысит этот показатель, добравшись до отметки в 15%.
Напомним, что популярность жилищной ипотеки в России растет: в 2022 году 89% россиян планируют приобретать квартиры в ипотеку (в прошлом году о таких планах сообщали 62%).
При этом, чтобы взять в ипотеку «однушку», хорошо бы получать зарплату не менее 104 тыс. рублей в месяц.
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Фото на обложке: Matías Santana / Unsplash
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