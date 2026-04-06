Монетизация VK стала доступна блогерам с аудиторией от 100 подписчиков — авторы могут размещать три формата рекламы

Платформа VK AdBlogger снизила минимальный порог входа в программы монетизации до 100 подписчиков. Ранее для подключения требовалась аудитория от 1 тыс. человек. Авторы смогут зарабатывать с помощью «шопсов» — контента с товарными карточками, посевов и нативной рекламы в сообществе.

Алгоритмы будут продвигать контент с товарами

Новые пользователи VK AdBlogger смогут начать получать деньги от своего сообщества с помощью «шопсов» — товарных карточек, через который пользователь может совершить покупку. Авторы будут самостоятельно выбирать товары из каталога платформы, публиковать контент, не ожидая, пока им напишут рекламодатели. После этого они смогут получать процент с продаж по реферальной ссылке.

Со своей стороны платформа будет активнее продвигать шопсы и находить заинтересованную в товарах аудиторию.

Авторы с небольшим количеством подписчиков смогут размещать нативную рекламу и посевы

Помимо шопсов, авторы сообществ смогут размещать посевы — рекламные материалы в группах и каналах — и нативную рекламу, которая органично впишется в контент группы. Если блогеры будут размещать подобные публикации, то условия сотрудничества авторы должны согласовыватьнапрямую с рекламодателями. Доход блогера будет зависеть от количества его подписчиков и их вовлечённости.

Представители VK сообщили, что обновление даст возможность авторам с небольшой, но лояльной аудиторией получать деньги за свой контент и без крупных охватов. По их словам, новые возможности разнообразят контент в ленте пользователей и создадут дополнительные точки контакта между бизнесом и аудиторией.

Контекст

За 2025 год авторы VK заработали более 1,1 млрд рублей через платформу VK AdBlogger. Количество нативных интеграций выросло в 5 раз, посевов — в 2,5 раза, а средний доход авторов увеличился на 61%. Рост обеспечили новые рекламные форматы, развитие инструментов монетизации и простые условия подключения для авторов

Дополнительно заработок приносит реферальная программа: в 2025 году к ней присоединились 5,5 тыс. сообществ, которые создали более 107 тыс. публикаций с товарами партнёров.

Общая выручка VK по итогам 2025 года выросла на 8% — до 160 млрд рублей. Самым быстрорастущим сегментом стала видеореклама: её доходы увеличились на 68% и достигли 6,5 млрд рублей. Также выросли VK Tech (+38%), образовательные сервисы (+19%) и реклама для малого и среднего бизнеса (+12%).