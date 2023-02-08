Россияне смогут заказывать лимитированные кроссовки и одежду от популярных брендов через «Яндекс.Маркет»

«Универмаг» «Яндекс.Маркета» открыл заказ на обувь и одежду лимитированных коллекций популярных брендов, об этом RB.RU сообщили в компании. Маркетплейс начал сотрудничать с бутиком Beegz, который специализируется на ресейле эксклюзивных вещей для тех, кто увлекается уличной модой.
«Маркет» продает совместно с бутиком кроссовки, кеды, сникеры, толстовки, футболки, штаны и другую одежду. Среди лимитированных вещей есть, например, кроссовки New Balance 2002R Refined Future Rain Cloud, adidas Yeezy 500 Ash Grey, толстовка Fear of God ESSENTIALS Hoodie Stretch Limo.
Маркетплейс предлагает к покупке только новые товары. Бутик Beegz самостоятельно договаривается об их покупке с частными и профессиональными продавцами и проверяет все вещи на подлинность.
Проект Beegz создала платформа Oskelly, где можно купить и перепродать брендовые вещи от профессиональных и частных селлеров.
Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Эволюция маркетплейсов: как бизнесу развиваться сегодня на популярных площадках
- 2 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
- 3 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 4 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 5 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
ВОЗМОЖНОСТИ
08 февраля 2023
09 февраля 2023