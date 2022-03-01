Личные фонды и оценка сомнительных операций банками: какие законы вступают в силу в марте

В марте в России вступает в силу ряд новых законов, рассказываем о главном для бизнеса.

Квота на инвалидов

Для компаний, в которых работает более 100 человек, вводится квота для приема на работу инвалидов — от 2 до 4% от среднесписочной численности работников. Для предприятий с числом сотрудников от 35 до 100 человек включительно, квота не будет превышать 3%.

Охрана труда

Вступают в силе изменения в Трудовом кодексе, которые должны предотвращать травмы на производстве и профзаболевания. Закрепляются запрет на работу в опасных условиях, право сотрудника получать сведения об условиях и охране труда и другие нормы.

Личные фонды

Россияне смогут создавать прижизненные личные фонды, которые позволят управлять имуществом и бизнесом. Можно будет контролировать процесс создания фонда и отрегулировать его работу.

Личный фонд сможет создать и нотариус после смерти гражданина, ориентируясь на завещание — тогда он будет считаться наследственным.

Новые категории жилья

В законодательстве появились понятия «дом блокированной застройки», «многоквартирный дом» и «малоэтажный жилой комплекс». Это позволит определить правовой статус таких типов жилья, как таунхаус или дуплекс — ранее их не могли отнести ни к частной, ни к многоквартирной недвижимости.

Изменения в области сельского хозяйства

На участках сельхозземли можно будет строить жилые дома. Требования: один дом на одном участке, не выше трех этажей и не более 500 кв. м., площадь застройки не превышает 0,25% от площади земельного участка.

Вводится реестр сельскохозяйственных земель, что позволит оценивать их состояние, информировать государственный земельный надзор и предотвращать правонарушения.

С марта можно будет оперировать понятиями «сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками», «продовольствие с улучшенными характеристиками» и «промышленная и иная продукция с улучшенными характеристиками». При производстве такой продукции запрещается, в частности, клонирования и использование методов генной инженерии. Упаковку производитель должен использовать ту, которую можно повторно переработать, или биоразлагаемую.

Опасные отходы

Компании, у которых появляются отходы I и II классов опасности и у которых нет собственных ресурсов для их переработки, должны передавать их для утилизации «Росатому». Все операции с этими отходами будут учитываться в ФГИС ОПВК.

Оценка финансового риска

С 22 марта банки начнут оценивать, насколько сомнительные операции проводят их клиенты, и распределять их по группе риска. При больших рисках начнутся ограничения. Подозрительными будут считать операции, которые предположительно проводятся для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

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