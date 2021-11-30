Основатель «Канобу» Гаджи Махтиев объявил о поиске средств для выкупа доли партнера в «Игромании» и «Канобу»

Основатель «Канобу» и игрового проекта RAWG Гаджи Махтиев объявил о поиске средств под выкуп доли «Игромании» и «Канобу» у своего партнера.

«Понимаю, что такой способ фандрайзинга не очень подходит для фб, но так быстрее пообщаться со всеми, кому может быть интересно. Мой партнер готов мне уступить свою долю "Канобу"/"Игромании" с хорошим дисконтом, а я бы хотел ее выкупить. Я ищу 60 млн рублей или эквивалент в евро на 2–3 года», — сообщил Махтиев на своей странице в Facebook.

В качестве залога под эти деньги предприниматель готов предложить «20% актива». В разговоре с RB.ru Гаджи Махтиев сообщил, что привлекает не инвестиции, а деньги на выкуп доли партнера. При этом имя партнера он не раскрыл.

Махтиев сообщил, что готов взять деньги под 10% годовых в рублях или 6% в евро. «Если проект в течение трехлетнего срока будет продан, то 3% от стоимости продажи пойдет вам, не считая возврата займа с процентами», — подчеркнул предприниматель.

Основатель «Канобу» сообщил, что выкуп доли партнера позволит ему «мотивировать команду».

В настоящее время, согласно данным ЕГРЮЛ, «Канобу» зарегистрировано под одноименным ООО, Гаджи Махтиев является его 100%-ным владельцем. «Игромания» зарегистрирована как ООО «ТМ-Медиа» — по состоянию на март 2019 года вся компания числится за Владимиром Адащиком.

В середине марта 2019 года стало известно, что Гаджи Махтиев станет владельцем издания о компьютерных играх «Игромания». После завершения сделки Махтиев должен был стать мажоритарным владельцем ООО «ТМ-медиа», а часть акций должен был выкупить его партнер. Его имя и сумма сделки не раскрывались.

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Фото на обложке: Unsplash