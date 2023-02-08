«Универмаг» «Яндекс.Маркета» открыл заказ на обувь и одежду лимитированных коллекций популярных брендов, об этом RB.RU сообщили в компании. Маркетплейс начал сотрудничать с бутиком Beegz, который специализируется на ресейле эксклюзивных вещей для тех, кто увлекается уличной модой.

Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»