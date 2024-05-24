Индийский стартап с российскими корнями Lifetime Health привлек $1,5 млн. Деньги направят на дальнейшее развитие продукта. Созданная Константином Рябцевым и Михаилом Воробьевым компания сейчас работает в Бангалоре и планирует выходить на рынок Мумбаи.
Стартап Lifetime Health Константина Рябцева и Михаила Воробьева привлек $1,5 млн в seed-раунде инвестиций. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Ведущим инвестором раунда стала американская венчурная компания The Garage Syndicate, в нем также участвовали бизнес-ангелы. Привлеченные средства стартап направит на дальнейшее развитие продукта.
Сервис Lifetime Health позволяет заказать на дом забор медицинских анализов, а также оказывает услуги экспресс-диагностики, сестринского и послеоперационного ухода, физиотерапевтические процедуры. Партнерская сеть компании включает 200 клиник, охват платформы планируют расширить до 10 тыс. медицинских офисов по всей стране.
На данный момент сервис работает в Бангалоре, к осени планируется запуск в Мумбаи. К концу 2024 года Lifetime Health намерен достичь ежемесячного оборота в $100–150 тыс. В 2025 году стартап рассчитывает привлечь инвестиционный раунд в масштабах Индии.
Lifetime Health запустили в сентябре 2023 года. На самом старте проект привлек $600 тыс. — они вошли в текущий seed-раунд.
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