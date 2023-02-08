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Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Универмаг» «Яндекс.Маркета» открыл заказ на обувь и одежду лимитированных коллекций популярных брендов, об этом RB.RU сообщили в компании. Маркетплейс начал сотрудничать с бутиком Beegz, который специализируется на ресейле эксклюзивных вещей для тех, кто увлекается уличной модой.

Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»

«Маркет» продает совместно с бутиком кроссовки, кеды, сникеры, толстовки, футболки, штаны и другую одежду. Среди лимитированных вещей есть, например, кроссовки New Balance 2002R Refined Future Rain Cloud, adidas Yeezy 500 Ash Grey, толстовка Fear of God ESSENTIALS Hoodie Stretch Limo.

 

Маркетплейс предлагает к покупке только новые товары. Бутик Beegz самостоятельно договаривается об их покупке с частными и профессиональными продавцами и проверяет все вещи на подлинность.

Проект Beegz создала платформа Oskelly, где можно купить и перепродать брендовые вещи от профессиональных и частных селлеров.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»

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