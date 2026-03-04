Каждый шестой россиянин планирует продлить отдых на 8 Марта: среди молодёжи желающих взять отгулы больше — 18%

16% россиян собирается сделать взять отгул или отпуск, чтобы продлить выходные на 8 Марта, сообщает SuperJob. Самая большая доля желающих отдохнуть подольше среди респондентов до 34 лет — 18%. Мужчины берут отпуск в гендерные праздники немного чаще, чем женщины.

61% работников не будут продлевать выходные

В 2026 году 8 Марта приходится на воскресенье. В соответствии с производственным календарём выходной переносится на понедельник, 9 марта. Благодаря этому россияне получают возможность увеличить период отдыха, если возьмут корткий отпуск или несколько отгулов. Такой сценарий рассматривает примерно каждый шестой участник опроса SuperJob.

При этом большинство работников не планируют менять свои рабочие графики: 61% респондентов заявили, что не будут продлевать выходные. Ещё 11% пока не определились с решением.

Молодые сотрудники и работники с доходом выше среднего интересуются продлением отдыха чаще всего

Чаще всего желание продлить отдых проявляют молодые люди. Среди респондентов в возрасте до 34 лет доля тех, кто планирует взять дополнительные дни, составляет 18%.

Более высокий интерес к длинным выходным также наблюдается среди работников с ежемесячным доходом от 80 до 150 тысяч рублей — 20% из них готовы использовать отпуск или отгулы.

Дополнительные выходные на гендерные праздники мужчины берут чаще женщин

Опрос показал небольшую разницу между мужчинами и женщинами. Среди мужчин желание продлить праздничные выходные выразили 17% опрошенных, тогда как среди женщин — 16%. Похожая тенденция наблюдалась и перед Днём защитника Отечества: тогда взять дополнительные дни собирались 16% мужчин и 11% женщин.

При этом женщины чаще остаются в неопределённости: 13% респонденток пока не решили, будут ли увеличивать продолжительность отдыха. Среди мужчин доля тех, кто ещё не принял решение, составила 10%.

Контекст

Годом ранее интерес к подобной практике был заметно ниже. В 2025 году Международный женский день праздновали в субботу, а перенос выходного был назначен на июнь. Тогда продлить выходные планировали лишь 8% опрошенных. Несмотря на то что большинство россиян не планируют брать дополнительные дни к 8 Марта, интерес к продлению отдыха вырос по сравнению с прошлым годом.

Компании в России всё реже поощряют сотрудников премиями и подарками к гендерным праздникам, следует из исследования SuperJob. В 2026 году денежные выплаты к 23 Февраля планируют 9% работодателей — на 4% меньше, чем годом ранее, подарки подготовят 48% компаний (–6%). К 8 Марта премии сохранятся на прежнем уровне — их выдадут 17% организаций, однако доля работодателей, закупающих подарки, снизилась до 49% (–10%).

При этом корпоративные мероприятия остаются востребованными: около 40% компаний проведут праздничные встречи, причём всё чаще объединяют празднование 23 Февраля и 8 Марта в один общий корпоратив.